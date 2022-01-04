Спецоперация ГРУ России в Чехии

В данном расследовании речь пойдет о конкретно проведенной операции и конкретных людях, которые эту операцию выполнили. Военная разведка России занимается не только добычей секретной информации и вербовкой новых шпионов. В задачи ее агентов входит также устранение противников Кремля и диверсии на территории чужих стран. Однако в ГРУ России лишь узкому кругу агентов поручают выполнять столь секретные задания. Существует как минимум 3 спецподразделения, которые занимаются подобной деятельностью. Одно из них входит в состав воинской части 29155. Именно ее сотрудники, как выяснилось, устроили диверсию по подрыву боеприпасов в Чехии, а также отравили семью Скрипалей в Солсбери. Стоит отметить, что в операции был задействован сам начальник секретного подразделения 29155 генерал-полковник Андрей Аверьянов, но обо всем по порядку.

Начать стоит с представления участников операции. В 2018 году, журналистом авторитетного издания удалось идентифицировать, что люди, отравившие Юлия и Сергей Скрипалей, оказались офицерами ГРУ: полковник Анатолий Чепига, полковник Александр Мишкин, генера-майор Денис Сергеев.

Как удалось узнать позже, Денис Сергеев также руководил операцией по неудачному устранению торговца оружием Эмилиана Гебрева в 2015 году.

Информация о том, что Мишкин и Чепига находились в Чехии в то же время, когда произошли взрывы, появилась еще в 2020 году. Но власти Чехии обвинили Россию только 17 апреля 2021 года. Чешская полиция собирала дополнительную информацию и доказательства. Основываясь на обнаруженной переписке двух агентов ГРУ, Чепиги и Петрова, они сделали вывод, что за взрывами стоят выходцы из России. Дело в том, что под вымышленными именами двое шпионов запрашивали доступ к складам с оружием в то же время, когда произошел взрыв.

А вот уже журналистам удалось узнать, что как минимум шесть оперативников ГРУ участвовало в операции. Причем двое из них имели дипломатическое прикрытие и помогали подготовить операцию. Примечательно, что по крайней мере один из этих же дипломатов посетил регион в аналогичном районе столицы Болгарии несколько месяцев спустя, в те дни, когда Эмилиан Гебрев был отравлен химическим оружием членами того же подразделения ГРУ. Остальные участники, в том числе и генерал-полковник Аверьянов, прибывали на место происшествия из разных стран, куда, в свою очередь, они прилетали из Москвы по очереди с короткими интервалами. Кстати, личное участие Аверьянова в операции говорит о высоком приоритете миссии для Кремля, ведь он является высокопоставленным чиновником в России, заместителем начальника ГРУ и контактирует напрямую с Лавровым. По обнаруженной информации, он участвовал под прикрытием лично, всего в двух операциях.

Итак, 25 сентября 2014 года, двое агентов ГРУ под прикрытием вылетели из Москвы в Женеву, зарегистрировавшись на месте в отеле «Наш Аэропорт». Ими были генерал-майор Денис Сергеев и подполковник Егор Гордиенко под псевдонимами Сергей Федотов и Георгий Горшков.

Журналистам также удалось добыть сведенья о перемещении двух агентов. 26 сентября, Гордиенко и Сергеев арендовали BMW 116i в компании по прокату автомобилей Sixt. Телефон Сергеева удалось засечь в районе Шамони, что находится в 60 км от Женевы. По данным западных спецслужб, им удалось найти в этом районе материально-техническую базу снабжения. Автомобиль находился в прокате 5 дней и был сдан с пробегом в 545 километров. Это означает, что агенты могли побывать не только в районе Шамони но и в других местах. Цель поездки сотрудников ГРУ достоверно не известна, однако, благодаря полученным телефонным данным, стало ясно, что Сергеев на протяжении 5-ти дней постоянно поддерживал связь с Аверьяновым. Возможно, генерал-полковник пристально следил и курировал своих сотрудников по поводу дальнейших действий.

Слева: фотография командира ГРУ Андрея Аверьянова из аккаунта члена его семьи в «Одноклассниках». Справа: фотография подполковника Егора Гордиенко.

Что касается самого Аверьянова, то он забронировал билет в Лиссабон из Москвы 2 октября 2014 года. Вылет был запланирован на 4 октября. Понять, почему заместитель руководителя ГРУ полетел в Лиссабон, пока не удалось. Но известно, что он использовал для этого поддельные документы с идентичным именем, но с единственным различием в фамилии на одну букву – Андрей Оверьянов. Возможно, генерал-полковник с кем-то встречался в столице Португалии, но скорее всего ему необходимо было попасть в Шенгенское пространство, через страну, которая смогла быстро выдать визу для его прикрытия. Тем не менее, по прилету в Лиссабон, он купил билет в Вену на 7 октября, но не использовал его. Вместо полета в Австрию, он 4 октября вылетел в Женеву на встречу со своими подчиненными под прикрытием. В Москве Аверьянов был 6 октября.

Вероятно, что генерал-полковник лично проверял готовность к операции, потому как после прилета он и его четыре подчиненных покупали билеты на разные рейсы, которые должны были доставить их в разные страны, чтобы в дальнейшем встретиться в одном месте и совершить задуманное.

Как показало расследование, 7 октября, Аверьянов, Ежов, Мишкин и Чепига приобрели билеты через компанию Аэрофлот. Аверьянов использовал поддельный паспорт с фамилией Оверьянов для покупки билета в Вену на 13 октября. Его обратный билет был на 15 октября. Ежов также купил билет в Вену, но на 11 октября, вероятно для того, чтобы подготовить все необходимое до прилета начальника. Он использовал поддельный паспорт на имя Николая Кононихин и взял обратный билет, как и Аверьянов на 15 октября. Что касается Чепиги и Мишкина, то они приобрели билеты на 11 октября, но уже не в Вену, а в Прагу. Также как их коллеги, агенты использовали фальшивые паспорта и легенду: Руслан Баширов и Александр Петров, продавцы спортивного питания. Люди с идентичными фамилиями, через четыре года окажутся подозреваемыми в отравлении семьи Скрипалей в Солсбери. Тем не менее, на имена Петров и Баширов, как и Мишкин и Чепига, обратные билеты не приобретались.

Между тем, еще двое сотрудников купили билеты в тот же день. Алексей Капинос и Евгений Калинин должны были вылетать 10 октября, но возвращаться, как и их начальник 15 октября. В отличие от коллег, они использовали свои настоящие имена и летели в Будапешт с официальной поездкой в российское посольство в качестве дипломатов.

Графика, подробно описывающая передвижения оперативников ГРУ за несколько дней до взрыва на заводе боеприпасов в Врбетице, Чехия.

После прибытия в разные страны, коллеги собрались в одном месте, а именно в Остраве. Далее будут использоваться те фамилии агентов, которые “засветились” в ходе расследования. Петров и Баширов, после прилета 11 октября в Прагу, заселились в отель и даже сделали и разместили фото в социальные сети из центра города. Ежов также прилетел 11 октября, но как мы помним в Вену. Спустя 2 дня прилетел Оверьянов. В день прилета Оверьянова, Баширов и Петров приехали в Остраву и заселились в отель Corrado. Позже, к ним приехали Оверьянов и Ежов. Вероятно, что Капинос и Калинин также приезжали в Остраву, чтобы помочь подготовить дистанционную взрывчатку.

По информации чешской полиции, Мишкин и Чепига запросили доступ на закрытый склад боеприпасов у компании Imex, под видом представителей Народной гвардии Таджикистана. Они указали в запросе, что хотят приобрести оружие и хотели бы осмотреть склад в период с 13 по 17 октября. Тем не менее, остается неизвестно, как и в какой именно день они попали на склад, но в 9:25 утра 16 октября 2014 года на складе боеприпасов № 16 во Врбетицах произошел взрыв, в результате чего было уничтожено 58 тонн боеприпасов, разрушены здания и погибли двое сотрудников хранилища.

Фотографии на паспорт, использованные Мишкиным и Чепигой для подтверждения своей заинтересованности в посещении оружейного склада в Врбетицах.

После успешно проведенной операции Чепига и Мишкин в 10:05 уже вылетели из Вены в Москву. Аверьянов и Ежов опоздали на рейс 15 октября. Поэтому Аверьянову пришлось уже 16 октября покупать новый билет Вена – Москва на 22:46. Билет был куплен в 18:17. Ежов, по каким-то причинам не вылетел вместе с остальными 16 октября. Он сделал это 3 ноября.

После возвращения в Россию, в декабре 2014 года Чепига, Мишкин, Ежов и Гордиенко были удостоены почетных званий и наград.

Это расследование также подтверждает выводы чешских полицейских о том, что именно сотрудники ГРУ России были задействованы для осуществления диверсии во Врбетице.

О мотивах операции пока что можно лишь предполагать, однако личное участие генерал-полковника свидетельствует о высоком статусе проводимого мероприятия.

Элитное подразделение ГРУ из воинской части 29155 используется Россией исключительно в деструктивных целях. Эти люди обучены убивать и разрушать. Анализируя те методы, которые использует бывший гэбист во главе России, мир еще не раз услышит о диверсиях и убийствах спецподразделений ГРУ.