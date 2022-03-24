Спецоперация ГРУ против успехов Джапаровой

Заместитель министра иностранных дел Украины, крымская татарка Эмине Джеппарова, успешно продвинула на международный уровень свою идею создания "Крымской платформы" - постоянно действующего политико-дипломатического сообщества, которое будет работать над прекращением российской оккупации Крыма.

Для этого Джеппарова заручилась поддержкой двух ключевых партнеров по этому вопросу. Свою идею она смогла "продать" представителям внешнеполитического ведомства Турции. А вчера на встрече с Кристиной Куинн, временно поверенный в делах США в Киеве, получила от нее публичную поддержку этой идеи.

В процессе подготовки реализации этих действий, российская сторона уже включила свою "атветочку-многоходовочку". 17 октября, коллега и "однополчанин" офицера ГРУ МО РФ Александра Коца, Михаил Ростовский, работающий под прикрытием журналиста ГРУшного питомника "Московский комсомолец", написал пасквиль, в котором собственными словами интерпретировал мысли Эрдогана.

Так, он написал: "Эрдоган точно не считает Крым российским. Но одновременно он совсем НЕ считает его и украинским. В глазах Эрдогана Крым - это территория, которая была несправедливо отобрана Россией в 1783 году у Османской империи"

На самом деле, он написал то, что, как ему кажется, мог бы думать Эрдоган. Однако, уже 19-го декабря, на турецкоязычном новостном сайте HABERLER, который, вероятно, контролируется ГРУ МО РФ, эта информация уже появилась как, якобы, это была прямая цитата самого Эрдогана.

Из этого "источника" она уже была распространена по всему рунету, а вчера легитимизирована депутатом Госдумы России от Крыма Светланой Савченко, которую спросили о его отношении к этой цитате Эрдогана.

На эту несуществующую цитату она официально ответила государственном российском медиа и начала историческую полемику с фейкового высказывания турецкого президента.

Другими словами, из абсолютной лжи, эта информация превратилась в полуправду. Поскольку слова депутата непризнанного Крыма были вполне откровенны.

Эта информация продолжила свое циркулирования инфопространстом и уже была опровергнута.

Мы ранее писали о возможных дискуссиях о турецких амбициях относительно Крыма. Однако, становится очевидным, что этот нарратив используется Кремлем для настройки в российском обществе состояния алертности и ненависти к Турции. Данная информация медленно продвигается и в украинскую медийную повестку дня, в том числе, чтобы инспирировать дискуссии о том, что Анкара хочет отобрать Крым у России, чтобы оставить себе, а не отдать Украине.

По нашим оценкам, если такие планы и существовали, то Кремль успешно использует операции рефлексивного воздействия, чтобы предупредить их развертывание.