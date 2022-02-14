«Союзная решимость 2022» - прикрытие по созданию российских баз в Белоруссии

Нагнетание военного кризиса Россией у границ Украины дало возможность Владимиру Путину реализовать давнюю мечту. Кроме того, что он добился повышенного к себе внимания со стороны мирового сообщества, хозяин Кремля начал активную милитаризацию Белоруссии. Александр Лукашенко очень долго сопротивлялся созданию военных баз РФ на территории РБ. Однако, после того, как минский диктатор окончательно передал суверенитет страны России, Путин начал переброску российских войск в Белоруссию, используя совместные учения в качестве предлога. Кроме дисклокации повышенного количества иностранного военного контингента на “тренировочных полигонах”, Кремль создает «гибридные базы». Официально, они должны выполнять функцию «военно-учебных центров». В тоже время, обнаруженная там техника и оборудование, указывает на то, что Россия скапливает дополнительное вооружение в Белоруссии, чтобы создать на этих местах постоянное место своего пребывания в стране.

Планы по размещению российских военных на территории Белоруссии начались еще в 2013 году. В то время, министр обороны РФ Сергей Шойгу выдвинул предложение тогда еще легитимному президенту Александру Лукашенко создать в РБ отдельный истребительный полк, подчиняющийся Кремлю. В течение последующих трех лет, Россия постепенно перемещала в Белоруссию боевые истребители и самолеты радиолокационной связи. Кроме того, в 2015 году, начальник оперативного управления главкомата ВКС РФ генерал-майор Александр Ляпкин безапелляционно заявил о том, что состав российской авиабазы и ее организационно-штатная структура уже утверждены, а все необходимые документы согласованы с белорусской стороной. С его слов, на авиабазе Бобруйск планировалось содержать одну эскадрилью истребителей - 12 боевых самолетов - и вертолетное звено - 4 транспортно-боевых вертолета Ми-8. Тем не менее, в 2016 году, создание авиационных баз Российской Федерации на территории Белоруссии было приостановлено. В то время, Лукашенко четко понимал, что это прямой путь к, своего рода, завоеванию тогда еще его страны. Однако 5 марта 2021 года министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин и министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудили реализацию Программы стратегического партнерства Республики Беларусь и Российской Федерации на 2021-2025 годы и договорились о формировании «учебно-боевых центров», которые, в том числе, будут включать наличие техники ВКС РФ.

На сегодняшний день, под прикрытием «учебно-боевых центров» в Белоруссии продолжают создаваться военные базы Российской Федерации. Кроме военных самолетов и истребителей, на них размещают зенитно-ракетные комплексы (ЗРК).

Примечательно, что официально, первые российские ЗРК С-400 прибыли в Гродно (Белоруссия) еще 29 августа 2021 года.

Сообщение в СМИ о прибытии российской военной техники в Гродно

Кроме сообщений СМИ, удалось получить спутниковый снимок, который подтвердил размещение российского вооружения на территории 1-ого зенитно-ракетного полка ВС Белоруссии в населенном пункте Лабно-Огородники Гродненской области.

Снимок со спутника. Красным выделена область базирования российских ЗРК на территории 1-ого зенитно-ракетного полка ВС Белоруссии.

Немного позже, 8 сентября 2021 года, на аэродром Барановичи, прибыли российские истребители Су-30СМ в количестве 3 штук. Удалось установить их номерные знаки: RF-81872 (бортовой «53» красный); RF-81768 (бортовой «57» красный); RF-81733 (бортовой «72» красный). После прибытия, истребители начали боевое патрулирование территории. Одновременно с самолетами, на боевое дежурство стали ЗРК, прибывшие 10 дней назад. С тех пор, истребители вылетают на патрулирование местности, примерно, один раз в неделю.

Российские истребители с соответствующими бортовыми номерами «53», «57», «72» прибывшие в Белоруссию. Информации о том, что они вернулись в постоянные места дислоцирования – нет.

Очевидно, что аэродром Барановичи и место базирования 1-ого зенитно-ракетного полка ВС Белоруссии под Гродно являются отдельными «военно-учебными центрами» РФ. Это также подтвердил Шойгу, заявив 6 октября 2021 года, что в РБ “уже существуют два учебных центра”. Вероятно, он имел в виду месторасположение истребителей и ЗРК. Позже, Лукашенко также подтвердил наличие С-400 в Белоруссии, отметив, что они дислоцированы в «военно-учебном центре».

Заявление Шойгу о двух российских «военно-учебных центрах» в Белоруссии

21 января 2022 года, в Кремле подтвердили, что отправили в РБ 2 дивизии ЗРК С-400 в рамках совместных учений «Союзная решимость 2022». Примечательно, что в тот же день, на ресурсе avia.pro написали, что российские ЗРК уже находятся на территории Белоруссии, очевидно, ссылаясь на видеоматериалы пропагандистского портала “РИА Новости”, где была показана отправка российского вооружения с Хабаровского края.

Сообщение о прибытии в Белоруссию ЗРК С-400 на портале avia.pro

Новость о переброске российских ЗРК на портале «РИА Новости»

Через 2 дня, 23 января 2022 года, на белорусском медиаресурсе «БТ» показали репортаж, как российские С-400 прибывают на станцию Полонка в Брестской области. Сам видеоролик оказался занимателен тем, что на нем показаны военные, которые стоят рядом с РЖД, а после показан поезд, везущий российские ЗРК. Монтаж сделан таким образом, чтобы убедить зрителя, что С-400 прибыли на этом же поезде с этими же военными. Однако, видео показанное с российским вооружением взято все из того же репортажа, где показывали, как железнодорожный состав выходит из Хабаровска.

Репортаж на белорусском телеканале «БТ» о прибытии российской техники в республику

Репортаж на портале «ТАСС», где показано, как российская военная техника следует в Хабаровский край для погрузки на железнодорожный состав

Из этого следует, что информирование о переброске российской военной техники в Белоруссию, для, якобы, проведения совместных учений, осуществляется с целью скрыть истинное количество С-400 в республике.

Вероятно, что после учений «Запад-2021» Россия оставила в Белоруссии военную технику. В комментариях под обсуждением размещения ЗРК С-400 в Подмосковье один из комментирующих говорит, что 210-й зенитно-ракетный полк (в/ч 51890) 4-й дивизии ПВО России, который находится в Дмитровском районе Московской области, оставил в Белоруссии как минимум один дивизион С-400.

Таким образом, новые учения «Союзная решимость 2022», служат средством легализации российского вооружения в Белоруссии, которое было доставлено задолго до их начала и под разными предлогами.

Однако главным вопросом остается то – для чего на самом деле нужны «военно-учебные центры», создаваемые Россией? С учетом агрессивной риторики Кремля, “центры” могут превратить в постоянное место дислоцирования военного контингента РФ в Белоруссии, что фактически превращает республику в северный фронт для Украины и подпускает российские войска ближе к Европе. Но, что можно сказать с уверенностью - создание новых военных баз в РБ под руководством Кремля, окончательно лишает страну статуса независимого государства, пусть, на данный момент, и не официально.