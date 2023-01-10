Советский опыт обхода санкций

08:12 10 января Киев, Украина

Россия стала рекордсменом по счету введенных против нее санкций. К сожалению, как показывает практика, агрессор находил способ, как обходить ограничения в прошлом. Безусловно, экономические санкции наносят сильный удар по экономике РФ. Однако Западу необходимо учитывать опыт предыдущих поколений, чтобы заблокировать обходные пути Кремлю.

Санкции необходимы для того, чтобы препятствовать распространению терроризма, оружия массового поражения, свершению геноцида, вооруженных конфликтов, контрабанды и других международных кризисов. Всем этим сейчас занимается Россия. Против нее уже введены масштабные экономические ограничения, как секторальные, так и персональные. Однако Западу необходимо учитывать возможность закупки подсанкционных товаров через третьи страны и активно работать над тем, чтобы ликвидировать эти цепочки, так как ранее СССР удавалось ввозить и экспортировать запрещенную продукцию. Путин, как ярый поклонник прошлого, непременно будет использовать именно такие схемы, ведь ничего нового в России придумать самостоятельно не могут.

Советская экономика, за счет больших человеческих и природных ресурсов была способна обеспечивать себя самостоятельно на уровне базовых потребностей населения. В тоже время, для того, чтобы производить любую технику, строить заводы, станки и т.д., СССР, также как и современная Россия, критически нуждался в западных технологиях, а порой и продовольствии.

Несмотря на то, что до 1933 года США не признавали советскую власть, Америка не препятствовала торговле советов, считая, что Кремль, несмотря на коммунистическую пропаганду и призывы к мировой революции, не представляет военной угрозы. Более того, в 1920-1930 гг США оказали большую помощь СССР, так как коммунисты своей внутренней политикой привели страну к голоду и разрухе.

В 1924 году в Нью-Йорке появилась советская торговая организация «Amtorg», а также ее аналоги в Германии – «Handelsvertretung» и Великобритании – «Arcos». Кроме совершения торговых сделок по заказу советского правительства, эти компании занимались негласной поддержкой коммунистических структур и шпионажем. Согласно показаниям бывшего сотрудника «Amtorga» Роберта Питкоффа в 30-е годы ХХ века, структура украла технологии бумажной, химической и авиационной индустрии США. Именно благодаря «Amtorg» был изобретен танк Т-34. Его легендарная проходимость была обеспечена конструкцией подвески изобретенной американским инженером Уолтером Кристи, который в 1930-м году продал образцы танка, запчасти и технологию СССР. Для продажи военной техники государству требовалось получить разрешение Госдепартамента. Однако «Amtorg» и Кристи обошли это препятствие, так как в контракте фигурировала продажа тракторов.

С помощью советской организации в 1940-е гг были похищены многие ядерные исследования США. Это позволило СССР в кратчайшие сроки собрать собственную ядерную бомбу.

Продажа оборудования, техники и технологий мирного и даже двойного назначения Советскому Союзу проходили практически беспрепятственно: так, заводы в СССР в 20-е – 30-е гг ХХ века построенные американскими инженерами и использовавшие американские станки ,впоследствии выпускали (и продолжают выпускать в современной России) военную технику.

Во времена Второй мировой войны зависимость СССР от американских технологий и комплектующих возросла. В рамках программы ленд-лиза и прямых поставок Советский Союз получил колоссальное количество американской техники и промышленного оборудования, которые нуждались в обслуживании, запчастях и расходных материалах.

С началом Холодной войны стало очевидно, что СССР стремится к глобальному доминированию и представляет угрозу всему демократическому миру. Поэтому, в 1948 году Министерство торговли США, впервые ввело экономические санкции в отношении Кремля, запретив поставки военной техники и товаров двойного назначения. В 1949 году Конгресс США формализировал этот запрет, приняв Закон об экспортном контроле. Изначально на Западе считали это временной мерой, но война в Корее сделала этот запрет постоянным. Также, в 1949 году впервые был создан международный орган, главной задачей которого была координация усилий многих государств по недопущению попадания передовых военных технологий в СССР. Координационный комитет по многостороннему экспортному контролю – COCOM – был создан союзниками по НАТО для согласования и контроля действий в этом направлении. Все решения COCOM могли приниматься только после единогласного голосования и имели рекомендательный характер. Позже к проекту присоединились некоторые страны, не входившие в состав НАТО.

В 1951 году был принят закон о Взаимной оборонной помощи придавший санкциям действительный международный характер и распространявшийся на все государства мира. Согласно закону, США могли отказать в предоставлении помощи государству, если выяснялось, что страна поставляет запрещенные товары в СССР, либо в страны, находящиеся под влиянием Кремля. Впоследствии Запад неоднократно расширял законодательную базу и перечень санкций, всегда после агрессивных действий СССР. Например, советская оккупация Афганистана стала причиной международного байкота Московской олимпиады 1980 года и запрет на поставки в Советский Союз американского зерна, которое Кремль стал закупать после неурожая 1973 года.

К сожалению, созданные западными партнерами органы, которые должны были следить за соблюдением санкций, не могли справляться в полной мере. Советским шпионам удавалось красть критически важные технологии на Западе, а дипломатам находить обходные пути, чтобы получать подсанкционные товары. Так, в 1980-м году, лишившись американского зерна, СССР стал закупать его на более выгодных условиях у стран Латинской Америки. В тоже время, американские фермеры, в один момент потеряв своего крупного покупателя, столкнулись с серьезными финансовыми проблемами, а тогдашний президент Джимми Картер не получил их поддержки и проиграл выборы Рональду Рейгану. Кроме того, несмотря на байкот ведущих мировых держав, СССР все же удалось провести олимпиаду.

В Кремле знали и успешно пользовались прорехами в санкционном режиме. Члены НАТО приняли более строгие ограничения в отношении Советского Союза, тогда как страны Восточной Европы, которые контролировал СССР, не имели таких жестких ограничений. К примеру, санкции в отношении Чехословакии были более мягкие, чем к Кремлю, а ограничения к Румынии были мягче, чем к Чехословакии. Благодаря этому, Советский Союз мог закупать интересовавшие его товары, в том числе, двойного назначения, при посредничестве союзников по Варшавскому договору.

Более того, союзники США не всегда выражали готовность придерживаться жестких санкций в отношении Кремля. Они опасались, что санкции негативно отразятся на их экономиках и компаниях. В ответ, Вашингтон неоднократно применял экономические ограничения к заподноевропейским фирмам продававшим Кремлю стратегические материалы, однако наталкивался на протесты и противодействие союзников. Одним из примеров, стали действия президента Рональда Рейгана, который в 1981-1982 годы, после того как власти Польши при помощи КГБ разгромили независимый профсоюз «Солидарность», запретил поставлять в СССР оборудование и технологии для нефте- и газодобычи. Рейган выступил против строительства трубопровода Уренгой-Помары-Ужгород, который мог увеличить зависимость Западной Европы от советского газа. Для поставок Кремлю необходимого оборудования следовало получать специальные лицензии, а иностранным филиалам американских компаний запретили совершать подобные сделки. Тем не менее, трубопровод был построен на выданные кредиты ФРГ, Японии и Франции, а правительства ФРГ, Франции, Великобритании и Италии выступили в защиту своих компаний, принявших участие в этом проекте – они сочли невозможным применять американские законы на своей территории и в итоге добились снятия санкций. Благодаря этому, СССР имел возможность закупать американские технологии при посредничестве европейских компаний.

Кремль не был бы Кремлем, если бы не использовал шпионов КГБ для кражи технологий и поставок необходимого оборудования. Так, в составе КГБ действовал 6-й отдел (Управление «Т»), занимавшийся подобными операциями. Он, в частности, организовывал сети компаний-посредников, часто действовавших под фальшивым флагом. Благодаря этому в СССР попадали высокоточные станки, электронные компоненты, современные масла и прочие. Схожие операции проводила военная разведка ГРУ. КГБ действовала при активном содействии союзных разведок, например ГДР. В Германской демократической республике действовала уникальная экономическая модель – ставка была сделана не на разработку собственных технологий, а на кражу иностранных, так как это обходилось намного дешевле вложений в научные исследования. Одним из нововведений было массовое использование секретных агентов-женщин, которые пытались занять должности секретарей в западных технологических фирмах. Во многих случаях, СССР незаконно копировал полученные образцы современной западной техники. Именно так Кремль получил свой первый стратегический бомбардировщик Ту-4, который был точной копией американского Б-29.

Несмотря на усилия, СССР получал новые технологии со все большими затратами и не так быстро, как требовалось. Уже в конце 70-х гг ХХ века его военно-промышленный комплекс был неспособен производить технику превосходящую аналоги НАТО. Согласно международным оценкам, к концу 80-х советская армия серьезно уступала армиям Североатлантического альянса в области компьютерных технологий, связи, системе наведения и т.д., в результате чего не была способна вести высокотехнологичную войну.

Как показывают многочисленные исследования, в частности Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), современная Россия во многом больше зависит от западных комплектующих при изготовлении оружия и не только. Поэтому, введенные санкции против РФ очень важны. Однако, к сожалению, Кремль имеет обширный опыт как эти ограничения обходить. В тоже время, Запад должен помнить о том, как в прошлом СССР использовал прорехи в экономических запретах. А значит, работа должна вестись именно в контроле соблюдения западных ограничений третьими странами.