Сотрудничество с Белоруссией, в том числе незаконное

В Кремле не перестают повторять о союзном государстве Белоруссия. Министры подчеркивают факт необыкновенной дружбы между народами, которая давно уже обрела братские узы. Все эти громкие слова показывают, насколько много сил и средств было вложено Россией в республику. Ежегодно, Лукашенко получает от Путина бессрочные и беспроцентные кредиты, которые в следующем году рефинансирует новой суммой. Насколько бы сильно не хотел Александр Григорьевич, чтобы о его долгах забыли в Кремле, но он стал слишком частым гостем в Сочи, где неустанно выпрашивает все больше и больше денег.

Естественно, что не о каком возвращении финансов речи не идет. Вероятно, еще на встрече с Путиным, Лукашенко договаривается, что на этот раз сможет “продать” Москве в качестве уплаты “кредита”. Это и нефтеперерабатывающие комплексы, и белорусские банки, и металлургические комбинаты, и энергетическая промышленность, телекоммуникации, транспортные компании и т.д. Невозможно найти сектор рынка, в котором не было бы присутствия российских компаний, которые контролируют компании белорусские. Лукашенко по частям продает Белоруссию Путину, при этом постоянно хвастается, что победил олигархов, которые разворовывают другие бывшие республики Советского союза.

Логично предположить, что Россия не могла не коснуться и военного сектора Белоруссии. Известно, что еще с 1995 года Россия официально владеет 43-им зональным узлом связи ВМФ в 7 км от города Вилейка в Минской области и 474-ым отдельным радиотехническим узлом (ОРТУ) в 48 км юго-восточнее города Барановичи Брестской области. Это полноценные военные объекты, на которых несут службу российские срочники, кадровые офицеры и которые никак не подчиняются Белоруссии. И пусть в июне 2021 года закончится срок действия соглашений между РФ и РБ подписанный в 1995 году на владение Россией военными объектами, без сомнений, никто не станет выгонять россиян с этих баз. Договор будет подписан вновь, ведь у Лукашенко просто нет другого выбора. Впрочем, зональный узел ВМФ и ОРТУ не единственные военные объекты России в Белоруссии.

Однозначно известно о создании аэродрома под Оршей, который изначально разрабатывался в качестве международного грузового хаба, а в итоге стал пристанищем для российских ВВС и ВКС.

История создания аэродрома

Необходимо отметить, что строительство аэродрома было начато еще 1934 году. Он являлся военным объектом Белорусской ССР и долгое время имел название Балбасово. Однако после распада СССР, военный авиационный полк базировавшийся на военной базе был расформирован.

С 2017 года Правительство Беларуссии постановило открыть аэродром Орша для выполнения международных полетов воздушных судов. И только в ноябре 2020 года, аэродром получил сертификат на осуществление своей деятельности.

Как сообщает официальный транспортный новостной портал Белоруссии, Оршский аэродром может заниматься принятием авиатранспорта с военным грузом и грузом двойного значения:

Выдержка из описания аэродрома в городе Орша

Назначение

Несмотря на обновленный аэродром, правительство Белоруссии решило еще раз обновить его. Точнее модернизировать и построить дополнительную посадочную полосу. Видимо у белорусов большие планы на “грузовой хаб”, раз они решили усилить его дополнительной полосой. Впрочем, после того, как Лукашенко захватил самолет с Протасевичем, аэродром в Орше пригодится разве что для его неофициальной, основной цели – размещении российских ВВС и ВКС.

Об этом свидетельствует выданное разрешение на осуществление ремонтных работ для российских вертолетов на авиаремонтном заводе все в том же городке Орша. Дело в том, что в июне 2020 года, за 6 месяцев до сертификации аэродрома, белорусское правительство выдало разрешение российской компании «Хелимаунтенс», которая занимается вертолетами, на проведение ремонтных работ на территории завода. Разрешение действует до конца 2022 года:

Доверенность, выданная компании «Хелимаунтенс» на проведение ремонтных работ в Белоруссии

Странно, что российской компании потребовались мощности белорусского завода для ремонта собственных вертолетов. Речь идет даже не о строительстве, а именно о ремонте. При этом, марки авиатранспорта, даже те, которые указаны в доверенности, используются на вооружении РФ. Все это похоже на типичную схему, чтобы перебросить ВВС России на территорию Белоруссии под ложным предлогом через подставную фирму.

И действительно. Компания «Хелимаунтенс», которая входит в группу компаний «Горные вертолеты», якобы осуществляет ремонт, но не своих вертолетов, а вертолетов заказчика. И все это, по условиям заказчика, должно осуществляться компанией на авиаремонтном заводе в Орше. А после того, как «Хелимаунтенс» называют своих заказчиков, все становиться на свои места: “Российские гражданские вертолетные авиакомпании, а также все государственные органы РФ, такие как МЧС России, Министерство Обороны РФ, Федеральная служба безопасности России, ВМФ МО РФ, Росгвардия, Роскосмос, МВД России, Пограничная служба ФСБ России, Федеральная Таможенная служба России, специальные летные отряды и другие”.

Дополнительным доказательством того, что заказчиком на “ремонт” воздушных судов является именно Министерство обороны РФ, может служить выездная встреча представителей компании «Горные вертолеты» на выставку «Армия 2020» в Москве, после получения компанией доверенности на проведение ремонтных работ. На выставке представители компании устраивали встречи с российскими военными для руководителей белорусского ремонтного завода:

Встреча сотрудников компании «Хелимаунтенс» с представителями авиаремонтного завода в Орше и российских военных на форуме «Армия 2020»

Деятельность и представители «Хелимаунтенс»

Роль подставной компании очевидна. Однако, что же это за компания, которой доверяют роль посредника в столь ответственной сфере?

В действительности, компания «Хелимаунтенс» входит в группу компаний «Горные вертолеты». В нее также входят компании ООО «Хелимаунтенс-Запад» и ООО «Маунтин Хеликоптерс». Директором ООО «Хелимаунтенс» является Николай Михайлович Райченко, а его помощником - Исаков Владимир Владимирович.

Стоит отметить, что это молодая компания, которая была создана 18 февраля 2019 года, основным видом деятельности которой было «Аренда грузовых судов с экипажем»:

Данные компании «Хелимаунтенс» в Минюсте РФ

Однако позже, а именно в конце октября 2020 года, в перечень услуг компании “неожиданно” попали: оптовая торговля оружием и боеприпасами; розничная торговля оружием и боеприпасами в специализированных магазинах; деятельность по складированию и хранению. Дело в том, что с 13.08.2020 года на компанию подали в суд. Истцом оказалось МЧС России. Окончательно решение суда было вынесено 11 ноября 2020 года, как раз после двух недель как компания начала заниматься поставками оружия. В итоге, суд признал компанию виновной в неуплате услуг МЧС и приговорил «Хелимаунтенс» выплатить 9,7 млн рублей, которые, до сих пор числятся невыплаченными.

Судебные разбирательства «Хелимаунтенс» и МЧС России, в результате которых дело выиграло МЧС, а частная компания так и не выплатила требуемую сумму

Возможно, судебное дело с МЧС России послужило рычагом давления на «Хелимаунтенс», чтобы компания расширила спектр услуг до продажи оружия. Это позволило бы Кремлю, абсолютно легально, переправлять свои летные военные машины на “ремонт” в Белоруссию, в дальнейшем оставляя их на неопределенный срок и используя аэродром и ремонтный завод в Орше в качестве неофициальной военной базы ВМС и ВКС РФ.

Немного о руководстве

Тем не менее, официального подтверждения, что на руководство компании “надавили” нет. Если обратить внимание на основателя компании «Горные вертолеты» Николая Райченко и его помощника Владимира Исакова, они вполне довольны жизнью и не испытывают трудностей с законом и властями. Оба поддерживают аннексию Крыма Россией. Возможно, судебные разбирательства принесли взаимные выгоды как МЧС, так и «Горным вертолетам» в целом.

Фотографии на которых изображен Исаков и Райченко, которые присутствовали на ремонтных работах в Орше и на выставке «Армия 2020»

Также, продолжив анализ аккаунта Исакова в соцсетях, можно понять, что он частый гость оккупированного Крыма. И ездит он туда не только на отдых, но и по работе. Об этом свидетельствуют его подписи к постам и хэштеги:

Фото Исакова в оккупированном Крыму

Известно, что компания ООО «Хелимаунтенс-Запад» занимается туристической деятельностью. Возможно, пребывание Исакова было связано с целью развития туризма на полуострове. Тем не менее, данных о какой либо туристической деятельность этой компании в Крыму не обнаружено. Это может означать, что Исаков летал в Крым, чтобы наладить техническое обслуживание летной военной техники РФ, торговлю оружием и боеприпасами, аренду грузовых судов и воздушных перевозок, так как за последний год, Россия значительно нарастила военные силы на полуострове.

Выводы

Беря во внимание вышеперечисленные факты, однозначно можно сказать, что выдача доверенности компании «Хелимаунтенс» на проведение ремонтных работ в Орше, а также расширение “грузового” аэродрома, свидетельствует о неофициальном присутствии российских ВВС и ВКС в будущем или уже в настоящем на территории республики Беларусь. Это в свою очередь подтверждает продолжающиеся взаимодействия между двумя странами, направленные на дестабилизацию ЕС и стран НАТО. Присутствие российских военных в Орше определенно повлечет за собой будущие провокации и военные преступления, подобные недавнему захвату рейса авиакомпании Ryanair в Минске.