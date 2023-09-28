Сомнительные заявления россии об «удвоении» производства вооружений

06:23 28 сентября Киев, Украина

19 сентября российский диктатор Путин прокомментировал состояние российского оборонного производства на заседании Военно-промышленной комиссии России в Ижевске. Путин заявил, что производство боевых танков и бронетехники с января по август 2023 года удвоилось по сравнению с тем же периодом 2022 года. Он добавил, что производство некоторых наиболее востребованных систем вооружения за это время даже утроилось. Комментарии Путина прозвучали после того, как некоторые эксперты на Западе заявили, что российское производство вооружений значительно превысило уровень, зафиксированный до 2022 года. Например, в одном из докладов утверждается, что сегодня Россия находится на пути к производству более двух миллионов артиллерийских снарядов в год, что вдвое превышает средний уровень производства до полномасштабного вторжения агрессора в Украину.

Ранее в этом году Путин заявил, что к 2025 году Россия произведет и модернизирует 1600 основных боевых танков. Это означает, что производство должно будет поддерживать среднегодовой темп на уровне 530–540 единиц. “Вечно пьяный, вечно молодой”, по совместительству заместитель главы Совета безопасности РФ Медведев, заявил, что с января по май 2023 года Россия уже произвела 600 боевых танков. Одно только это заявление из уст алкоголика наводит на мысль, что РФ явно преувеличивает оценки производства техники. К тому же, Медведев не стал изменять себе и не привел никаких доказательств в пользу своих слов.

Понимание того, что на самом деле означает “удвоение” темпов производства в российском “иноязе”, заслуживает более пристального внимания. На протяжении многих лет Кремль делал ставку на модернизацию основных боевых танков, выпущенных в 80-х, 90-х и 00-х годах, однако не занимался наращиванием производства новых танков. Таким образом, российский военно-промышленный комплекс ежегодно с 2011 по 2020 год модернизировал около 170 танков Т-72 советской эпохи до более “современной” модели Т-72Б3/Б3М. В 2021 году это число сократилось до 34 танков. Кроме того, в период с 2018 по 2021 год Россия ежегодно модернизировала около 35 танков Т-80БВ до модели Т-80БВМ. Ежегодный темп производства новых танков Т-90М составляет около 10 единиц. С 2018 по 2021 год агрессор ежегодно модернизировал около 20 танков Т-90А до версии Т-90М.

Производство и модернизация танков Т-90М и Т-80БВМ потребовали снижения темпов модернизации танков Т-72Б3М. Следовательно, в 2021 году Россия смогла произвести и модернизировать лишь около 99 основных боевых танков моделей Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М по сравнению с примерно 230 танками на пике своего развития в конце 2010-х годов. Темпы производства в 2022 году, вероятно, были еще ниже из-за экспоненциального роста количества танков, нуждающихся в ремонте после боевых действий в Украине.

Эта реальность показывает, как Россия на самом деле смогла “удвоить” темпы производства основных боевых танков в 2023 году. На сегодняшний день, Кремль попросту пытается вернуться к тем темпам производства, которые существовали в 2018-2020 годах. Однако острая нехватка кадров и, что не менее важно, западные санкции, свели эти усилия под ноль. Увеличение рабочих смен, сокращение выходных и отпусков, а также сокращение гражданского производства позволили немного увеличить темпы производства, однако это лишь краткосрочное решение насущной глобальной проблемы российского ВПК.

Россия также опирается на разветвленную сеть танкоремонтных заводов. Эти предприятия не имеют возможности проводить эффективную модернизацию основных боевых танков. Вместо этого они всего лишь способны помочь с ремонтом поврежденных танков, самоходных гаубиц и бронетехники. Кроме того, эти заводы стараются восстановить работоспособность тех танков и бронетехники советских времен, которые недавно были выведены из длительного хранения. Однако в Кремле это засчитывают и за “модернизацию” и за “производство”; отсюда и заявления об “удвоении”, а то и об “утроении” выпуска новой бронетехники. Таким образом, такой подход искажает цифры и, по крайней мере, частично, объясняет, как агрессор планирует достичь среднегодовых показателей в 530-540 единиц основных боевых танков.

Что касается производства артиллерийских снарядов, по некоторым оценкам до 2022 года, объемы производства в России составляли 1,14 миллиона в год. С 2014 по 2021 год комплексная программа ремонта снарядов с советских хранилищ добавила еще 570 тыс. единиц в год. Таким образом, общая оценка к 2022 году составила примерно 1,7 миллиона артиллерийских снарядов в год, как новых, так и отремонтированных. Если учесть повышенный интерес к законсервированным советским запасам, то в этом направлении агрессор действительно может преуспеть и выполнить заказ в 2 млн снарядов в год, однако новыми такие боеприпасы точно назвать будет нельзя.

В обозримом будущем российское производство вооружений продолжит испытывать трудности. В ходе встречи с Военно-промышленной комиссией Путин заявил, что новая государственная программа перевооружения на 2025–2034 годы пока находится в стадии разработки. Ранее он хвастался, что план будет готов к июню 2023 года. Впрочем, российский диктатор признал, что “некоторые неуказанные, но важные финансовые и производственные вопросы еще не решены”. Об истинном положении российской оборонной промышленности свидетельствует рост числа уголовных дел, возбужденных против руководителей заводов, не выполняющих вовремя заказы на производство вооружений. И тогда становится ясно, что реальные цифры далеки от отчетов Путина, которые он озвучивает широким массам.