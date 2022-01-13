Сомнительные связи Кремля: поддержка России в Европе

Внешняя политика России не вписывается в современные тенденции по укреплению стабильности и порядка в мире. К сожалению не все разделяют мнение о мировом порядке и гуманизме. Поэтому агенты Кремля ищут таких представителей среди политической элиты разных стран, чтобы оправдать агрессию необходимую для удовлетворения интересов Путина. Россия открывает центры культуры в странах Европы и Азии, дабы усилить лояльность к своей стране и тем методам, которые использует Кремль. Также, благодаря утечке данных СВР России, которые были слиты в сеть, стало понятно, что в подавляющем большинстве посольств РФ по всему миру работают агенты спецслужб. Их основной задачей является шпионаж и контроль работы пророссийских некоммерческих организаций, которые используют «мягкую силу», чтобы воздействовать на граждан чужой страны. Однако непосредственные работники Кремля также вносят свой вклад в подрыв мировой стабильности. Данное расследование прольет свет на работу одного из депутатов Государственной думы РФ, который также вербует и заручается поддержкой зарубежных политиков, чтобы они выступали против западных санкций, за легализацию аннексии Крыма, признание самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и прочих преступных действий Российской Федерации.

Речь пойдет о Леониде Слуцком, депутате Государственной Думы РФ, который заручается поддержкой европейских политиков ультраправых взглядов. У себя на родине политики лоббируют интересы России, чтобы показать ее со стороны демократического и дружелюбного государства.

Изначально необходимо вкратце рассказать, что это за человек такой Леонид Эдуардович Слуцкий. Родился будущий политик в 1968 году. Был комсомольцем. Затем работал в аппарате верховного суда РСФСР. После распада союза стал советником мэра Москвы Юрия Лушкова. Затем Слуцкий стал главой секретариата Владимира Жириновского. Параллельно он успел войти в руководство трех банков: Проминвестбанка, Уникомбанка, Инвесткредита. В 2000 году уже стал депутатом Госдумы от ЛДПР и возглавил Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками. Слуцкий является вхожим в круг РПЦ. После того, как он заступался за Эстонскую православную церковь Московского патриархата в конфликте против Эстонской православной церкви, под патронажем Константинополя, был удостоен награды «Святого благоверного князя Даниила Московского». Из других наград можно отметить орден Почетного Легиона (Франция), орден Гримальди (за лоббирование принятия княжества Монако в Совет Европы), юбилейную медаль в честь пятилетия аннексии Крыма и орден Кадырова с формулировкой «за исключительные заслуги» в деле восстановления экономики Чечни. В 2016 году он занял пост главы Комитета Госдумы по международным делам. Немаловажную роль Слуцкий сыграл и в аннексии Крыма, за что, собственно, и получил медаль. 24 февраля 2014 года, накануне захвата российским спецназом парламента в Симферополе, Слуцкий прилетел, чтобы предупредить Аксенова и Цекова. Он заверил, что Россия будет выдавать паспорта по упрощенной схеме гражданам Украины, которые останутся на полуострове, но для этого, после захвата парламента, необходимо будет провести референдум, на котором “крымчане должны проголосовать за присоединение к России”.

Кроме международной известности, Леонид Слуцкий также стал участником нескольких громких скандалов внутри России, связанных с коррупцией и с домогательствами к женщинам. Во всех случаях депутат не понес наказания.

Леонид Слуцкий также является председателем в «Российском фонде мира».

Российский фонд мира

А с этого места уже и начнется основные события расследования, ведь фонд занимается продвижением «мягкой силы Кремля». По данным официального сайта «Русского фонда мира», в его деятельность вовлечены несколько сотен тысяч участников: инвалиды войны, деятели культуры, науки, представители религиозных конфессий и т.д. Фонд сотрудничает с партнерами США, Германии, Франции, Болгарии, Вьетнама, Лаоса, Финляндии, Киргизии, Грузии и других стран. РФМ имеет консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН, в Совете Европы и ЮНЕСКО. Для “жизнедеятельности” фонда выделяются огромные деньги. Благодаря закрытым источникам стала доступна информация о предоставленном отчете, о тратах фонда. На программу «Мир и согласие» было выделено 54 млн 380 тыс. рублей. Для создания центров по изучению русского языка «Русский уголок» в разных странах мира, фонд выделил 598 тыс 750 рублей. 4,5 млн рублей было выделено на подготовку телевизионных программ телецикла совместного проекта ИТАР-ТАСС и телеканала «Россия» - «Формула Власти». На издание юбилейного альбома «Слово патриарха. Время больших дел» было потрачено 7,3 млн рублей. На проведение Всемирных конгрессов русской прессы в Нью-Йорке и Анкаре - 4 млн рублей, а Институту Ближнего Востока на реализацию гуманитарных проектов выдали 5 млн рублей. Также, после начала всемирной эпидемии, российский посол в Зимбабве попросил у Слуцкого выделить стране средства индивидуальной защиты от COVID-19, так как правительство страны активно лоббирует интересы Москвы в ООН. Не смотря на недостаток СИЗ в самой России, самолет с гуманитарной помощью был отправлен не только в Зимбабве, но и в ЦАР и Конго, в которых активно действует AFRIC. Деньги фонда выделяются и на гостей, которые прилетают в Россию в качестве иностранных партнеров. РФМ может позволить перелет иностранцев через залы официальных лиц и проживание в пятизвездочных гостиницах.

Партнеры Слуцкого по продвижению «мягкой силы»

Для того, чтобы понять всю иронию его партнерских связей в Европе, необходимо отметить, что Леонид Эдуардович яро оберегает «русский мир» и выступает с защитой прав ветеранов участвовавших в ВОВ. Однако в качестве союзников он выбрал представителей партии «Альтернатива для Германии» - AfD. Партия является ультраправой, заявления которой не раз доказывали, что ее члены поддерживают Кремль.

Поэтому, господин Слуцкий просил российского посла в Германии оформить двукратные визы на 90 дней для сооснователя партии Александра Гауланда и вице-председателя AfD Беатрис фон Шторх.

Официальное письмо Слуцкого адресованное российскому послу в Германии Константину Нефедову на выдачу виз для Гауланда и фон Шторх

Необходимо отметить, что одно из самых громких заявлений Гауланда заключалось в призыве к немцам гордиться солдатами третьего рейха и чтить их память. Примечательно, что российские СМИ проигнорировали призывы Гауланда чтить память о солдатах, с которыми боролись ветераны, а вот то, что сооснователт AfD призывал отменить санкции, введенные против Кремля, растиражировали на всех каналах.

Александр Гауланд

Бетрис фон Шторх также не раз отличалась громкими скандалами. Являясь внучкой министра финансов в правительстве Гитлера Людвига фон Крозига, она настаивала, что надо отстреливать мигрантов, которые хотят попасть в Европу без визы.

Беатрис фон Шторх

Не удивительно, что руководители партии высказываются в подобном контексте, ведь саму AfD обвиняют в антисемитизме и исламофобии. Партия также находится под наблюдением немецких спецслужб из-за подозрений в экстремизме.

Теперь понятно, почему на то время российские СМИ не захотели сильно афишировать приезд ультраправых немецких представителей.

Финансирование РФМ

Как уже сказано выше, «Российский фонд мира» выделяет огромные деньги на путешествия своих партнеров и общую мировую деятельность, которая необходима для усиления «мягкой силы». Однако кто же осуществляет финансирование? Для этого необходимо понять, что РФМ является прямым “потомком” «Советского фонда мира», который финансировался при помощи “добровольных” взносов рабочих, которые обязаны были отдавать свою дневную зарплату в рамках, так называемой, “вахты мира”.

После распада СССР, в Россию пришел капитализм и уже невозможно было заставить “простых” людей “добровольно” отдавать свои деньги. Однако можно было “попросить” у “непростых”. Одним из таких людей оказался, уже бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. У него Слуцкий лично просил пожертвовать фонду 10 млн рублей.

Письмо Слуцкого губернатору Полтавченко с перечислением заслуг и с просьбой выделить фонду РФМ 10 млн рублей

Возможно, основное финансирование происходит при помощи “добровольных” пожертвований других чиновников. Однако есть подозрения, что фонд нашел финансистов за океаном. Как стало известно, заместитель фонда Анатолий Салуцкий и Елена Сутормина, которые курируют представительства в США, просили деньги у американских партнеров. В 2018 году, они обратились с просьбой к республиканцам и НПО «States Institute of Peace» выделить финансирование на работу фонда по улучшению взаимоотношений между украинским и русским народами. В институте ответили, что готовы выделить деньги, если увидят реальное улучшение отношений между народами. “В частности, был сделан акцент на том, удастся ли российским гражданским активистам 9 мая с.г. возложить цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Москве, что можно было бы использовать для противодействия радикальным группировкам в Киеве”, - написали Анатолий Салуцкий и Елена Сутормина в отчете по итогам поездки в США.

Достоверно не известно о выделенных средствах для фонда, однако подношение цветов к памятнику прошло успешно и даже было запечатлено на фото.

Анатолий Салуцкий (крайний справа) и Елена Сутормина (вторая справа) у памятника.

Гости РФМ

За рубежом знают, чем занимается «Российский фонд мира», поэтому у политиков, кто был замечен в сотрудничестве с фондом, возникали проблемы на родине. Анализ гостей, которые были приглашены Слуцким для тех или иных целей также говорит о том, что фондом интересуются, в большинстве своем, неприятели европейского общества.

К примеру, одной из гостей была глава крайне правого французского политического движения «Национальный фронт» - Марин Ле Пен. Она баллотировалась в президенты Франции, но проиграла Макрону. В России, по приглашению Слуцкого, она встречалась с Путиным и Володиным. Возможно, президент РФ налаживал связь с кандидатом в президенты Франции для дальнейшего сотрудничества в случае ее победы.

Другой гость, побывавший в России по приглашению фонда, был испанский судья Бальтазар Гарсон, которого отстранили от должности за превышение полномочий. Он заявил, что права человека нарушаются не только в России, а и во всем мире.

Еще одними гостями РФМ оказались: член все той же ультраправой партии AfD Кай Готтшалк, родственник лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен - Самуэль Марешаль из «Альянса за Францию», Мишель Ларив и Максим да Сильва. По данным независимых источников, Ларив и да Сильва являются организаторами массовых беспорядков во Франции, а также участниками движения «желтые жилеты», которые ассоциируются с одним из факторов нестабильности Европы.

Также стоит упомянуть еще одного гостя РФМ от крайне правой шведской партии Павла Гамова, которого приглашали в качестве наблюдателя за выборами в РФ 2017-ого года. Он запомнился тем, что устроил скандал и угрожал раскритиковать организаторов Единого дня голосования в мошенничестве, если они не оплатят его счет в баре и не предоставят дополнительного номера для его девушек, с которыми он познакомился ранее.

Большинство приглашенных Слуцким людей были записаны как участники в переговорах по реализации гуманитарных и благотворительных программ «Российского фонда мира».

Один из работников МИД РФ, знакомый с работой РФМ, описал приглашение некоторых гостей так: “Допустим, каким-то депутатом из Европарламента заинтересовалась наша Служба внешней разведки, Управление президента по внешней политики или третий европейский департамент МИДа. Они же не будут выписывать приглашение на официальном бланке, типа, дорогой депутат, просим вас посетить штаб-квартиру СВР в Ясеневе. Поэтому, чтобы у местных спецслужб и журналистов не возникало лишних вопросов, приглашения и оформление виз идет с подачи фонда Мира. Мол, европейские товарищи едут в Москву заниматься благотворительными проектами и бороться за мир во всем мире”.

Теперь видно, что «Российский фонд мира», под управлением Леонида Слуцкого, по сути, занимается попрошайничеством денег для реализации целей Кремля. Большинство приглашенных фондом партнеров являются радикалами в своих странах и пропагандируют антисемитизм, исламофобию, ужесточение наказания для иностранцев на территории их стран, вплоть до физической расправы. Гости РФМ также поддерживают аннексию Крыма и действия Кремля, за что их ценят и вербуют в России и следят спецслужбы в Европе. Именно на таких людей ссылаются российские СМИ, когда говорят, что в Европе еще остались порядочные граждане, которые поддерживают российские интересы и лоббирую их в ЕС.