Сможет ли Кремль достроить газопровод?

19:08 23 октября Киев, Украина

На этой неделе правительство США уточнило свои санкции против газопровода Nord Stream 2 (NS2). Принятое решение детализирует и разъясняет действующий американский закон от 2019 года - Protecting Europe’s Energy Security Act (PEESA). Закон направлен на противодействие токсичной деятельности России по использованию трубопроводов, транспортирующих энергоресурсы, для усиления влияния на другие государства политического, экономического и военного характера.

По мнению правительства США, газопровод может серьезно угрожать диверсификации источников энергоресурсов стран Европы и, таким образом, ослабить их энергетическую безопасность.

Согласно предусмотренным PEESA нормам, госсекретарь США во взаимодействии с руководством госказначейства обязан предоставить Конгрессу США отчет за прошедший период, в котором указать все морские суда, которые были вовлечены в работы по прокладке трубопровода на глубине 30 метров и глубже для строительства проектов NS2, TurkStream (Турецкий поток) или любого другого проекта, выполняющего задачи этих двух.

Кроме того, госсекретарь должен предоставить информацию о лицах, вовлеченных в продажу, аренду или другие формы предоставления судов для прокладки трубопроводов, включая любые вспомогательные операции для этого.

Это означает, что любые компании или физические лица, которые предоставляют услуги или товары необходимые для осуществления операций морских судов по прокладке трубопроводов, подпадают под действие этого закона. Если такие действия будут зафиксированы американской стороной, то такие компании или физлица попадут под американские санкции.

Однако, Госдепартамент подчеркивает, что санкции не коснутся тех, кто предоставляет товары или услуги связанные с безопасностью и жизнедеятельностью экипажей.

Например, продавец туалетной бумаги, которая будет использоваться моряками на судне “Академик Черский”, с помощью которого россияне грозятся достроить газопровод NS2 в течение трех месяцев, ничем не рискует. Равно как и компания, которая предоставляет услуги по эвакуации заболевшего или травмированного моряка. В том случае, если желание руководства завершить работы ко “дню Октябрьской революции”, как это принято в “совке” заставит делать ошибки или подвергать моряков опасности.

То же самое касается и предоставления любых услуг по охране окружающей среды, если это будет необходимо для устранения вредоносного влияния на природу судов, занятых в прокладке трубопровода.

В дополнение, Госдеп уточнил, что компания, замеченная в нарушении установленных ограничений, будет иметь 30 дней, чтобы объяснить свою позицию и избежать санкций, в случае, если взаимодействие с судами по прокладке NS2 имело характер указанных исключений.

Не исключено, что такие уточнения и “послабления” связаны с решением международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I) - отказать предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в достройке газопровода. Такое решение негосударственная ассоциация, объединяющая 13 крупнейших частных клубов страхования судов в мире, приняла 21 сентября 2020 года.

То есть, суда, участвующие в проекте NS2 не могут подписать новые страховые договора, в случае, если строк старых истек. А это, в свою очередь, максимально повышает риски компаний партнеров. Банки, в таких условиях, не смогут выдавать кредиты, не нарушив свои внутренние процедуры комплаенса. Договорные обязательства с другими контрагентами - также находятся под угрозой. Ну, и, самое главно, жизни и здоровье моряков на судах тоже становятся уязвимыми.

Ведь, например, срочная эвакуация с судна моряка, который заболел коронавирусом и требует специальной медицинской помощи или подключению к аппарату ИВЛ, стоит больших денег. При наличии договоров страхования, такие расходы покрыла бы страховая компания. Но, теперь, после решения IG P&I, которые занимают более 90% рынка страхования, это становится весьма проблематично.

Еще много вопросов возникает и в связи с применением при прокладке газопровода того, что наши американские друзья любят называть maskirovka. Ведь, после разъяснений Госдепа, судно может участвовать в прокладке газопровода, притворяясь исследованием миграции дельфинов в Балтийском море по заказу российской “Морспасслужбы”, компании, которая участвует в организации строительства NS2.

В то же время, министр иностранных дел Хейко Маас, которого, после жестких заявлений Сергея Лаврова впору называть “маасохистом”, в очередной раз в своем новом интервью утвердительно заявил, что трубопровод будет достроен. Правда, ему неизвестно когда это случится. В то же время, он не упустил шанса потроллить американских партнеров, напомнив, что США “удвоили объемы импорта российской нефти”.

Кстати, то же самое можно сказать и о нефтепродуктах. Недавно, украинская программа журналистских расследований “Схемы”, которая финансируется американскими донорами, раскопала, что американская компания ExxonMobil покупает нефтепродукты у компаний, аффилированных с Виктором Медведчуком, который находится под санкциями того самого США.

Западные эксперты, в отличие от Хейко Масса, не дают однозначных прогнозов о том, будет ли NS2 достроен, однако, сходятся во мнении, что Берлин не примет решение об отмене его строительства. Даже в первые дни после шока от отравления Навального, Бундестаг отклонил предложение представителей Партии Зеленых, наложить мораторий на строительство. Иными словами, сейчас достройке мешают только американские санкции.

Особой пикантности берлинскому политическому шпагату придает недавняя реакция мирового сообщества на отравление Скрипалей в британском Солсбери. Как известно, общественность так и не получила “железобетонных” фактов совершения этого преступления офицерами российского ГРУ. И, тем не менее, политическое решение о совместной высылке российских дипломатов было принято на основе британского утверждения о том, что это "highly likely" были россияне. В ответ на призыв Лондона, из Берлина тогда были высланы 4 российских дипломата.

Очевидно, что Берлин не в состоянии сейчас ответить на вопрос о том, чем принципиально отличается отравление Скрипалей и отравление Навального, кроме того, что приоритетом для европейской столицы являются исключительно меркантильные интересы пяти компаний, которые инвестировали в NS2 более 5 миллиардов евро.

В довершение ко всему, немецкая сторона и другие промоутеры NS2 продолжают использовать в дискуссиях достаточно забавные контраргументы. Например, они говорят, что Украина “должна стать для Европы более стабильным партнером, а тут, ведь, дескать, коррупция везде”…

Во-первых, на примере NS2, мы уже успели убедится в том, что в Украине коррупции не больше, чем в Германии. Во-вторых, год назад Украина провела анбандлинг - разделение корпоративного управления нефтегазодобывающими активами и энерго-транспортными ресурсами. Иными словами, управление добычей и трубопроводами осуществляется отдельно, как и предписывает европейское законодательство и Третий энергопакет. Российская же сторона этого не сделала. “Газпром” по-прежнему контролирует обе отрасли.

В качестве еще одной претензии к Украине называют громкое увольнение из набсовета “Нафтогаза” американца Амоса Хохштайна, который опубликовал свое открытое письмо о том, что больше не готов мириться с коррупционными тенденциями в украинском правительстве.

Грустная ирония этой ситуации заключается в том, что настоящими инициаторами этого увольнения являются, как раз, люди, которые продвигают российские интересы в Украине. Точно так же как и, критикующие Украину за это увольнение, немцы, продвигающие российские интересы в Европе.

Сначала, на фоне популистской риторики Дубинского-Деркача о “внешнем контроле над Украиной” со стороны мифических “соросят”, Кабмин урезал зарплаты членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 тысяч гривен.

Конечно, Хохштайну, который является экспертом и управленцем мирового уровня в сфере нефти и газа, абсолютно не интересно за 2 тысячи долларов терпеть унижения, которые распространяют отдельные телеграм-каналы и украинские медиа. Особенно, учитывая близость Хохштайна к кандидату в президенты США Джо Байдену, который может наградить его какой-нибудь интересной должностью, в случае победы на выборах.

Не стоит забывать, что Хохштайн еще является и фигурантом BurismaGate, который особенно активно педалируется республиканцами перед выборами в США.

Таким образом, Берлин еще больше запутался в своих оправданиях того, как европейская нация, построенная на принципах демократии и защиты прав человека, может меркантильно продавливать финансово-политический рычаг страны, которая травит “Новичком” лидеров своей оппозиции.