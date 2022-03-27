Смерть Шойгу — “если друг оказался вдруг”

17:21 27 марта Киев, Украина

Сергей Шойгу — это человек, который был очень близок к семье Бориса Ельцина. Гораздо более близкий, чем сам путин. Валентин Юмашев, который, фактически, был архитектором замены Ельцина на путина, считал шойгу своим приближенным человеком.

Скорее всего, теперь все изменилось. “Семья” — то есть ближайшее окружение Бориса Ельцина в его последние годы, которое до сих пор пользуется украденными у российского народа богатствами и лояльностью путина, которого они поставили защищать себя от возможных уголовных преследований.

Договоренности и статус-ква соблюдались, пока путин и шойгу не слетели с катушек, после совместного посещения таёжных шаманов и раскуривания с ними ольховой коры. Война — крайне невыгодное для преставителей “Семьи” мероприятие, поскольку их главный кошелек — Олег Дерипаска, практически полностью зависит от мировой экономики. А сейчас, именно он находится под самым серьезным ударом. В особенности, из-за активного участия во вмешательство в выборы США.

Шойгу вместе с сергеем лавровым вели партию “Единая Россия” на очередные парламентские выборы. Учитывая это и совместные поездки путина и шойгу к шаманам, слухи о “трансфере власти”, которые постоянно ходят в российском информационном пространстве, сосредоточились на министре обороны , как на одном из наиболее вероятных наследников кремлевского трона, которого “царь” сознательно и публично максимально приблизил к себе.

Сразу вслед за этим в медиа появилось огромное количество компромата на шойгу, который, конечно, не выходит на медиа федерального и телевизионного уровня. Однако, им кишмя кишит Телеграм.

28 октября 2021 года Гагаринский суд Москвы арестовал бывшего руководителя “Главного управления обустройства войск” (ГУОВ) Министерства обороны России Евгения Горбачева по обвинению в хищении мошенническим путем 232 миллионов рублей, из более чем 4,3 млрд руб., выделенных на строительство радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации Минобороны РФ на мысе Шмидта и острове Врангеля в Арктике. Тонкости следствия по Горбачеву объясняет издание “Коммерсантъ”.

Евгений Горбачев баллотировался на последних выборах в Госдуму России от партии КПРФ. Однако его регистрация кандидатом была аннулирована через суд, после того, как информация в медиа о его потенциальной причастности к мошенничествам со средствами МО РФ стала публичной. Серьезную роль в этом сыграли публикации российских сайтов Версия и Pasmi, которые писали о сделках на строительстве военных объектов и роль Горбачева.

29 октября 2021го, Басманный суд Москвы получил от Следственного Комитета Российской Федерации (СК РФ) представление на арест еще одной экс-сотрудницы Минобороны РФ Марии Солодяжниковой, занимавшей должность главы департамента обустройства войск Минобороны РФ. Другими словами, она была представителем заказчика, тратившим бюджетные средства, а ее подельник Евгений Горбачев — был формальным исполнителем этих заказов. Откаты, вероятно, заработанные на бюджетных проектах, они, могли делить и отдавать большую их часть “наверх”, Сергею Шойгу. В отличие от Горбачева, Солодяжникова была отправлена под домашний арест, точно так же как ранее под домашним арестом писала песни начальница Департамента имущественных отношений Минобороны РФ.

Ситуация до боли напоминает прежний сюжет вокруг мошенничества и хищения бюджетов Минобороны РФ со стороны Евгении “аленькие тапочки” Васильевой и бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. Однако, именно история о Васильевой и Сердюкове подтверждает, что в Министерстве обороны России сюжетов без любовной линии просто быть не может. И она также присутствует и в последних событиях вокруг шойгу.

После курортных романов с путиным, шойгу напомнили о его внебрачном сыне Даниле Шебунове, мать которого, Елена Шебунова, работала стюардессой на самолете Министерства чрезвычайных ситуаций, когда его возглавлял шойгу. Об этом рассказывает издание The Insider. Сначала у матери Данилы Шебунова, Елены Шебуновой, которая из стюардессы превратилась во владелицу компаний-подрядчиков МО России, нашли имение в подмосковном поселке Жуковка, рядом с собственностью друзей путина, Бориса и Аркадия Ротенбергов.

Затем последовал скандал и в отношении самого внебрачного сына Шойгу, якобы, он постоянно нарушает правила дорожного движения на своем Audi Q5.

20-летний Данила Шебунов, в 2020 году ровно 100 раз нарушил правила дорожного движения, за что ему выписали штрафы на общую сумму 104 250 рублей. Чаще всего сын министра превышал скорость (76 раз), в некоторых случаях — более чем на 60 км/ч. Он также выезжал на выделенную полосу для общественного транспорта, мешал проезду машинам со спецсигналами и неправильно парковался. В октябре 2020 Шебунов попал в ДТП.

А впоследствии появилась информация о том, что Данила Шебунов, игрок футбольной команды “Арсенал” (г. Тула), в 19 лет уже стал долларовым миллионером, владея компанией ООО “Капитал Инвест”, управляющей ценной недвижимостью.

Впоследствии стало известно, что папа (шойгу) подарил сыну еще и люксовый Майбах с номерами прикрытия М302АК799, М732УТ777, Н538НМ790.

Мать отпрыска Елена Шебунова вышла замуж за за 41-летнего предпринимателя, гражданина Литвы Адолфаса Каминскаса. По информации издания «Открытые медиа», с ним Шебунова познакомилась довольно давно. Несколько раз за последние годы Каминскас вместе с её сыном Даниилом Шебуновым и её бывшим партнером по компании «Лега-пищевик» (один из поставщиков МЧС) Галиной Ахметовой ездил в Санкт-Петербург. С Шойгу отношения Шебуновой закончились ещё в 2017 году, утверждают источники The Insider. Информации о Каминскасе в открытых источниках практически нет. Судя по базе «Контур.Фокус», в августе 2019 года он зарегистрировал ООО «А.Е.ИНВЕСТ», основным видом деятельности которой указана покупка и продажа недвижимости. Эта компания располагается в Москве по адресу: Минская улица, дом 10. По тому же адресу находится ресторан «Минская 10», которым владеет Елена Каминскас.

Сама Шебунова также активно занимается недвижимостью и является собственницей здания, расположенного по адресу: Мытищи, с. Марфино ул. Зеленая 1а. Это здание Елена Шебунова сдает в аренду магазину «Магнит».

Кроме того, вместе с Владимиром Павловым, директором подведомственных Министерству обороны, «Военторга» и «Гостиничного комплекса «Славянка», Шебунова владела рестораном «Гроссбиф».

Cестра Сергея Шойгу — Лариса — скончалась в июне 2021 года от инсульта из-за осложнений от коронавируса. Ранее она носила имя Лариса Кужугетовна Фламенбаум (паспорт № 4501153355).

17 сентября 2021 года, дочь шойгу Ксения, управляющий партнер венчурного фонда Sistema SmartTech, родила ребенка от блогера Алексея Столярова.

Ныне Ксения была вынуждена удалить свой Инстаграм из-за сотен фотографий российских солдат, которых убил ее папа. Однако ранее активно писала о своей жизни и постила фотографии, хотя и не поддерживала военную авантюру своего папы.

Передать “привет” Ксении можно и в ее новом телеграм-канале, где она постит фотографии внука шойгу — Милана, пока украинские девушки рожают своих детей в бомбоубежищах и на станциях метро под бомбежками.Очень подробно о том, как шойгу ворует бюджет россии для своей семьи написали “Открытые медиа”.