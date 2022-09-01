Слово "русский" уже идентично слову "изгнанник". И это правильно

Финляндия и Эстония призвали другие страны Евросоюза прекратить выдачу россиянам туристических виз.

За принятие таких мер выступает и президент Украины Владимир Зеленский.

Министры иностранных дел стран ЕС планируют обсудить это предложение уже в августе. Мнения европейской прессы разделились.

Пророссийские медиа в Германии немедленно написали о том, что это вода на мельницу российской пропаганды. По их словам, кремлевская пропаганда пытается взорвать все мосты между россиянами и Западом, доказывая, что немцы, англичане и французы не любят россиян и считают их людьми второго сорта. И таким образом, якобы запретив выдачу туристических виз, ЕС только подбросит аргументы этим пропагандистам.

Такую же риторику ведет и пророссийское издание "Страна.юа", отмечая, что в кремле злорадствуют по поводу российских оппозиционеров за границей. Мол, они тоже вынуждены будут испытывать неудобства.

Поддерживает кремлевских пропагандистов и российский оппозиционер, политолог Федор Крашенинников, который считает, что предложения запретить всем россиянам въезд в страны Запада и выслать в РФ всех, кто из нее уехал, – невыполнимы и бесполезны.

Крашенинников говорит, что понимает эмоции Зеленского и уважает их, но делать, мол, все равно ничего не нужно, потому что запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить Путина. Однако такая же риторика используется и при обсуждении других мер воздействия на государство-агрессора.

Когда обсуждали необходимость нефтяного и газового эмбарго от ЕС, аргумент, что отказ от поставок не поможет победить Путина – тоже звучал. Потому что энергоносители начнет покупать Китай и другие страны.

Поставки оружия также, по словам некоторых экспертов, якобы не помогут победить Путина, а будут продолжать страдания украинцев, которые должны показаться уже наконец. А еще лучше самоубиваться, чтобы не мешать вести политологические дискуссии.

Выходит, что эмбарго не поможет победить Путина, запрет импорта не поможет победить Путина, запрет выдачи туристических виз не поможет победить Путина, одиночные пикеты не помогут победить Путина… Создается впечатление, что нас пытаются убедить, что Путина вообще нельзя победить.

"Даже если исходить из того, что предложенные мероприятия будут реализованы, что они дадут?" — спрашивает в своей колонке для DW Федор Крашенинников.

В первую очередь, они дадут понятие справедливости, которое заключается в словах Зеленского о том, что если Россия не может жить в семье европейских народов, то не нужно тогда и пускать россиян в эти страны. Это будет, прежде всего, логично. И только во вторую очередь эти меры потенциально могут оказать определенное влияние на то, чтобы легитимность власти Путина постоянно снижалась из-за внутренних недовольств.

Очень важен тот факт, что именно Владимир Зеленский озвучивает эти инициативы, направленные на решение европейских правительств. Это еще раз подтверждает тот простой факт, что если россияне хотят очиститься от ярлыков пособий путинского режима, то говорить в первую очередь они должны с Украиной, а не с европейскими правительствами.

Ведь, по сути, слова Крашенинникова и публикации в западной печати обращены к европейцам. "Я понимаю Зеленского", говорит Крашенинников, "он делает эмоциональные заявления". Но вы умные люди, обращается он к европейской аудитории. Запрет виз ничего не даст.

Такая риторика постоянно повторяется. Европейский Союз может оказывать влияние на россиян. А некоторые россияне пытаются убедить Евросоюз в том, что это не они должны, а плохой Путин.

К сожалению, Украины в этом диалоге нет. А должно быть. Именно Украина теперь должна решать, что россиянам можно, а нельзя. Если вам это не нравится — работайте, чтобы остановить войну или переставайте быть русскими — получайте другие гражданства, становитесь политическими беженцами.

Но сидеть как в супермаркете и размышлять "это не сработает" и "вот это не сработает" больше не получится.

Слово "русский" уже идентично слову "изгнанник". И это верно.