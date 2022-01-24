Шпионы России без купюр

За последние пол года раскрыто немало преступлений связанных со шпионажем. Постоянные провалы российских спецслужб говорят об их слабости. Напомним, что только за прошедший период 2021 года, стало известно о четырех случаях шпионажа России в Европе.
Один из них произошел в Германии, где был задержан Йенс Ф. 12 февраля ему было предъявлено обвинение в суде. Известно, что он работал в компании, которая занималась электрооборудованием в Бундестаге. Йенсу Ф. были доступны поэтажные планы здания Бундестага, которые он продал, работающему в посольстве сотруднику Главного управления Генерального штаба ВС РФ (бывшего ГРУ). Все, что известно об этом деле, так это обвинение (шпионаж), совершенное преступление, а также имя подозреваемого. Неизвестно имя российского шпиона в посольстве России в Берлине. Однако мы знаем, что 8 февраля Германия выслала одного российского дипломата из посольства. Возможно, именно он и является фигурантом дела со стороны России. Впрочем, Германия не называла его имени. Но так как дела о шпионаже проходят за закрытыми дверьми суда, то узнать что либо из открытых и даже закрытых источников удается очень редко. Все дело в материалах следствия связанных с государственной тайной.
Следом, после обнаружения шпионов в Германии, была раскрыта целая сеть агентов Кремля в Болгарии. Здесь удалось узнать куда больше. Во главе шпионской ячейки, фигурантов которой ловили 18 марта, находился Иван Илиев, 1947 года рождения, который до 2016 года занимал одну из руководящих должностей в болгарской военной разведке. Еще во времена СССР он прошел обучение в разведшколе при ГРУ. Видимо, с того времени у него осталось лояльное отношение к Москве.
Майор Иван Илиев
Задачей Илиева было создать агентурную сеть, участники которой собирали бы данные о НАТО и Евросоюзе. В группу вошли важные персоны: действующий сотрудник разведуправления, отвечавший за разработку мер противодействия "гибридным угрозам и рискам", в том числе со стороны России; его коллега, неоднократно входивший в состав болгарских военных контингентов за границей. Имя двух участников, кроме Илиева, удалось раскрыть. Первый - Любомир Медаров, бывший дипломат-разведчик, военный атташе в зарубежных странах, ставший к настоящему времени руководителем отдела секретного делопроизводства болгарского парламента. Второй - заместитель начальника бюджетной дирекции Министерства обороны полковник Петара Петров. Связным между болгарскими и российскими шпионами выступила жена Илиева с двойным гражданством, одно из которых российское. Всего по делу проходило 6 болгарских граждан. Можно сказать, что шпионы “продали” родину за гроши, ведь они получали от 1200 до 1800 долларов в месяц. Имена российских “дипломатов”, собиравших информацию, также не удалось узнать, однако уже 22 марта Болгария объявила о высылке 2 представителей посольства России в Софии. В сеть попали видеозаписи с материалами дела. На записи видно и перечень информации требуемой россиянами, и деньги заплаченные за предательство, и слышны разговоры подтверждающие участие каждого участника шпионской сети.
Кадры со скрытых камер, на которых засняты: перечень услуг требуемых российскими кураторами от болгарских шпионов, запись одним из участников дела секретной информации, пересчет полученных за шпионаж денег, посещение женой Илиева российского посольства, встреча двух фигурантов дела в кафе и обсуждения их деятельности, передача денег болгарским шпионам в российском посольстве.
Буквально через две недели, а именно 31 марта был задержан очередной шпион, но уже в Италии. Им оказался Вальтер Биот, капитан ВМС, работавший в Генеральном штабе Италии. Военного задержали сотрудники специального подразделения карабинеров в Риме во время передачи им цифрового накопителя российскому военному, работавшему в посольстве РФ в Италии. Биот сфотографировал секретную информацию о планах НАТО в Ираке и Афганистане, загрузил их не “флэшку” и собирался передать российскому шпиону при посольстве. По словам жены задержанного, Клаудии Карбонары, ее муж не мог навредить безопасности своей страны, потому как был патриотом, а все данные, которые он передавал россиянину, были “безобидными”. Она также добавила, что в связи с трудным финансовым положением, Биот решил таким образом подзаработать. Его услуги оценивались российским шпионом в 5 тыс. евро. Вскоре после задержания, представителя посольства РФ, вместе с еще одним “дипломатом” выслали из страны. Их имена , как и в предыдущих случаях не назывались.
И самым громким и "свежим" скандалом с участием шпионов России, стало обвинение Чехии, а затем и обнародование материалов журналистского расследования «Belling cat», «The Insider», «Радио Свобода» в деле против сотрудников ГРУ, которые взорвали склады боеприпасов в поселке во Врбетице. Более подробно о деталях операции военного спецподразделения «29155» в Чехии, мы писали в статье – «Спецоперация ГРУ России в Чехии».
Мишкин и Чепига, одни из главных фигурантов дела во взрывах на складах боеприпасов
Не стоит забывать и о более ранних событиях, когда стало известно, что российские агенты были связанны с отравлениями, кибершпионажем, вмешательством в выборы суверенных государств.
Все эти разоблачения говорят об активной деятельности Кремля в странах НАТО. Что касается убийств и диверсий, то они не случайны и ведутся против военных противников России. Не привыкшее решать проблемы мирным путем, правительство РФ предпочитает истреблять противников путинской власти и судя по всему не собирается меняться.
Применение силы, саботаж, диверсии, подкуп, убийства, все эти инструменты давно используются в арсенале России. Уже в начале ХХ века советская разведка уничтожила своего двойного агента Владимира Нестеровича, выбрав в качестве орудия смерти яд. Так что, нынешние действия Кремля вполне предсказуемы. Единственное отличие это современные технологии.
С приходом интернета, социальных сетей, карт Google, цифровизации и оцифровки данных российская агентурная сеть обрела новые возможности в проведении саботажа. Тем не менее, данные спецагентов, ранее тщательно скрывавшиеся в архивах КГБ, ГРУ, ФСБ и т.д., стали менее защищенными. Речь идет даже не о хакерах с Запада, а о конфиденциальности в мировой паутине, в существование которой, сегодня, не верят даже школьники. Благодаря этому, предприимчивыми журналистами было открыто новое направление – цифровая журналистика.
Журналисты, занимающиеся расследованиями, теперь без проблем могут отследить передвижения шпионов благодаря выложенным фотографиям в соцсети, пеленгатору телефона, бронированию билетов на авиарейсы, открытым источникам на официальных сайтах правительства и т.д. Некоторые из них, безусловно, используют и закрытые каналы информации, за которые приходится платить, но большинство информации находится в свободном доступе.
Офицер ГРУ Анатолий Чепига на свадьбе дочери своего начальника генерал-полковника Андрея Аверьянова
Такого российские спецслужбы не смогли учесть, за что и поплатились. Нам известно лишь о малой части тех преступлений, которые совершили российские агента, однако то, что о них удалось узнать, используя методы цифровой журналистики, говорит о скором раскрытии новых тайн. Теперь личные данные сотрудников спецслужб защищены не лучше чем данные обычных граждан, а журналисты справляются с ролью контрразведчиков не хуже спецслужб.
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