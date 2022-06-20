Шойгу побеждает российскую армию

16:42 20 июня Киев, Украина

Бравада российских пропагандистов в начале полномасштабного наступления, сменилась на оправдания. Они не склонные признавать свои слова ошибочными, поэтому, речи вроде “Украину возьмем за 3 дня”, сменилась на “нам противостоит весь блок НАТО, поэтому мы не можем справиться”. Они готовы придумать все, что угодно от “заражения комаров”, “биолабораторий с коронавирусными голубями”, до “отказа украинцев делиться рецептом борща”, чтобы отвести внимание россиян от главного факта – российская армия разворована высшим руководство, поэтому не имеет реального статуса “второй в мире”. Солдаты оккупационной армии жалуются на то, что им нечего есть и приходится готовить собак, медикаменты в аптечках попадаются с датировкой 70-х годов прошлого столетия, а обмундирование принадлежало еще их дедам. При этом, министр обороны рф сергей шойгу, который между тем не служил в армии и пришел на эту должность из МЧС, “купается” в роскоши, продолжая пиариться. Вероятно, единственные государственные деньги, которые он (или его приближенные) тратил на армию, касались рекламы, которая успешно убедила всех в том, что российская армия является “второй армией в мире”.

Министр обороны рф сергей шойгу

Приход шойгу на место “министр обороны” не случайно. В отличие от его коллег в других странах, Кужугетовичу повезло быть приближенным к Борису Ельцину, а значит, занять ответственный пост не имея необходимых для этого качеств. Как известно, близкий круг Ельциных по сей день находится во властных структурах и называется «Семья». Оставить неприкасаемыми приближенных к бывшему президенту, было частью уговора, во время передачи президентского кресла в 1999 году. Семья процветала при путине и находилась под его защитой. Но с приходом войны, олигархи типа Дерипаски и Абрамовича, которые являются одними из “кошельков” Семьи, потерпели огромные убытки в связи с мировой изоляцией российского бизнеса. Не исключено, что это стало причиной появления слухов о новом транзите власти в россии. Ведь много кто знает, что на стыке столетий, узкий круг олигархов инициировал передачу власти путину на определенных условиях. Теперь, вероятным претендентом называют шойгу.

Олег Дерипаска и Роман Абрамович. Важные субъекты в коррупционных схемах кремля.

Примечательно, что после появления такой версии, огромное количество компрометирующего материала появилось в сети. И хотя шойгу в роли президента представить трудно, вполне вероятно, что компромат на него сливается не случайно, так как путин опасается заговора в силовых структурах.

Так, одним из примеров дискредитирующих министра обороны рф стал прошлогодний суд над его подчиненными – руководителем Главного управления обустройства войск Евгением Горбачевым и сотрудницей Минобороны рф Марии Солодяжниковой, занимавшей должность главы департамента обустройства войск минобороны рф. Их привлекли к ответственности за расхищение 232 млн рублей (из 4,3 млрд) выделенных на обустройство и строительство военных объектов, в том числе в Арктике.

Мария Солодяжникова в зале суда

Как всегда, самое интересное кроется за личной жизнью шойгу. А именно, за его “похождениями” в прошлом. Известно, что у министра обороны рф есть внебрачный сын – Данила Шебунов. В свои 19 лет, “как ни странно”, он стал долларовым миллионером, “владея” компанией ООО «Капитал Инвест», которая занимается ценной недвижимостью. Кроме компании, за ним также числятся многочисленные штрафы ПДД. Очевидно, что компанию, как и права, а также Maybach подарил любовник его матери. Что касается матери, то ее карьера взлетела вверх, после того, как Шойгу несколько раз полетал в самолете мчс рф, где Елена Шебунова (мать Данилы) работала стюардессой. После родов, она “вдруг” стала владельцем компании подрядчиков для мо рф. Несмотря на то, что в 2017 году тайные отношения шойгу и Шебуновой прекратились, а Елена вышла замуж за литовского предпринимателя, мать Данилы продолжает поддерживать связь со своим бывшим любовником, являясь его номинальным лицом в компании подрядчике министерства обороны, также, как и ее сын.

Данила Шебунов (внебрачный сын шойгу) и Елена Шебунова (бывшая любовница шойгу)

Однако, подставные любовница и бастард не единственные в схеме шойгу по отмыванию и расхищению бюджетных денег. Главным идейным вдохновителем, создателем и исполнителем коррупционных схем министра обороны рф является его заместитель Тимофей Иванов. Под контроль Иванова перешел контроль над имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением, строительством, капитальными ремонтами и военной ипотекой. Кроме того, в связке с шойгу и Ивановым действует первый заместитель Министра обороны Руслан Хаджисмелович Цаликов.

Руслан Хаджисмелович Цаликов – первый замминистра обороны рф

Под “патронатом” заминистров, министерство обороны придумало схему присваивания бюджетных средств путем обмана строительных фирм. Заключая контракт с подрядчиком, мо рф давало задаток, а когда объект (казарма, общежитие, подсобные помещения и т.д.) был почти готов, появлялся “проверяющий”, который высказывал претензию, разрывал контракт и не отдавал остаток денег. В итоге, в ведомстве министерства оставался почти готовый объект и практически полная сумма на его строительство. Однако жадность подтолкнула чиновников пойти дальше, и этот же объект заносился в реестр по новой статье бюджета как не готовый и отдавался “своей” фирме, вроде той, которой “владеет” бывшая любовница шойгу Шебунова. Таким образом, путем обмана и подставной строительной фирмы, министр обороны и компания, получали из госбюджета деньги на два здания, строили одно, после чего их присваивали, и, вероятно, заставляли солдат срочной службы достраивать объект бесплатно.

Одним из свидетелей такой схемы оказался Сергей Храбрых. Более того, ему удалось побывать сразу по две стороны баррикады. В 2016 году, Храбрых получил предложение от бывшего члены Совета Федерации и вице-президента банка «ВТБ-24» Александра Тер-Аванесова занять руководящий пост в строительной фирме «Спецмонтаж». Сергей вместе со своим “покровителем” приехали на Фрунзенскую набережную в здание министерства обороны, где лично встретились с Тимофеем Ивановым. Замминистра предоставил Храбрых карту с выбором объектов для строительства. Подрядчик выбрал учебно-танковый полигон в городе Мулино и арсеналы для хранения боеприпасов в городе Ковров. При этом, эти объекты были готовы на 90%. То есть, «Спецмонтаж» стала подставной фирмой, которая начала строительство, якобы новых зданий с соответствующей статьей расхода. Стоит отметить, что казна рф выделяет деньги на строительство объектов, предварительно присвоив им уникальный идентификационный номер. Каждому проектному зданию присваивается такой номер и сумма, требуемая на его постройку. Если проверяющие органы не вникают, какие объекты стоят за каждым идентификационным номером, то и понять, что одно здание имеет два (а возможно и более) уникальных номеров не удастся. Именно благодаря “стараниям” шойгу и его близкого круга, в министерство обороны владеет, условно, в два раза большим количеством объектов, чем есть на самом деле.

Фирма Храбрых заключила контракт на 24 млрд рублей. Именно в этот момент, «Спецмонтаж» превратился из “своего” подрядчика в “чужого” и получил задаток в размере 1,2 млрд рублей. После выполненных работа, министерство обороны подало в суд на фирму Храбрых за то, что “объем работ был выполнен меньше, чем сумма аванса”. При этом, фирма Сергея завершила строительство недостроенных зданий на все 100%, однако потратила на это всего 300 млн рублей. Загвоздка заключалась в том, что сумма аванса была рассчитана на постройку двух объектов мо рф от начала и до конца, а так как они были практически закончены, то и денег потребовалось значительно меньше на завершение работ. В итоге, «Спецмонтаж» стал фирмой, которой удалось поучаствовать в схеме шойгу, Иванова и Цаликова в обеих ролях. Лишь на первый взгляд, становится понятно, что речь идет о хищении десятков миллирдов рублей в год. И это только строительство, не считая капитальных ремонтов, ипотек, распределения имущества и т.д.

Руслан Цаликов и сергей шойгу

Глядя на то, какой недвижимостью владеет шойгу, становится понятно, куда девались миллиарды. Дом министра обороны рф оценивается в 18 млн долларов и находится в подмосковной Барвихе. Однако, по документам (“почему-то”) владеет им его дочь – Ксения Шойгу. Его приближенные также не далеко ушли и владеют не менее элитной недвижимостью на окраинах москвы и в московской области.

Дом министра обороны рф сергея шойгу за 18 млн долларов в Подмосковном поселке Барвиха

Долгое время министерство обороны рф оставалось бездонным колодцем для коррупции и мошенничества. Шойгу беспрепятственно организовал целую сеть воров. В результате, армия оккупантов стала, как минимум, в два раза слабее, если руководствоваться той же схемой, что и с недвижимостью. Для больших чиновников проще все списать на офицерский состав, который “неспособен воевать”, пригнать мобильные крематории, чтобы скрыть реальные потери, привлечь к ответственности разработчиков техники из-за того, что она не выполняет свои функции, а деньги на ее разработку и ремонт были разворованы и наконец, развязать войну, чтобы скрыть мультимиллиардные хищения. Вероятно, что обещанные выплаты погибшим воинам, официально также начисляются каждому солдату, а может и по два раза, но доходят, как известно, не до всех.