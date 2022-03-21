Що таке «інформація-кассандра», або – «видатна мразь»

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Для найвеличніших лідерів сьогодення, які хочуть увійти у підручники історії – це має бути уроком

Сьогодні виповнюється 80 років з дня, коли нацистська Німеччина напала на Радянський Союз. Напередодні, 21 червня 2021 року, керівник Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, детальне медіа-досьє якого я опублiкував на початку цього року, зробив сенсаційне викриття злочинів Іосифа Сталіна, який несе відповідальність за смерті десятків мільйонів людей.

У російському виданні “Национальная оборона” директор СВР РФ опублікував свою статтю, в якій розкрив цілком таємні документи — агентурні донесення з Берліна, які доповідалися Іосифу Сталіну народним комісаром державної безпеки (НКДБ), соратником Лаврентії Берії, Всеволодом Меркуловим, який був розстріляний у грудні 1953 року, разом з тим самим Берією.

За словами Наришкіна, з середини 1930-х років, у той самий час, коли органи державної безпеки СРСР потерпали від кривавих чисток, влаштованих тим самим Сталіним, Перше управління НКДБ СРСР (розвідка) починає активно співпрацювати з групами антинацистського руху опору в європейських країнах — “Червона капела”. У Німеччині групою керували Арвід Харнак (“Корсиканець”) і Харрі Шульце-Бойзен (“Старшина”).

Загальна кількість розвідників та агентури Першого управління сягала 450 осіб, з яких, за словами того ж Наришкіна, 270 були знищені сталінським режимом, внаслідок чого було ліквідовано також декілька закордонних резидентур у країнах Європи. Сталін боровся за політичне лідерство у Кремлі, методично винищуючи все, що могло становити загрозу.

Однак, не тільки визнання жорстокості злочинів Сталіна є найбільш цінним у статті директора СВР РФ Наришкіна. Будучи керівником Російської історичної спільноти, Наришкін публікує унікальні документи, в яких доводиться, що Сталін отримував інформацію від своєї розвідки про напад Адольфа Гітлера задовго до 21 червня 1941 року.

11 червня 1941 резидент розвідки НКДБ в Фінляндії Єлісей Синіцин відправив термінове донесення в Центр, в якому була названа точна дата початку агресії та надані відомості про підписання 11 червня в Гельсінкі таємної угоди між Німеччиною і Фінляндією про участь фінських збройних сил у майбутній війні, й прямо зазначено термін вторгнення.

Загалом, з липня 1940 по червень 1941 років тільки зовнішня розвідка направила Сталіну та його підлеглим більше 120 інформаційних повідомлень.

Далі, Серій Наришкін стверджує, що 17 червня 1941 Сталін особисто викликав у Кремль наркома держбезпеки Всеволода Меркулова та начальника розвідки НКДБ Павла Фітіна.

Примітним є факт, що Наришкін у своїй статті називає Сталіна “вождем”.

Саме Павло Фітін, керівник Першого управління НКДБ (розвідка), за словами Наришкіна, став переконувати кривавого диктатора у надійності інформації, на яку слід було негайно реагувати. У будь-який момент Сталін міг наказати його розстріляти за “панічні настрої”. Розуміючи це – офіцер виконував свій обов’язок. Однак, у відповідь він почув від Сталіна: “Дезінформація. Можете йти”.

Троянська царівна Касандра, яку бог Аполлон наділив даром передбачення, пророкувала троянцям майбутній напад і поразку у війні. Однак троянці не повірили – і решту ми з вами знаємо.

Після багатьох років безуспішної облоги Трої, греки вдалися до хитрощів і спорудили коня, в який залізли Одіссей і кілька воїнів. Решта ж війська пішли геть. Троянці, як і задумували греки, вважали коня подарунком і потягли його до себе в місто. І тільки божевільна на ім’я Кассандра нестямно кричала своїм землякам про те, що це велика помилка і що все обернеться погано для Трої. Але її ніхто не слухав.

У розвідувальній діяльності “інформація-кассандра” – це дані, які говорять (кричать) про ризики і загрози. Однак, щоб прийняти і відреагувати на цю інформацію, потрібно зізнатися самому собі й оточуючим у тому, що ти ідіот і зробив багато помилок. А це означає – поставити під удар свій авторитет. Як ми з вами розуміємо, на це здатні не всі політики і навіть бізнесмени.

Саме тому, до кінця початкового періоду війни (з червня 1941 року) війська Вермахту просунувся в смузі Північно-Західного фронту на глибину до 400-450 км, Західного фронту – 450-600 км, Південно-Західного фронту – 300-350 км. Середній темп просування його становив від 20 до 30 км на добу, а танкових угруповань – 40-60.

28 дивізій, з тих, що були до початку війни в західних прикордонних військових округах, були повністю розгромлені. Ще 70 дивізій втратили більше половини свого складу. Безповоротні втрати Північно-Західного, Західного, Південно-Західного і Південного фронтів з 22 червня по 10 липня склали 588 598 осіб, санітарні втрати за цей же період – 159 272 чоловік. Одночасно була втрачена велика частина військової техніки, в тому числі 18794 гармат і мінометів, 11703 танка і 3985 літаків.

Розгром СРСР у прикордонній битві до початку липня 1941 року був тотальним. І за усе це повну відповідальність несе особисто Іосиф Сталін!

У травні 2021 року російський аналітичний центр “Левада-Центр” провів опитування серед росіян про те, хто, на їхню думку, є найбільш величною постаттю в історії.

Найбільша кількість опитаних росіян – 39% – відповіли, що найбільш видатною постаттю в історії є Іосиф Сталін.

Я вважаю, що людина, яка через свої марнославство й упертість, через неспроможність керувати, через психологічне нездоров’я, своїми недолугими рішеннями у перші дні війни погубила більше ніж півмільйона радянських людей – дійсно є видатною! Видатною мразотою!

Для найвеличніших лідерів сьогодення, які хочуть увійти у підручники історії – це має бути уроком.