18:13 26 июня Киев, Украина

Российские спецслужбы и агентурная сеть в ЕС хорошо приложились к подготовке полномасштабного вторжения рф в Украину. Федеральное агентство "Россотрудничество" вообще было создано кремлем для взрывной деятельности по всему миру под прикрытием дипломатического статуса.

Я полностью убежден, что неопределенная политика Германии и Франции в отношении путинского террора является следствием работы маскирующихся под дипломатов агентов влияния и сотрудников Службы внешней разведки рф. Поэтому Украина должна активизировать дипломатическую работу на местах, учитывая, что российские структуры в такой работе в основном ориентируются на общины российских эмигрантов.

Федеральное агентство "Россотрудничество", которое подконтрольно Министерству иностранных дел рф, прикрываясь культурной и гуманитарной миссиями, продвигает идеологию "русского мира" в 80-ти странах мира. Неоднократно оно оказывалось в центре шпионских скандалов.

Взять, например, США, где в 2013 году сотрудники ФБР обвинили дипломата, представителя «Россотрудничества» в США, в шпионаже.

Одним из последних был скандал в 2021 году, когда и.о. представителя «Россотрудничества» в Праге Андрей Кончаков доставил в Чехию яд рицин для покушения на чиновников, принимавших решение о демонтаже памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

Какую роль сыграла российская агентура за границей в контексте полномасштабного вторжения рф в Украину?

Мы можем оценивать результативность их работы по текущей ситуации. К примеру, канцлер Олаф Шольц затягивает выполнение обещаний по поставкам оружия в Украину. Есть вероятность, что это происходит из-за плачевного состояния немецкого Бундесвера. Однако, на мой взгляд, это недолгое состояние может быть следствием активной работы российской агентуры.

Эмманюэль Макрон продвигает абсурдное мнение о том, что следует «не унижать россию». Это все является следствием работы его аппарата советников, которые готовят ему аналитику и предложения по политическим заявлениям.

Венгрия и Сербия сейчас почти полностью пророссийские. Все это подтверждает, что именно надежные позиции российских спецслужб в европейских странах сделали полномасштабное вторжение возможным.

В чем сосредоточена работа «Россотрудничества» за границей во время полномасштабного вторжения? Причастна ли эта организация к вербовке наемников и могло ли это повлиять на санкции в отношении рф?

Известно, что в 2014 году организации, приближенные к «Русскому дому» в Киеве, были фактически первыми участниками антиукраинских демонстраций на Донбассе, а впоследствии и центрами вербовки боевиков.

Но, отвечая на вопрос, по моему мнению - это все разные вещи. В Украине российское присутствие до 2014 года было абсолютно повсеместным. Поэтому наличие «русского дома» было не определяющим, а лишь институционализированным.

"Русский дом", Российский центр науки и культуры в Киеве, работал на основе двустороннего межправительственного соглашения между Украиной и россией и является представительством федерального агентства рф "Россотрудничество".

С началом войны на Донбассе учреждение поддерживало группировки, представители которых участвовали в антиукраинских митингах и воевали на стороне российских оккупантов. Это такие организации как «Сопротивление» и «Верное казачество». В 2021 году, по решению СНБО, на агентство были наложены санкции.

Когда мы говорим о «вербовке боевиков», то интересно, куда именно их вербуют? В группу "Вагнера"? В таком случае, к «русским домам» это отношение не имеет. Поэтому в нашем общении с партнерами особенно важно не смешивать аргументацию и «не натягивать сову на глобус».

Русские дома за рубежом являются организациями для сотрудников Службы внешней разведки рф под дипломатическим прикрытием. Использование дипломатических должностей "Россотрудничества" за рубежом – прикрытие для разведчиков. И это само по себе нарушение закона. Речь идет о Венской конвенции по дипломатическим отношениям. Нельзя использовать высокий статус посланника страны для осуществления враждебной деятельности на территории другого государства.

А вот факты вербовки кого-то еще нужно доказывать.

«Россотрудничество» по форме работы в основном ассоциируется с влиянием на эмигрантов, кураторством общественных организаций, «мягкой силой». Как Украине противодействовать угрозам, маскирующимся под «плюрализм мнений»?

«Мягкая сила» российского влияния, как и вся российская государственность, построена на тесном переплетении методологий и практик спецслужб и обычаев бандитского мира. У Кремля есть много формальных и неформальных инструментов финансирования различных активностей за рубежом, как путем таких организаций как «Фонд «Русский мир», «Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко», «Фонд Горчакова», так и за счет частных закрытых инициатив.

Почти весь инструментарий построен на том, что финансовые ресурсы наполняются теми, кому путин разрешает воровать из российского бюджета. Состав наблюдательных советов указанных фондов и список российского «Форбса» во многом совпадают.

Те, кому путин позволяет воровать на крупных бюджетных проектах и программах, должны отдать определенную «десятину» в общак, на развитие «русского мира». А из этого общака уже спецслужбы обеспечивают финансирование программ за границей. Удерживают экспертов на зарплате, которые ходит по телеканалам и прославляют политику путина, продвигая нарративы «россию нельзя унижать», «все не так однозначно» и так далее.

Деятельность филиалов «Россотрудничества» является прекрасным прикрытием для людей, задействованных в культурных, исторических, языковых и научных проектах. Схема не проста, но на восьмой год войны она уже достаточно прозрачна и изучена.

Эффективна ли работа структуры «Россотрудничества» по всему миру, в том числе и в ЕС, относительно искаженных событий в Буче, Мариуполе? Способен ли такой подход внешней разведки рф убедить обычного европейца?

Очевидно, что у структур «Россотрудничества» и других дипломатических учреждений врага в мире есть своя аудитория. Среди них российской диаспоры за рубежом. Однако они выполняют только вспомогательную, а не ведущую роль, которая возложена на русскоязычные медиа. Мы не можем сказать, насколько такая работа эффективна, поскольку никто не проводил соответствующие исследования и замеры.

Я, например, отслеживал очень ценную и масштабную кампанию русских домов в мире под хештегом #StopHatingRussians. На мой взгляд, российские дипломаты и спецслужбы пытались максимально бестолково использовать лево-либеральные настроения в мире, чтобы показать, что к россиянам, якобы, плохо относятся из-за этнической принадлежности. Зато масса неравнодушных людей, без труда со стороны украинской стороны, довольно жестко объясняла им, что когда они перестанут убивать и насиловать, их перестанут ненавидеть. К тому же, большая часть контента, распространявшегося в соцсетях, собирала всего несколько лайков или ретвитов. Или, очевидно, применялись боты для распространения. Эта кампания была экстрапирующей, по сравнению с тем, сколько денег в нее вложили.

В последние годы шпионские скандалы вокруг российских дипломатов так или иначе были связаны с деятельностью «русских домов» (Болгария, Польша, Литва). Почему ЕС ограничивается лишь высылкой дипломатов?

Не могу сказать, в каком статусе отношения стран ЕС и «русских домов», но, например, самый громкий шпионский скандал «Россотрудничества» был в Чехии. Комизм ситуации заключался в том, что работавший на ФСБ заместитель руководителя представительства «Россотрудничества» настучал в чешскую контрразведку на руководителя представительства «Россотрудничества», работавшего на Службу внешней разведки, из-за конфликта между российскими спецслужбами. Тогда чешские власти выслали обоих. Однако только после того, как стало известно, что россия организовала теракт на складах боеприпасов в Чехии, высылка российских дипломатов действительно стала массовой. Сейчас о присутствии «Россотрудничества» в Праге мне не известно. Подозреваю, что от него осталось одно название.

Главной опорой "Россотрудничества" являются русские эмигранты. Насколько удачна такая стратегия и действительно ли сегодня россияне за рубежом могут на что-то повлиять?

Этот подход приносит свои плоды, особенно там, где российское сообщество может давить своей численностью. Так, например, следует обратить внимание на греческую часть Кипра, где живут многие и россияне, и украинцы. Но россиян больше. Они инвестируют больше денег в огласку и паблисити. Поэтому их акции и активности более видимы, что, в свою очередь, фрустрирует живущую там украинскую диаспору. Другого выхода, кроме как активизировать дипломатическую работу на местах, я не вижу.

Нарушают ли «русские дома» в своей деятельности законодательства ЕС, если учитывать, что российские агенты влияния стоят за проплаченными пророссийскими митингами за границей, подкупом, политической коррупцией? Видят ли наши европейские партнеры границу, красную линию между мерами воздействия и подрывной деятельностью?

Как мне кажется, все зависит от национальных контрразведок. Но, честно говоря, созерцая разные кейсы организованных российскими разведками политических активностей во Франции, Германии, странах центральной Европы, я очень скептически отношусь к возможностям их спецслужб. Или они все знают, но импотентно наблюдают, как «насилуют» их политическую независимость или просто не понимают закулисных связей между отдельными событиями и российскими спецслужбами. И неизвестно, что хуже.