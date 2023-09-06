Секретное украинское оружие российских пропагандистов

06:14 31 августа Киев, Украина

Конспирология в России вскоре может стать отдельным предметом для изучения в российских ВУЗах. Все, наверняка, хоть раз в жизни смотрели телеканал Рен-ТВ, где диктор зловещим голосом рассказывал о потусторонних вещах, теориях заговора, рептилоидах и прочем бреде, который, между тем, постоянная аудитория телеканала воспринимала как чистую правду. После начала войны в Украине, еще в 2014 году, конспирологические теории постепенно начали упоминаться в речах пропагандистов на центральных телеканалах РФ. А с началом полномасштабного вторжения, о заговорах стали говорить как высокопоставленные чиновники России, так и сам Путин. Когда страной руководят старики, у которых начал проявляться маразм и которые начитались, в свое время, авторов вроде Ильина, не удивительно, что в публичном пространстве встречаются, порой даже комичные обвинения в адрес Украины, вроде атаки “боевых комаров убийц”.

Очередной миф о “супер-оружие” украинцев 21 августа рассказал пропагандистскому издательству «Комсомольская правда» “боец” из “тик-ток подразделения” «Ахмат». Кадыровец по прозвищу Раут от увиденного находился буквально в шоковом состоянии: “Большая “птичка”, размером практически с человека, способна нести до четырех 82-миллиметровых и до двух 120-миллиметровых мин. Летает на бензиновом двигателе, оттого сама по себе очень шумная. Мощности хватает в среднем на 15 тяжелых полетов. На беспилотнике установлены специальные приспособления, визуально напоминающие клешни, которыми он захватывает человека, не способного убежать, спрятаться или отбиться от него”. “Шайтан-машина”, по словам тик-ток воина, ворует раненных россиян.

Стоит отметить, что летающие дроны, способные переносить тяжелые грузы действительно существует. Более того, их можно купить на известной китайской площадке любому, у кого есть пару тысяч долларов. Однако их принцип работы отличается от того, что описал Раут. Груз на них закрепляется с помощью тросов, однако летательный аппарат не имеет у себя в распоряжении двух клешней. Тем не менее, украинские военные действительно демонстрировали роботизированную технику, которая способна эвакуировать раненых бойцов или тела украинских защитников с поля боя. Однако вся она является наземной.

Классикой “тайного украинского оружия” являются “боевые комары”. Эту версию озвучил в ООН постоянный представитель страны-агрессора Василий Небензя. К слову, он должен в это верить, чтобы не сгореть от стыда за произносимые им бредовые сказки пропагандистов на мировых площадках. Небензя утверждал, что украинские беспилотники переносят некие капсулы с инфицированными комарами и сбрасывают их на позиции россиян. Это заявление является настолько бредовым, что для его опровержения просто трудно подобрать слова. К примеру, как объяснить пожилому человеку, насмотревшемуся Рен-ТВ, что его соседа не украли инопланетяне, хотя он это “видел” и точно знает, что это правда? Также и в этом случае. Один единственный вопрос – “как комары будут различать, где свои, где чужие?” – развенчивает безумный миф российской пропаганды. А если учесть, что сдерживать насекомых в определенном секторе невозможно, да и технически исполнить такую процедуру крайне сложно, то после такого заявления постоянного представителя страны в ООН, любое цивилизованное государство немедленно уволило с поста и отправило бы на принудительно обследование в психиатрию. Поэтому не удивительно, что многие военные эксперты даже отказались комментировать высказывание Небензи.

К стилю легенды “о боевых комарах-убийцах” можно отнести и недавний миф о саранче. В начале лета пропагандисты заявили, что на подконтрольных Украине территориях Луганской области существовали ангары, в которых выращивали саранчу, атакующую посевы россиян. Пропагандисты даже дали объяснение, как украинцы “мотивировали” насекомых лететь в сторону оккупантов: “Ее поджогами близлежащих лесопосадок, химикатами и дымовыми шашками с селитрой гнали в сторону ЛНР и к реке Деркул на границе с Россией”. Если отбросить мысль о том, что это бред, первый вопрос который возникает в голове - почему саранча не может облететь дымовую преграду и начать съедать посевы, например, в Днепропетровской, Харьковской или Запорожской областях? Очевидно, что эта версия о “биологическом оружии” Украины не выдерживает и малейшей критики.

Еще об одном “тайном оружие” рассказал представитель ВС РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании Совета Безопасности ООН в апреле 2022 года. По словам Кириллова, еще в 2020 году Украина заразила туберкулезом, а затем распространила среди детей на оккупированных территориях Луганской области денежные купюры. Несовершеннолетние должны были заражаться из-за немытых рук. Почему именно дети были выбраны целью и, для чего это делалось, Кириллов не объяснил. Также он не предоставил доказательств, равно как доказательства не были предоставлены в момент “обнаружения” инфицированных купюр. Даже если предположить, что “злые укро-нацисты заражали деньги и раздавали их детям”, то каким образом не заразились сами и где гарантии, что этого не могло произойти? Более того, никакого смысла в таком действии нет. Зараженных детей можно было бы быстро вылечить, но результата это никакого, кроме краткосрочного вредительства, не принесло бы. То есть это действие, ради действия, абсурд.

Более правдоподобным опасением пропагандистов является история об опасности обедненного урана. В июле, сотрудница «Комсомольской правды» Марина Перевозкина подробно описала пагубные свойства снарядов для танков «Abrams» с сердечниками с обедненным ураном, которые Запад собирался начать передавать Украине. Пропагандистка в красках написала о разных случаях гибели солдат, произошедших в разное время и в разных странах, после взаимодействия с такими боеприпасами. Для малообразованного населения РФ или для людей не осведомленных в данной области, закономерным является использование урана при взрыве с дальнейшим радиационным заражением. Однако в случае со снарядами для «Abrams» ключевым словом является “обедненный”, ведь именно такой уран используется в сердечниках боеприпасов. Дело в том, что это вещество больше не излучает той радиации, которая, например, исходит от других изотопов урана. Его свойства используются для пробития активной брони танков или другой бронированной техники. Кроме того, важным замечанием является то, что если бы от снарядов исходила опасность и военнослужащие постоянно умирали от взаимодействия с ними, правительства стран НАТО сразу же запретили бы их использование. В ином случае, это вызвало бы широкий общественный резонанс.

Вероятно, создание бредовых мифом о “боевых комарах” и прочих биологических “мутанто-убийцах русских” берутся на основе использования разнообразной фауны в качестве оружия во времена СССР. Так, например, во Второй мировой войне известны случаи, когда собак отправляли подрывать вражеские танки. А дельфинов тренировали сопровождать диверсантов или взрывать корабли. Впрочем, о морских охранниках Севастопольской бухты написали пропагандисты «РИА Новости» на своем сайте. Правда это или нет проверить сложно. Но то, что дельфинов действительно использовали в СССР это факт. Поэтому здесь сомнение вызывает скорее применение морских млекопитающих сегодня, нежели их существование.

По всей видимости, опыт с дельфинами в прошлом, а возможно и в настоящем, мог сподвигнуть оккупантов начать разработку нового биологического оружия, вроде тех же “комаров-убийц”. Однако либо эти эксперименты провалились, либо изначально являлись нереализуемыми и лишь прикрывали различные НИИ от разбирательств с соответствующими инстанциями по поводу растраты бюджетных средств. Имея представления о том, как действует российская пропаганда – обвиняет жертву в своих собственных злодеяниях, вроде атак на гражданскую инфраструктуру – можно сделать вывод, что мифы о “секретном биологическом оружии” Украины на самом деле является мифом лишь отчасти. То есть, неудачный опыт РФ в создании и применении биологического оружия проецируется на Украину, в попытках обвинить нас в нарушении международного права, а также расчеловечить в глазах собственного населения. Впрочем, это лишь предположение, не имеющее под собой доказательств, равно как и рассказы пропагандистов о “комарах-убийцах”.