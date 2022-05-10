Секретная армия Путина в деталях: «Зверства российской армии за рубежом»

В предыдущем расследовании были названы некоторые имена руководящих представителей ЧВК «Вагнера». Также стало известно, что группировка не просто сотрудничает с российскими МО (Министерство обороны) и ГРУ, но и дислоцируется вместе с ними на засекреченных базах в Ливии. Такое “сотрудничество”, вероятно, существует и в других местах обитания «Конторы», например в Сирии, ЦАР, Украине.

Существует также мнения, что по настоящему, ЧВК «Вагнера» не существует. Это всего лишь маскировка для сотрудников ГРУ и МО, однако, прямых доказательств этому нет.

Тем не менее, вагенровцы, хоть и принадлежат фактически Пригожину, действуют на территориях, где присутствуют интересы России. Они также подчиняются Министерству обороны РФ, пусть и не напрямую. Следовательно, их действия, это действия российской армии. Той ее стороны, которая, не несет ответственности согласно международному праву и может творить абсолютно все что угодно.

Видимо в “Компании” не действуют ограничения относительно поведения с противниками и военнопленными. Иначе невозможно объяснить действия наемников зафиксированные в Сирии и в остальных местах пребывания вагнеровцев.

На данный момент основные силы группировки передислоцированы из Ливии в ЦАР. Теперь представители секретной армии Путина творят свои бесчинства в Африке. Среди прочего, известно об изнасилованиях местных женщин при участии военных FACA (Армия центральноафриканской республики), заказных убийствах и сговоре с силами сопротивления, против которых они, собственно и ведут борьбу.

Известно, что ЧВК «Вагнера» появились в ЦАР в конце 2017 года, когда Россия начала поддерживать президента Таудеру. Взамен он предоставил возможность подставной фирме Пригожина, созданной в том же году, Sewa Security Services вести добычу драгоценных камней и металлов на значительных территориях в своей стране.

Интерес к ЦАР у ЧВК, а значит и России как таковой, также подкреплен и удачным географическим расположением, которое дает возможность перемещаться в другие страны Африканского континента, которые, в свою очередь, не менее богаты на природные ресурсы.

На карте видно, что ЦАР расположена в середине материка. Из столицы Банги можно быстро перебраться в Камерун, Чад, Судан, Южный Судан, ДРК и Конго.

Одна политика и намерения вагнеровцев просты. Они, как и любые наемники, выполняют приказы за деньги. В данном случае приказы, получаемые головорезами, отдаются из Кремля через посредников. Однако то, как выполняются эти приказы, какие методы используются для достижения целей и что происходит с людьми, которые попадают в плен или же просто находятся рядом с вагнеровцами не в том месте, не в то время заставляют испытывать отвращение к представителям данной организации.

Необходимо отметить, что убийство трех журналистов, приехавших в Центральную Африканскую республику расследовать дела наемников и доказывать их причастность к российским вооруженным силам не в счет. Их смерти это, несомненно, трагедия. Они боролись за правое дело и не смогли выжить под натиском безжалостной силы. Однако журналисты все же боролись за правду, где ключевым словом является “боролись”.

Зверства вагнеровцев ошеломляют тем, что они совершены против мирного населения. К примеру, в феврале 2021 года российские наемники, вместе с, так называемыми инструкторами и армией FACA расстреляли местное население города Бамбари в Центральной африканской республике.

Город Бамбари был обстрелян с вертолетов. Одна женщина говорит, что после начала обстрела, она схватила своих детей и вместе с другими людьми побежала в мечеть, так как все думали, что это самое безопасное место. Однако наемники начали обстреливать здание с вертолета, в результате оба ее ребенка были ранены, но смогли выжить. Остальным повезло меньше. Двенадцать человек были убиты в тот день.

Женщина демонстрирует следы от пуль и гранаты в здании мечети города Бамбари

Другой местный житель, мужчина по имени Абдулай, рассказал, что после обстрела здания, белые русские люди, приказали покинуть мечеть. Он и еще несколько людей вышли, подняв руки вверх. Их обыскали, а после наемники начали стрелять. “Мы были в пяти метрах от них, когда они открыли огонь. Четыре человека были убиты, еще один сбежал, перескочив через стену”, - рассказал Абдулай. Пуля попала Абдулаю в голень, когда он бежал. Мужчина скрывался почти 10 часов, потому что доступ в местную больницу был заблокирован FACA. Позже ему пришлось ампутировать ногу ниже колена.

Абдулай

Позже, правительство ЦАР сообщило, что они искали повстанцев среди местного населения. Однако, по словам местных жителей, среди них не было повстанцев, более того, все люди были безоружны.

И если русские в ЦАР находятся только 4 года, и об их преступлениях уже слышно, то на протяжении 10 летней войны в Сирии, российские военные, а позже и вагнеровцы успели зарекомендовать себя как истинные головорезы.

Доблесть, честь, отвага, героизм, адекватность – все эти качества и черты характера не применимы к людям, что творят зверства с другими людьми, подобные тем, что совершали вагнеровцы в Сирии. Возможно, отрезать головы, калечить, издеваться над людьми наемникам помогла их склонность к нацизму, а возможно обыкновенная безнаказанность. В любом случае, некоторые из этих людей, ранее “охраняли” россиян от таких же убийц и преступников у себя на родине.

Также, поражает тот факт, что эти люди, опознаны, доказана их вина, они отсняли видео на котором совершают акт убийства, расчленения, сжигания и вывешивания головы жертвы, но против них не возбудили уголовное дело в России. При этом, ЧВК, как таковые, до сих пор остаются вне закона согласно УК РФ. Как минимум один головорез, запечатленный на фото и видео, был замечен на территории России в целости, сохранности и на свободе.

Следует также отметить, что большинство воинов армии Башара Асада (президент Сирии, поддерживаемый Путиным) были насильно завербованы в ряды Сирийской арабской армии и не хотят воевать. Таким образом, многие сирийские воины пытаются любыми способами избежать участи “пушечного мяса” в войне за ресурсы между Востоком и Западом.

Одного из таких воинов, Мохаммеда Таху Исмаила Аль-Абдуллу, схватили наемники из ЧВК «Вагнера». Ему были раздроблены руки и ноги при помощи кувалды, заброшен в паховую область взрыватель от гранаты, отрезаны руки. После издевательств, человеку отрезали голову, а тело подвесили за ноги и сожгли. Позже стало известно, что голова Мехаммеда была подвешена на проездной завода по подготовке газа – Эш-Шаер.

Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, известный также как Хаммади Таха Аль-Бута

Издевательство над Хаммади и убийство сирийского гражданина

Благодаря видеозаписи, которую сделали сами же преступники, удалось идентифицировать одного из наемников, который участвовал в расправе над несчастным человеком. Им оказался Станислав Дычко, 1990 года рождения, в прошлом сотрудник МВД Ставропольского края. В рядах ЧВК «Вагнера» оказался сразу после увольнения из органов в 2016 году. В своей анкете, заполненной при приеме на “работу”, в графе “цель прихода в Компанию” указал: “Представление интересов РФ за границей”.

Часть анкеты Дыченко добытой из архивов компании ООО «Евро Полис»

Таким образом, наемник “просто представлял интересы России”, отрезая голову человеку. И пусть такие зверства происходят не каждый день, однако случаются они регулярно. Чему есть подтверждения очевидцев в ЦАР и Сирии. Не менее страшным остается тот факт, что этот человек ранее “соблюдал порядок” в Ставрополе, ходил среди обычных граждан. Более того, он по-прежнему может находиться на территории России и свободно разгуливать по улицам своей страны, ведь уголовного дело на него так и не завели. Хотя в УК РФ за такие зверства предусмотрено пожизненное заключение.

Впрочем, ответ на вопрос в анкете и жестокие действия Дыченко не просто характеризуют его как животное. Это в очередной раз подтверждает, что ЧВК «Вагнера» связана с российским правительство. Как уже говорилось в предыдущих расследованиях, «Боссом» является Евгений Пригожин, главным – Дмитрий «Девятый» Уткин и все же повестка дня остается кремлевской. Так называемая, “охранная деятельность”, которую предоставляют представители Компании в разных странах, всего лишь прикрытие. На самом деле, наемники “охраняют” и завоевывают те объекты, территории, которые необходимы Кремлю.

Также необходимо отметить, что и сам Уткин, и его приближенные, такие как Кузнецов (Ратибор), Трошев (Седой) в прошлом являлись сотрудниками силовых структур из разных ведомств. Неудивительно, что у них остались связи с представителями ГРУ и МО. Тем не менее, в подтверждение, пока что просто слухам, об участии действующих сотрудников спецподразделений России в операциях совместно с ЧВК «Вагнера», может послужить их совместная база в Молькино. Известно, что наемники проходят ускоренный курс подготовки перед вылетом за границу, по программе ГРУ. Возможно, “инструктора”, о которых не раз упоминалось в расследованиях о деятельности вагнеровцев в ЦАР, обучают не только африканцев, но и будущих головорезов в тренировочном лагере в Молькино. Не исключено, что они готовят наемников к боевым заданиям, а после, в качестве командиров, выполняют задания вместе с ними.

Место тренировок наемников ЧВК «Вагнера» и 10-й отдельной бригадой специального назначения ГРУ

Подводя итог можно сказать, что совершаемые жестокие преступления русскими людьми, причастными к ЧВК «Вагнера», за границей, можно расценивать как действия российской армии. А тот факт, что происходящее сходит им с рук, свидетельствует о безразличии правительства РФ к методам и, по всей видимости, “развлечениям” российских военных. Такая позиция попросту уничтожает честь и достоинство восхваляемых Путиным российских Вооруженных сил.