Секретная армия Путина в деталях

Частные военные компании заняли прочные позиции в современном мире. Они являются частью гибридных воин, которые не стихают вот уже несколько десятилетий. Гибридные войны можно смело назвать логичным развитием после масштабной Холодной войны между США и СССР, но с существенными модернизациями вооружения.

Регулярные вооруженные силы являются слишком “грозным и не поворотливым механизмом”. Сегодня они существуют скорее для гаранта безопасности, устрашения, показательных учений, статей расхода государства. Численность их слишком велика, а значит, любой спутник сможет заметить передвижения военных. Численность также влияет и на скорость передвижения.

Другое дело ЧВК. Маневренные, малочисленные, вооруженные по последнему слову техники. Они стали удобным средством для тех, кто желает “не замарать” руки и остаться незамеченным там, где ему не место. В мире существуют множество частных военных компаний. Однако именно российские ЧВК, являются, по сути, преступными группировками, которые не признают даже собственное государство, хоть и регулярно использует их в своих интересах.

Пожалуй, о ЧВК Вагнера сказано и рассказано уже достаточно много. Тем не менее, для многих остаются неизвестными факты о членах этой группировки. Известно, что “Боссом” является Евгений Пригожин, так называемый “повар Путина”, влиятельный бизнесмен, в прошлом судим. Лидером и главным командиром остается Дмитрий Уткин, по прозвищу «Девятый», увлеченный идеями неонацизма и появляющийся на поле боя в форме СС. Несмотря на скрытность, он несколько раз был на официальных приемах в Кремле устраиваемых Путиным.

Остальные члены ЧВК остаются неизвестны. Имена некоторых из них преданы огласке, однако более подробной информации озвучено не было. Необходимо отметить, что речь идет именно о командирах и об их заместителях, людях, которые не только выполняют, но и отдают приказы. О рядовых наемниках рассказывать более подробно и детально не имеет смысла. Во-первых, они выполняют свою работу только из-за денег. Во-вторых, “текучка” кадров в рядах ЧВК столь высока, что если бы вы сегодня узнали бы точные данные одного из бойцов, высока вероятность, что уже завтра его могло бы не оказаться в рядах группировки по разным причинам.

Изначально стоит подчеркнуть тот факт, что название частной военной компании пошло от основного прозвища Дмитрий Уткина – Вагнер. По некоторым данным, такое прозвище он получил из-за любви к музыке одноименного немецкого композитора. Однако среди участников военной компании никто не называет группировку позывным командира. Да и сам командир в ЧВК пользуется прозвищем «Девятый». Между собой наемники называют группировку просто “Компания” или “Контора”. Евгений Пригожин – “Босс”, хотя, по словам некоторых наемников, далеко не уважаемый человек среди бойцов.

Стоит также подчеркнуть любовь большинства наемников к фашистской символике. Кстати, таким образом можно понять, где именно дислоцировались вагнеровцы. Это же объясняет большое уважение к «Девятому», который набил на своем теле множество фашистских татуировок. Об этом рассказывают бывшие наемники, лично встречавшиеся с Уткиным. Примечательно, что Владимир Путин чуть ли не запрещает даже упоминать фашистов, подписывает закон о невозможности подвергать сомнению победу СССР в Великой отечественной войне и одновременно приглашает на встречу в Кремле «Девятого», фотографируется с ним, награждает его соратников. Невозможно, чтобы президент не знал о приверженности Уткина к нацистам, ведь по сети гуляют фото «Девятого» соответствующими татуировками на теле и в форме СС на поле боя.

Фото Дмитрия «Девятого» Уткина с нацистскими татуировками и в форме СС на поле боя

Фашистские символы оставленные членами группировки Вагнера на стенах зданий и на боевом транспорте

Кроме нацистской символики и русских надписях на стенах зданий, присутствие вагнеровцев можно определить по фотографиям в соцсетях. Несмотря на строгие правила относительно конфиденциальности, те, кто должны следить за их выполнением – плохо делают свою работу. Более того, они и сами пренебрегают правилами, которые устанавливают. Также, существует ряд льгот, увеличивающихся по мере повышения звания наемников. Некоторым, разрешают даже приезд жен на передовую, чтобы “поддержать боевой дух”. Сам Уткин также показывает пример того, как делать не надо, фотографируясь и выставляя селфи в интернет.

С какой целью вагнеровцы допускают такие банальные ошибки по деконспирации не понятно. Однако это дает возможность идентифицировать многих из них.

Таким образом, удалось узнать настоящее имя «Ровера», одного из ключевых фигур в ЧВК Вагнера. Его настоящее имя – Валерий Евгеньевич Чекалов. «Ровер» базируется в России и действует в группировке как снабженец. Кроме этого, на Чекалове лежит “большая” ответственность. Он является генеральным директором фирмы «Нева», которая, в свою очередь, владеет фирмой «ЕВРО ПОЛИС». «ЕВРО ПОЛИС» это, можно сказать, юридическое название ЧВК Вагнера. Она существует, чтобы заключать контракты с “несуществующей” группировкой. Тем не менее, Чекалов выступает в качестве подставного лица в этих фирмах, ведь истинным владельцем фирм является Евгений Пригожин:

На изображении видно, что Чекалов и Слайманов числятся генеральными директорами фирм Пригожина

Другим командиром, местоположение которого стало известно, является человек с позывным «Пионер». Он базируется в Ливии на авиабазе Аль Джуфра. Это место, куда прилетает «Девятый», во время посещения Ливии. «Пионер», по сути, является куратором ЧВК Вагнера в Ливии. Отвечает за все операции в стране и отчитывается лично перед Уткиным.

Авиабаза Аль Джуфра в Ливии на карте. Постоянное месторасположение «Пионера» и главный штаб ЧВК Вагнера в стране

Следующем в списке опознанных командиров “Компании” стал «Банкет». Настоящее имя вагнеровца – Дмитрий Александрович Иванов. Командир также как и «Пионер» базируется в Ливии и является связным между ЧВК и ЛНА (Ливийская национальная армия). Его постоянное местом обитания в стране это бункер, который расположен всего в полутора километрах от главного штаба ЛНА. Его задача это обеспечение содействия вагнеровцам силами местной армии.

Кроме близости к Ливийской национальной армии, в некоторых случаях вагнеровцы базируются рядом со своими согражданами – сотрудниками Министерства обороны России и ГРУ РФ. При этом, в Кремле продолжают отрицать действительность.

Близость “официальных” и “неофициальных” военных неудивительна, ведь министр обороны Сергей Шойгу, вместе с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым должны следить за действиями ЧВК и “помогать” выполнять волю главнокомандующего.

Существует даже засекреченная военная база, рядом с аэродромом аль-Мардж, на которой дислоцируются военные Министерства обороны, ГРУ и вагнеровцы. При более детальном рассмотрении, на снимке со спутника видны танки, БТР-ы и прочая техника.

Спутниковые снимки секретной российской базы в Ливии, на которой базируются военные РФ и наемники из ЧВК Вагнера

Фото издали на засекреченную базу, а также фото главного въезда на ту же базу

Кроме уже упомянутого места объединения российских военных и вагнеровцев существуют и другие. Это Биракский аэродром, расположенный в пустыне, на юге от города Триполь; учебная база при Тукра, на ливийском берегу Средиземного моря, на северо-востоке от Бенгази; Карубский аэродром, на востоке от Бенгази, в пустыне Ливии.

Секретная армия президента России, под контролем Евгения Пригожина и командованием Дмитрия «Девятого» Уткина продолжает свое существование. В расследовании было показано, что наемники вовсе не являются патриотами России. Их главная цель деньги, как у любых наемников. Более того, многие вагнеровцы это откровенные националисты, которые могут воплотить свои идеи в жизнь на поле боя против людей другой веры и национальности. Также определенно ясно, что как бы российские власти не старались скрыть факт причастности ЧВК Вагнера к правительству, им удается скрывать это все хуже. В том числе, благодаря самим же наемникам. В существовании “Компании” уже не сомневается никто. Целью следующих расследований будет раскрытие истинных имен командиров, чтобы люди знали своих “героев” в лицо.