Сейчас Путин выигрывает Африку. Но есть нюанс

Африка – это про достоинство. Просто они понимают достоинство через деньги

На фотографии ниже – один из виднейших сотрудников Первого главного управления КГБ Анатолий Викторович Баронин, который был одним из тех, кто создал образовательную инфраструктуру для украинских разведывательных органов.

В свое время он был резидентом советской разведки в городе Лагос, который был столицей Нигерии в то время (позже, столица была перенесена в Абуджу).

Именно он создавал базовые украинские знания о «суб-сахарной Африке» – имеется в виду почти все, что находится к югу от большой Сахары. Народы, населяющие эту территорию, конечно, очень разные. Но, определенные глубокие паттерны поведения у них достаточно похожи.

Понимание этих паттернов является очень и очень сложным. Десятилетиями это было полигоном противостояния американских и советских спецслужб, не считая колониального влияния стран Западной Европы.

Необходимо принять тот факт, что вся эта территория – это совершенно другая планета. Они не живут в парадигмах, которые мы используем. Для них не существует тех ориентиров, которые существуют для нас. И, несмотря на все страшные вещи, с которыми я столкнулся в период своего пребывания в Нигерии – это абсолютно магическая и волшебная часть нашей планеты. Если мы на секунду перестанем воспринимать ее в дихотомии «они поддерживают Украину или Путина» – мы сможем продвинуться к тому, что это вообще за планета.

Сейчас Путин выигрывает Африку, потому что он работает старыми проверенными десятилетиями инструментами КГБ, которое создавало и преобразовывало там правительства и страны. Но, мы – не КГБ. Мы можем создавать миры, а не бороться за то, что задохнулось от кагэбэшных объедков.

Да, безусловно, конструкция политической адженды в африканских странах сейчас очень прагматична... И питон предлагает им прагматические и реваншистские нарративы ресентимента против Запада. Но, это все о деньгах!

А, на самом деле, Африка – это о достоинстве. Просто они понимают достоинство через деньги. Я долго общался с нигерийцем, который любил ежедневно ездить на новой машине из своего автопарка, то на бехе «семерке», то на S-классе Мерседесе... Потому что мог. Потому что это было показателем достоинства.

Украина имеет возможность сформулировать такой нарратив, который способен это изменить. Все, что нам нужно – это поверить в то, что для того, чтобы остановить эту проклятую войну, нам надо выйти за пределы нашего мира.

Нам надо думать, как решить конфликт США и Китая?

Нам надо думать, как превратить Африку из дотационного региона в колыбель планетарной цивилизации, чем она и должна быть...

Нам надо осознать тот факт, что именно на наших плечах лежат вопросы будущего планеты. И, когда это произойдет, вопрос Российской Федерации станет промежуточным в целом перечне тех цивилизационных вызовов, ответы на которые есть только у нас – украинцев.

Почему?

А, что, кто-то еще имеет такую амбицию?

Покажите?

Кто же эти смелые звероловы?

Трамписты, которые надрачивают на Карлсона?

Байденисты во главе с Саливаном, которые «как бы чего не вышло?»

Единственной страной, которая имеет способность решений такого масштаба является Китай, но он так же внутренне-оккупирован идиотами, которые думают о том, как нацарювать 1000 юаней и сбежать...

У этой планеты нет другого спасителя кроме Украины.

Удастся ли это нам? – На это бы никто не поставил в букмекерской конторе.

Есть ли у нас другой выход?

Вероятно, есть... Но, лично меня он не устраивает!

Африка – forever!