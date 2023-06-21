Сейчас Путин выигрывает Африку. Но есть нюанс

Африка – это про достоинство. Просто они понимают достоинство через деньги
Давайте я немножко расскажу вам об Африке!
На фотографии ниже – один из виднейших сотрудников Первого главного управления КГБ Анатолий Викторович Баронин, который был одним из тех, кто создал образовательную инфраструктуру для украинских разведывательных органов.
В свое время он был резидентом советской разведки в городе Лагос, который был столицей Нигерии в то время (позже, столица была перенесена в Абуджу).
Именно он создавал базовые украинские знания о «суб-сахарной Африке» – имеется в виду почти все, что находится к югу от большой Сахары. Народы, населяющие эту территорию, конечно, очень разные. Но, определенные глубокие паттерны поведения у них достаточно похожи.
Понимание этих паттернов является очень и очень сложным. Десятилетиями это было полигоном противостояния американских и советских спецслужб, не считая колониального влияния стран Западной Европы.
Необходимо принять тот факт, что вся эта территория – это совершенно другая планета. Они не живут в парадигмах, которые мы используем. Для них не существует тех ориентиров, которые существуют для нас. И, несмотря на все страшные вещи, с которыми я столкнулся в период своего пребывания в Нигерии – это абсолютно магическая и волшебная часть нашей планеты. Если мы на секунду перестанем воспринимать ее в дихотомии «они поддерживают Украину или Путина» – мы сможем продвинуться к тому, что это вообще за планета.
Сейчас Путин выигрывает Африку, потому что он работает старыми проверенными десятилетиями инструментами КГБ, которое создавало и преобразовывало там правительства и страны. Но, мы – не КГБ. Мы можем создавать миры, а не бороться за то, что задохнулось от кагэбэшных объедков.
Да, безусловно, конструкция политической адженды в африканских странах сейчас очень прагматична... И питон предлагает им прагматические и реваншистские нарративы ресентимента против Запада. Но, это все о деньгах!
А, на самом деле, Африка – это о достоинстве. Просто они понимают достоинство через деньги. Я долго общался с нигерийцем, который любил ежедневно ездить на новой машине из своего автопарка, то на бехе «семерке», то на S-классе Мерседесе... Потому что мог. Потому что это было показателем достоинства.
Украина имеет возможность сформулировать такой нарратив, который способен это изменить. Все, что нам нужно – это поверить в то, что для того, чтобы остановить эту проклятую войну, нам надо выйти за пределы нашего мира.
Нам надо думать, как решить конфликт США и Китая?
Нам надо думать, как превратить Африку из дотационного региона в колыбель планетарной цивилизации, чем она и должна быть...
Нам надо осознать тот факт, что именно на наших плечах лежат вопросы будущего планеты. И, когда это произойдет, вопрос Российской Федерации станет промежуточным в целом перечне тех цивилизационных вызовов, ответы на которые есть только у нас – украинцев.
Почему?
А, что, кто-то еще имеет такую амбицию?
Покажите?
Кто же эти смелые звероловы?
Трамписты, которые надрачивают на Карлсона?
Байденисты во главе с Саливаном, которые «как бы чего не вышло?»
Единственной страной, которая имеет способность решений такого масштаба является Китай, но он так же внутренне-оккупирован идиотами, которые думают о том, как нацарювать 1000 юаней и сбежать...
У этой планеты нет другого спасителя кроме Украины.
Удастся ли это нам? – На это бы никто не поставил в букмекерской конторе.
Есть ли у нас другой выход?
Вероятно, есть... Но, лично меня он не устраивает!
Африка – forever!
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