Сценарии для рф и что делать Украине для победы

Все больше людей в Украине и мире понимает, что ключ к завершению войны нужно искать там же, где был ключ к ее началу, - в Кремле. Даже самая большая военная победа Вооруженных сил Украины не будет означать, что с тех пор Украина находится в безопасности. Ибо даже после военного поражения российская империя сохранит свою агрессивную сущность, во главе которой будет все тот же путин или его правопреемник ("путин 2.0"), с ядерным арсеналом, военно-промышленным комплексом и агрессивно-ядовитым телевидением. А значит, империя вернется для ответного удара, как это произошло между первой и второй Чеченскими войнами.

Именно поэтому анализ возможных сценариев развития событий в России начинает беспокоить все больше людей в Украине и за ее пределами. Попробуем определить сценарное пространство. Первый подобный анализ был сделан еще в начале 2015 года. С этого времени внутрироссийская и мировая ситуация кардинально изменились. Как же выглядит сценарное пространство сейчас?

Прежде всего надо сказать, что привязывать все изменения в россии к смерти или устранению путина (как это делает, например, Герман Пирчнер в замечательной аналитической работе "После Путина"), на наш взгляд, не конструктивно. Сама по себе смерть путина (равно как и подписание мирного соглашения после вывода российских войск) не решает никакой проблемы, по крайней мере для Украины, – разве что дает небольшую передышку, пока в Кремле консолидируется власть, но поскольку сейчас именно Украина имеет стратегическую инициативу в войне, так такая передышка для нас полезна минимально. Темп и структуру операций сейчас навязывают Вооруженные силы Украины, а на консолидации власти особых изменений в российской политике не предусматривается.

Следовательно, нас будет интересовать, прежде всего, не жизнь и смерть путина, а изменение характера российского режима. В этот анализ мы будем включать все сценарии, даже очень маловероятные, чтобы определить все сценарное пространство и понять, где лежит украинский интерес, какое направление развития событий выгодно для Украины.

1. Сценарии консолидации власти

Первая группа сценариев включает разные варианты сохранения имперского режима. Сюда относятся:

1.1. Трансфер власти внутри высших элит и заключение мирного соглашения.

Подписание новым руководством России мирного соглашения с Украиной после вывода российских войск. Имеется в виду полный вывод войск, потому что на данный момент украинское общество, политическое руководство и Вооруженные силы на частичное вывод не согласятся, хотя не будем сбрасывать со счетов и такой вариант, если существенно изменятся обстоятельства. Но даже полный вывод войск, как уже отмечалось, не устраивает Украину, потому что просто передышка перед следующей фазой вторжения – передышка, которую так стремится ныне российское руководство. (Не следует думать, что за время отдыха Украина вступит в НАТО, которое даст гарантии безопасности, взяв на себя обязательство воевать за Украину. Фактическая интеграция в НАТО идет полным ходом, но юридических обязательств в ходе войны никто на себя не будет брать , так что нам нужно защищать себя самим.)

Трансфер власти и заключение мирного соглашения нужны российским элитам, чтобы хотя бы частично снять санкции и восстановить силы. Здесь есть варианты:

1.1.1. Успешный управляемый трансфер власти после смерти или устранения путина. Сценарий "Дворцовый переворот" – типичный для России способ передачи власти, а тропозависимость (path dependence, то есть повторение историей предыдущих паттернов) в России достаточно сильна. Правда, совершенно непонятно, как кланы ("башни Кремля") договорятся между собой в условиях отсутствия каких-либо механизмов правопреемства (нет даже аналога советского Политбюро).Конкурентные силовые структуры будут продвигать своих кандидатов, но инструментов согласования интересов не существует, так что остается только силовое противостояние (и здесь пригодятся частные и корпоративные армии).

1.1.2. Успешный управляемый трансфер власти при согласии (возможно, и инициативе) самого путина – операция "Преемник", в данном случае очень похожая на операцию "Медведев". Все рычаги власти остаются у путина (возможно, немного напоминает пару Назарбаев – Токаев), а на Западе и Украине демонстрируется новый привлекательный персонаж из путинского окружения – "голубь мира". Сценарий реального ухода от власти, как это сделал в свое время Ельцин, для путина невозможен: в нынешней ситуации вряд ли кто-то сможет гарантировать ему безопасность и сохранение состояния, потому что все зашло слишком далеко.

1.1.3. Мирное соглашение может подписать и сам путин. Вопрос, сохранит ли он при этом власть и жизнь, но это неважно. Так или иначе этот сценарий переходит в один из двух предыдущих.

1.2. Трансфер власти к "новым лицам".

Цель введения "новых лиц" может быть разной, в зависимости от того, кто победит в борьбе внутри высших элит, - "ястребы" или "голуби".

1.2.1. Операция "Билогвардейцы": к власти приходят представители крайних радикалов-милитаристов ("военкоры" и т.д.) с целью придать новый толчок продолжению "Отечественной войны". Непонятно, насколько этого захотят элиты, - следовательно, этот сценарий может походить на "ГКЧП" образца В 1991 году быстро приведет либо к развалу системы (см. ниже "сценарий Бугайского"), либо к описанной ниже сталинизации.

1.2.2. Операция "Навальный": к власти приводят сегодняшних диссидентов-псевдолибералов с целью как можно скорее примириться с Западом и снять санкции. "Ястребы" при этом будут мечтать о скором восстановлении ВПК и возвращении к военным действиям после возобновления способности, а "голуби" – о возвращении россии в клуб приличных государств.

Здесь нужно добавить, что "российская либеральная оппозиция" по своей сути не является ни российской, ни либеральной, ни оппозицией: эти люди заботятся только о собственных статусах и состояниях и не имеют никакой программы для своей страны. Верить в то, что после смерти Путина или в результате организованных путинистами свободных демократических выборов к власти придут демократы – это то же самое, что верить в розовых единорогов. У демократов нет механизмов попадания во власть, свободных выборов в России не бывает, а даже если бы были, то победа на них досталась бы тем политикам, которые поддерживали и подогревали присущие большей части населения имперские стремления и ресентимент. Если бы в послепутинской России вдруг произошли свободные выборы (например, под контролем розовых единорогов), то победила бы на них партия с откровенно нацистской программой.

Но мы договорились не сбрасывать со счетов даже очень малореальные сценарии вроде реальной перезагрузки под влиянием победы "голубей".

1.2.3. Сценарий "Горбачев" - попытка мягкой перезагрузки путем откручивания гаек приводит к быстрому распаду системы. Когда силовики и пропагандисты теряют реальную власть, система больше ничего не держит вместе.

1.2.4. Сценарий "Фредерик де Клерк" – маловероятно, но к власти приходит та часть высших элит, желающая реальной, а не мнимой перезагрузки системы – реальной демократизации и деимпериализации. Конфликт с имперцами неизбежен, и этот сценарий переходит в "Смуту" (см. ниже).

Так или иначе, для консолидации власти нужно время (по российским прецедентам – от 4 до 10 лет). Новым правителям нужно будет заручиться единодушной поддержкой всех российских институтов, являющихся источниками власти (из-за их юридического или силового потенциала), а таких немало, и их интересы часто противоположны. Трансфер власти рискует привести к смуте (ниже описан сценарий "Башни Кремля"), скорее чем к стабилизации строя.

Следующая группа сценариев связана с консолидацией действующей системы власти.

1.3. Адаптация и консолидация имперской системы без трансферной власти.

Здесь также возможны по крайней мере два варианта.

1.3.1. Сталинизация: перевод всей системы на военные рельсы и продолжение войны после непродолжительного мира с использованием всех сил и средств, включая оружие массового поражения и массовые репрессии внутри страны. Этот сценарий возможен, если Запад сочтет необходимым сохранение единства россии любой ценой. Сталинизация также может быть следствием неудачного антипутинского путча или прихода к власти преемников путина из лагеря "ястребов".

1.3.2. Иранизация: формальное примирение (в том числе после военного поражения) и закрытие системы внутри себя на основе фундаменталистской идеологии, подкрепленной репрессиями, как неплохо описано в "Дне опричника" В.Сорокина.

Заметим, что русская политическая система и экономика могут удачно существовать в таковой модели десятилетиями. Люди готовы терпеть нищету ради навязанных пропагандой целей, а полностью перекрыть денежные потоки в бюджет никогда не удастся, то есть финансировать войну можно практически бесконечно.

Итак, есть немало вариантов сохранения имперской системы, и все они не устраивают Украину, потому что рано или поздно империя вернется – либо так, как во Второй чеченской войне, после непродолжительной подготовки, либо как во Второй мировой войне – после длительного упадка и унижения, после роста ресентимента и желания мести, а в конце концов – после повторной милитаризации.

Конечно, любые сценарии консолидации авторитарного режима усиливают всю авторитарную ось во главе с Китаем, противостоящей свободному миру.

2. Сценарии смуты

Однако сохранение империи не гарантировано – как уже писалось в статье "Крах империи", силы, держащие ее вместе, не безграничны, а центробежные силы нарастают.

2.1. Наиболее вероятный сценарий смуты - "Башни Кремля": неспособность высших элит прийти к согласию относительно следующей политики (вследствие споров, которые путин или его преемник не способен разрешить) и нового лидера (а лидер в таких управленческих системах всегда единоличный, любой триумвират или другая группа, как доказывает история, держится недолго, пока сильнейший не съедает других). Борьба за власть может занять годы и задействовать значительный уровень насилия. Или противоборствующие силы объединятся в два блока, или создадут противостояние между многочисленными центрами ("война всех против всех"), последствия будут те же.

Также смута наступает из-за невозможности проводить новую политику (сюда приводит, например, провал сценария "Фредерик де Клерк"). Любые реформы, предпринимаемые с наилучшими намерениями, приводят к временному ухудшению одновременно с ростом ожиданий, в результате чего стабильность и управляемость системы может резко упасть.

Анекдотическим ответвлением сценария смуты является "парад двойников" путина, имеющий аналоги в российском "Смутном времени" - система, лишенная механизма преемственности, может выйти на траектории, пройденные в прошлых столетиях.

Также смута наступает из-за невозможности проводить новую политику (сюда приводит, например, провал сценария "Фредерик де Клерк"). Любые реформы, предпринимаемые с наилучшими намерениями, приводят к временному ухудшению одновременно с ростом ожиданий, в результате чего стабильность и управляемость системы может резко упасть.

Анекдотическим ответвлением сценария смуты является "парад двойников" путина, имеющий аналоги в российском "Смутном времени" - система, лишенная механизма преемственности, может выйти на траектории, пройденные в прошлых столетиях.

Политическая конъюнктура в России будет зависеть от того, на кого будет возложена ответственность за потерю Крыма и других захваченных территорий (в том числе, даже не украинских, если к украинской победе присоединится, например, Япония).

Независимо от реальности сценария трансфера власти от путина к кому-то другому, даже если ответственность за потери территорий ляжет на "предшественника", постпутинские власти предстанут перед огромным сообществом реваншистов, которые будут иметь массовую общественную поддержку. А это, в свою очередь, является залогом полномасштабной гражданской войны внутри России. Украинская победа в любом формате создаст внутри российского общества потенциал ресентимента и реваншизма, что будет генерировать политические силы, которые сделают невозможной стабилизацию российской политической ситуации после трансфера власти. Следовательно, сценарий смуты наиболее вероятен в случае военной победы Украины.

Также военное поражение России приближает нас к сценарию использования ядерного оружия – многие эксперты считают его маловероятным, но вряд ли кто-то будет утверждать, что он полностью невозможен. Чем лучше Украина отвоевывает собственные территории, тем больше стимула прибегнуть к ядерному удару, чтобы не допустить очевидного военного поражения или отвлечь от него внимание. Но ядерный удар возможен только при определенном уровне консолидации власти.

Смута реализуется как парад суверенитетов национальных республик и экономически самодостаточных (или мнимо экономически самодостаточных) регионов вместе с ростом российского имперского национализма и наконец войной всех против всех. Определяющей здесь политика Запада и соседних с российской федерацией стран. Мощная поддержка тех или иных новых государственных образований (которой так не хватало в 1918-1920, если не брать Польшу, Финляндию и страны Балтии) способна быстро навести порядок в отдельных частях империи. ниже. Возможен также сценарий возобновления сильной государственной власти (сценарий "Большевики") на сокращенной территории, а возможен полный или частичный коллапс.

Может ли быть, что вооруженная сила, победившая в российском кровавом хаосе, будет демократической? Теоретически демократы могут взять в руки оружие и пойти противостоять путинистам, нацистам и разным радикалам и местным бандитам и баронам, вдохновляясь идеалами демократии, свободы и братства. Но в процессе этой борьбы они точно лишатся своих демократических ценностей, и тем более в процессе сохранения и консолидации власти над огромной империей. Демократы могут успешно отвоевать лишь сравнительно небольшое пространство для создания российского демократического европейского государства, тем самым вписываясь в сценарии реконструкции, описанные ниже.

2.2. Отдельно стоит сценарий "1917" – бунт армейских частей, особенно национальных, что приводит к параличу власти и управленческому хаосу. (Он так же может перейти в сценарий "Большевики", но очень позже, ведь сегодня в России нет силы, подготовленной к силовому перехвату власти на руинах империи.) Возвращение в россию потерпевшей военное поражение огромной армии приведет к катастрофическим последствиям.

Сценарии смуты приводят к коллапсу и гуманитарной катастрофе невиданных масштабов. Оружие массового поражения попадает в руки неизвестных, а количество беженцев достигает десятков миллионов. Страх перед этим сценарием сегодня заставляет Запад думать о консолидации российских имперских властей. Так же сценарии смуты категорически неприемлемы и для Украины. Следует также отметить, что неконтролируемый коллапс приводит к превращению всего построссийского пространства в китайского сателлита (интересно отметить, что вышеупомянутый Герман Пирчнер считает китайские посягательства на Дальний Восток практически неотвратимыми, но амбиции Китая могут простираться гораздо дальше).

3. Сценарии деколонизации и реконструкции

Альтернативой сценариям консолидации имперской власти для последующей войны и сценариям хаоса и гражданской войны есть только сценарии контролируемой реконструкции имперского пространства. Об этом писалось в статье "Крах империи", где приводилась аргументация, почему это единственная группа сценариев, гарантирующая мир в Европе и отвечающая интересам Украины и других европейских стран.

Здесь также возможны разные варианты.

3.1. Худшим является неуправляемый демонтаж (сценарий Януша Бугайского): парад суверенитетов республик и обычных "субъектов федерации". Этот сценарий сильно рискует упасть в вышеописанную смуту, если в процессе демонтажа не возникнут механизмы разрешения споров.

3.2. Самым умным был бы сценарий управляемого демонтажа империи нынешними управленческими элитами (сценарий "1991" по аналогии с демонтажем Советского Союза), в ходе которого мирным способом (с помощью заблаговременно введенных инструментов) улаживаются территориальные и другие споры, и определиться с поддержкой. Это позволяет достичь денуклеаризации новых независимых государств, минимизировать миграционные кризисы и террористические угрозы, найти взаимопонимание с новыми лидерами и снизить угрозу Китаю путем включения по крайней мере части регионов в орбиту демократического мира. Важную роль в управляемой реконструкции постимперского пространства будут играть соседние с нынешней российской федерацией страны, заинтересованные в мире и порядке на своих границах, распространении своего влияния и помощи родственным народам (Турция, Казахстан, Монголия и т.д.).

3.2. Вариантом этого сценария является "Беловежская пуща" – попытка пересобрать федерацию на основе реального федерализма (что соответствует стремлениям значительной части российских элит) или по крайней мере создать конфедеративный механизм для цивилизованного демонтажа. Успешность таких попыток маловероятна из-за очень разного состояния и уровня социально-политического развития регионов и отсутствия лидерства типа Ельцина образца 1991 года, хотя Запад был бы рад такому сценарию. Скорее всего, этот сценарий переходит в вышеописанный "1991 год".

3.3. Отдельно стоит промежуточный сценарий отрезания "мятежных" и опасных регионов ради сохранения остальных в составе единого государства (сценарий "Сингапур"). Предоставление свободы и права на независимость республикам Северного Кавказа и Поволжья могло бы существенно снизить остроту национального вопроса без особого ущерба для базовых отраслей экономики. Но вряд ли российские элиты будут готовы на такой нестандартный шаг, на который в свое время пошли малайзийские элиты.

4. Невозможные сценарии

Мы считаем, что в России невозможны ни голодные бунты (с одной стороны, "не жили хорошо – то не стоит и начинать", то есть основная масса населения всегда имела крайне низкий уровень жизни; с другой стороны, телевизор побеждает, как оказалось, не только холодильник, но и рефрижератор, если пользоваться известной свежей шуткой, поэтому россияне готовы терпеть, а влияние санкций на жизнь заурядной небогатой семьи минимально, ни массовые гражданские протесты или революция среднего класса (мы видим не только субъектности и организованности, а вообще понимание наличия опции "протест"), ни бунт олигархов (у них также отсутствует субъектность, они полностью зависят от центра, поэтому не олигархи в украинском понимании слова). Поверить в возможность честных выборов после смерти или отставки путина могут только оторванные от реалий романтики.

Выводы

Сценарии консолидации власти и сохранение агрессивного имперского режима (в том числе во временно пассивной форме) неприемлемы для Украины и Европы.

Сценарии неконтролируемого распада — смуты, хаоса, гражданской войны и т.п. — так же неприемлемы для Украины и Европы, потому что угрожают как минимум неконтролируемым распространением ядерного оружия и масштабным кризисом беженцев.

Сценарии контролируемых процессов деколонизации и реконструкции выгодны для Украины и Европы, потому что позволяют минимизировать риски.

Что делать, чтобы приблизить положительные сценарии и отвлечь негативные?

Во-первых, поддерживать движения за независимость угнетенных народов русской империи, заранее выстраивать дипломатические отношения с новыми независимыми государствами. Первый шаг уже сделал украинский парламент, приняв ¦Обращение Верховной Рады Украины к международному сообществу о поддержке права на самоопределение народов российской федерации.

Во-вторых, необходимо разъяснять возможные сценарии развития ситуации украинскому обществу, а также политическим лидерам свободного мира, журналистам и интеллектуалам, особенно в странах, граничащих с россией и принимающих на себя вместе с Украиной основной удар всех негативных сценариев, и международным организациям Мы должны объяснять, что риски продолжения войны и риски неконтролируемого хаоса в России неприемлемы, поэтому единственный выход – контролируемые процессы реконструкции постимперского пространства на основе базовых принципов и документов ООН.

В-третьих, настаивать на ключевых принципах реконструкции: денуклеаризация всего постимперского пространства, мирное разрешение территориальных и других споров, защита прав и свобод всех граждан независимо от национальности, но в то же время наказание всех военных преступников независимо от национальности. Эти принципы уже заложены в Декларацию о деколонизации России, подписанную лидерами национально-освободительных движений, но теперь нужно наполнить их реальной жизнью, в том числе продумывая практические механизмы преодоления вызовов.

Наконец, отказаться от какой-либо поддержки российской "либеральной" оппозиции, отрицающей права народов на самоопределение, потому что все возможные последствия ее действий вкладываются либо в сценарии консолидации "ястребов", либо в сценарии хаоса. Настоящие российские либералы должны сконцентрироваться на лучшем будущем для своего народа и создании российского национального государства, не пытаясь силой собрать вместе расползающееся имперское лоскутное одеяло.