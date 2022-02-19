Санкции, вражда с Шойгу: Пригожин открещивается от ЧВК «Вагнер»

Не все ладно в королевстве северном…

Российский бизнесмен Евгений Пригожин обратился в суд ЕС с требованием удалить текст, обосновывающий внесение его в европейские санкционные списки как спонсора «ЧВК Вагнера».

Действительно, Совет ЕС в описание причин включения «ЧВК Вагнера» в санкционный список добавил фразу, что группу «финансирует Евгений Пригожин».

Как видим санкции начинают «ставить в стойло» российских бизнесменов. А для Пригожина у которого бизнес, недвижимость и счета находятся за границей (и могут быть просто конфискованы) – это очень чувствительный вопрос.

Плюс есть еще несколько факторов, которые очень понизили рейтинг Пригожина как фигуры приближенной к Путину.

Во-первых, между министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который сейчас является фаворитом Путина и Евгением Пригожиным существует давняя вражда, которая в последние годы переросла в нескрываемое отвращение друг к другу.

Это плохо сказывается на имидже как окружения Путина, так и самого российского президента, который не может навести порядок в Кремле, а соответственно и в стране, а еще собирает войска вокруг Украины для эскалации конфликта.

Во-вторых, в рядах Вагнера также происходит «непонятка»: Пригожин официально от них отказался, в Минобороны РФ они не числятся...

ЧВК «Вагнера» является закрытой военной организацией, имеющей свой полигон в Краснодарском крае. Будущих «сотрудников» компания вербует, в том числе, и в местах лишения свободы. При этом кандидаты обязательно должны иметь боевой опыт или военную подготовку, с уголовным прошлым (причем речь не идет о хищениях мелкого имущества и кражах, речь идет о тяжких преступлениях).

Следует отметить, что потери среди «вагнеровцев» в официальных сводках Минобороны РФ не проходят, из-за законодательно неурегулированной деятельности ЧВК на территории РФ. Будучи по факту военными, официально сотрудники частных военных компаний не относятся к структурам Минобороны РФ. Это позволяет российской стороне утверждать, что военнослужащие РФ не принимают участие в наземных боевых действиях на территории ВОТ Донбасса и Сирии, хотя «вагнеровцы» несут в боях с ИГИЛ серьезные потери.

Но для России это не люди и счет потерям никто не ведет, на их место придет новое «уголовное мясо». Ведь погрязших в многочисленных кредитах россиян заманивают на такую работу приличным заработком и обещанием простить все выплаты по ипотеке родственникам, если герой вернется домой в деревянном ящике. Выгодно и государству, и семьям. На сотню-другую алкашей-уголовников меньше, а деньги отдавать не надо. Российские женщины еще нарожают.

И хотя ЧВК участвует в боевых действиях на Донбассе, а свете последних событий, многие «ихтамнеты» выражают нескрываемое беспокойство и опасение по поводу их участив в Украине. До сегодняшнего дня вагнеровцы на Донбассе засветились: 13 июня 2014 года, группой «Вагнер» уничтожен тяжелый военно-транспортный самолет ИЛ-76, в результате этого погибли 49 украинских военнослужащих; штурма Луганского аэропорта в 2014 году и под Дебальцево в 2015 году (время штурма Луганского аэропорта погибли 15 наемников, а под Дебальцево – 21); остальное их применение включало гибридную войну, поставку оружия, спецназ и военную подготовку для поддержки местных ополченцев, а также «профилактическое воспитание» неблагонадёжных ополченцев.

За последние годи войны с Россией украинская армия выработала свою тактику, приобрела военный опыт и с поддержкой западных стран стала одной из самых могучих армий Европы. А если ещё добавить организацию отрядов самообороны и ненависть к врагу, то «ихтамнетам» стоит очень опасается. Никто их в плен брать не будет, все ДРГ и не только будут уничтожатся сразу; в России их родным никто никаких денег не выплатит, героями их никто не объявит и по-человечески не похоронит.

Так что опасения вагнеровцев не беспочвенно: у их кормильца Пригожина огромные проблемы в бизнесе, в отношениях с Шойгу и с Путиным; финансирования их деятельность призрачно (для Минобороны РФ они уголовники), а остальным просто не нужен такой сброд; и воевать с местными ополченцами в Ливии, Судане и Мали это не одно и тоже, что подготовленная, вооружённая, могучая украинская армия.

Любые поползновения северной в сторону Украины будут иметь самые серьезные последствия для России и её армии.