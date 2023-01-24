Санкции рвут российский бюджет

09:21 24 января Киев, Украина

Антитеррористические санкции, введенные странами Запада, наносят серьезный ущерб экономике агрессора. Несмотря на заявления пропагандистов и самого Путина, в конце 2022 года бюджет России испытал дефицит более 100 млрд долларов и это с учетом того, что запрет на покупку российских энергоресурсов фактически начал действовать в третьем квартале прошедшего года.

Окончательный дефицит федерального бюджета РФ на 2022 год оказался в размере 3,35 трлн рублей, или почти 48,8 млрд долларов по среднему курсу за год. Хотя рубль стал частично конвертируемой валютой после начала полномасштабного вторжения России в Украину, и поэтому к курсам нужно относиться осторожно. Общие доходы Кремля за 2022 год составили 27,77 трлн рублей (около 409,68 млрд долларов), а общие расходы - 31,11 трлн рублей (чуть менее 459 млрд долларов). Однако первоначальный государственный бюджет составлял 25 трлн рублей (368,81 млрд долларов) доходов и только 23,78 трлн рублей (350,81 млрд долларов) расходов. Таким образом, дополнительные и незапланированные расходы 2022 года составили 7,33 трлн рублей, или 107 млрд долларов, и неопределенная доля этой суммы, предположительно где-то между 3 трлн и 4 трлн рублей (44–59 млрд долларов), была выделена на войну и внутренних силовиков. Между тем, дополнительные 2,77 трлн рублей (40,86 млрд долларов) доходов были получены за счет повышения налогов на «Газпром» и Российский фонд национального благосостояния, что де-факто означает эмиссию, то есть, выпуск новых рублей на печатных станках.

Планируемый государственный бюджет России на 2023 год предполагает 26,13 трлн рублей (385,48 млрд долларов) доходов и 29,06 трлн рублей (428,71 млрд долларов) расходов. Планируется, что доля расходов на национальную оборону превысит 5 трлн рублей (почти 74 млрд долларов), а доля бюджета, посвященная национальной безопасности и правоохранительным органам, превысит 4,4 трлн рублей (64,9 млрд долларов). Эти цифры были обновлены по сравнению с первоначальными оценками в 3,47 трлн рублей (51,19 млрд долларов США) и 2,97 трлн рублей (43,82 млрд долларов США) соответственно. Однако текущий бюджетный план не является окончательным и, вероятно, будет пересматриваться в течение 2023 года. Таким образом, если предполагаемые непосредственные затраты на путинскую войну в 2022 году выросли с 5 трлн рублей (почти 74 млрд долларов) до 8,3 трлн рублей (122,4 млрд долларов) по состоянию на ноябрь 2022 года, то сейчас затраты однозначно превышают 10 трлн рублей (147,5 млрд долларов), а в 2023 году обещают вырасти еще больше.

В тоже время, все эти дополнительные триллионы рублей в 2022 году не привели к существенному росту производства вооружений. Например, общий объем производства в России за период с января по ноябрь 2022 года составил 99,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Даже если производство транспортных средств, включая все типы самолетов и судов, кроме автомобилей, увеличилось на 16,5% в ноябре 2022 года по сравнению с ноябрем 2021 года, и на 18% к октябрю 2022 года, общий индекс производства транспортных средств за январь-ноябрь 2022 года составил 98% от показателя за аналогичный период годом ранее.

Тем не менее, некоторые показатели действительно продемонстрировали значительный рост производства и относятся к оборонной промышленности: с января по ноябрь 2022 года производство компьютеров, электроники и оптических приборов составило 104%, производство неуказанных машин и оборудования - 102,9% от стоимости продукции за аналогичный период 2021 года. В частности, в 2022 году прирост по производству радиолокационной, навигационной и радиоаппаратуры составил 117,6%; на изготовление ЭВМ и их частей - 148,1%; а производство полупроводниковых приборов составило 113,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Однако производство электроэнергии в России составило лишь 100,8% (в миллиардах киловатт-час) производства в 2021 году, что также подтверждает предположение, что в 2022 году не произошло значительного роста производства оружия в России.

Более того, как минимум одна из ведущих российских государственных оборонных корпораций, «Роскосмос», подтвердила, что не полностью выполнила свои контракты в 2022 году. Это отражает представление о том, что рост производства вооружений остается сложной задачей для российских властей в условиях наложенных на них санкций.

Несмотря на эти факты, Кремль пытается решить проблему любой ценой. И основной рассматриваемый здесь вариант - это использование в 2023 году складов комплектующих и материалов, которые предназначены для производства вооружений в 2024–2025 годах. Традиционно российская оборонная промышленность создает такие хранилища до начала действия долгосрочных контрактов на поставку оружия. Следовательно, российская оборонная промышленность может произвести максимальное количество вооружений в 2023 году вместо того, чтобы придерживаться ранее намеченного графика работы на 2023–2025 годы. Непосредственным результатом будет инфляция издержек плюс неизбежная перспектива дальнейшей инфляции и спада производства в ближайшие годы, а это означает, что среднее ежегодное производство оружие либо останется прежним, либо уменьшится. Тем не менее, в Кремле предпочитают не замечать эту проблему.

Еще одна серьезная проблема связана с острой нехваткой кадров в российской оборонной промышленности, которая лишь по официальным данным оценивается в 400 тыс. рабочих и инженеров. Одним из путей решения проблемы, в Кремле видят уменьшение выходных дней, либо сокращение выходных полностью, отмены отпусков и увеличение рабочего дня на несколько часов, как это произошло на Курганмашзаводе, единственном в России производителе гусеничных боевых бронированных машин. Кремль также в значительной степени игнорирует неизбежную перспективу снижения качества производства.

В тоже время, Россия значительно сократила экспорт вооружений. И теперь большинство предприятий работает для обеспечения нужд Минобороны РФ. Например, к концу ноября 2022 года экспорт российских вооружений составил 8 млрд долларов. Следовательно, общий объем экспорта вооружений в 2022 году определенно был намного ниже, чем в 2021 году, когда он составил 14,6 млрд долларов.

В результате, даже если российское руководство увеличивает расходы на оборону и не заботится о растущих расходах на войну, реальные возможности для России улучшить производство вооружений сильно ограничены. Кремль сталкивается с нехваткой времени и долгосрочной экономической устойчивости. Поэтому в этом году она может сеять семена собственного поражения, особенно если боевое и экономическое давление Запада на агрессора продолжит нарастать. Однако прежде чем потерпеть поражение, российские власти могут решить мобилизовать все доступные средства, чтобы максимально оттянуть этот момент - перспектива, которая становится все более предсказуемой перед лицом постоянных неудач в непрекращающейся мобилизации собственной экономики и человеческого ресурса.