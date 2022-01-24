Росія, Україна, літаки. Злочини Пригожина

Доки Христо Грозєв та його колеги з Bellingcat постійно відкладають публікацію широко й гучно анонсованих матеріалів про «групу Вагнера», ми продовжуємо пильно стежити за військовою експансією російських спецслужб і Євгенія Пригожина в Африці та розслідувати їхні злочини.

3 травня 2021 року французьке видання RFI опублікувало журналістське розслідування, побудоване на звіті експертів Управління верховного комісара ООН із прав людини (UN OHCHR) від 31 березня 2021 року, про звірства приватних військових контрактників у країнах Африки та, зокрема, в ЦАР. Про цей звіт я писав у одному з попередніх розслідувань.

Посольство Росії в ЦАР уже встигло опублікувати лист із критикою цього звіту на своїй сторінці у Facebook. Воно заявляє, що «російські інструктори не є найманцями і прибули в ЦАР за офіційним запитом центральноафриканської влади після повідомлення Радбезу ООН». Однак французькі журналісти доводять, що російські дипломати безсоромно брешуть.

На думку журналістів RFI, які отримали доступ до численних конфіденційних документів і зібрали свідчення жертв, саме бойовики «групи Вагнера», що маскуються під російських «військових інструкторів», вчиняють злочини проти людяності у країнах Африки.

За даними джерел, від 800 до 2000 російських найманців воюють разом з урядовою армією FACA і перебувають на ключових контрольних пунктах і в стратегічних точках.

У звіті UN OHCHR, зокрема, згадано не тільки про «групу Вагнера», а й про компанії Sewa Security Services та Lobaye Invest SARLU, що були створені в ЦАР 2017 року та вважаються легальним прикриттям для «Вагнера».

Одна з доповідей UN OHCHR, яку цитує французьке RFI, говорить про «щонайменше сто жертв порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права, скоєних FACA та їхніми російськими союзниками, або тільки російськими підрозділами в період із 1 січня по середину квітня 2021 року»… Йдеться, зокрема, про «26 позасудових страт, 5 зґвалтувань і 27 випадків довільних арештів і позбавлення волі».

Місто Бамбарі, центр однієї із 16-ти префектур ЦАР, розташоване за 370 км від столиці Бангі. Воно перебувало під контролем повстанців на чолі з екс-президентом Бозізе. 15 лютого 2021 року FACA та російські найманці захопили його. Ключову роль у взятті міста зіграли саме «вагнерівці».

За словами свідків, яких цитує RFI, рятуючись від наступу росіян, прихильники Бозізе забігли в мечеть, де ховалися мирні жителі, жінки та діти. «Вагнерівці» увірвалися у мечеть і почали стріляти навмання. Конфіденційні доповіді експертів ООН, які стали доступні редакції RFI, підтвердили ці свідчення. Того ж дня стрілянина «вагнерівців» повторилася і в медичному центрі при таборі для переміщених осіб. Як наслідок — мінімум один убитий.

Серед доказів є також відео з тілами п’ятнадцяти загиблих у Бамбарі. Його автентичність підтвердили Amnesty International та свідки, яких опитали журналісти RFI. Свідки бачили процес впізнання тіл загиблих. За їхніми словами, серед них були «діти і люди похилого віку, які стали жертвами випадкових куль».

Після захоплення Бамбарі почалися «зачистки», в ході яких підозрюваних у прихильності до Бозізе затримували та катували тільки за одним доносом чи підозрою.

Французькі журналісти знайшли також свідчення зґвалтувань. 20-річна дівчина розповіла, як 15 лютого намагалася зловити в Бангі мототаксі, щоб встигнути додому до настання комендантської години. Зупинилася машина з білими чоловіками у військовій формі, тільки один із яких розмовляв французькою. Дівчина ідентифікувала їх як росіян. Її відвезли в незнайоме місце та залишили в кімнаті з матрацом, де її ґвалтували всю ніч «п’ятеро росіян».

Тих, хто хоче розслідувати ці злочини та критикує росіян у ЦАР, одразу ж прирівнюють до прихильників Бозізе, або інших груп бойовиків, та погрожують застосуванням сили. Тим часом влада ЦАР продовжує повторювати, що все, що роблять росіяни — це добре.

Таким чином, в ООН та інших міжнародних організаціях уже мають підтверджену з декількох джерел інформацію про злочини, які вчиняють російські найманці у країнах Африки.

Хто возить зброю для «вагнерівців» у Лівію?

Незважаючи на жахливі подробиці звіту UN OHCHR, мою увагу привернув іще один, дуже цікавий для України, звіт про стан справ у Лівії. Цей документ представлено спеціальною Групою експертів щодо Лівії 8 березня 2021 року.

Група експертів ООН щодо Лівії була заснована резолюцією Ради Безпеки ООН (РБ ООН) 1973 (2011) ще 2011 року, коли у цій країні почалася війна. 2018-го у внутрішній конфлікт почав втручатися Кремль, підтримуючи лідера заколотників — фельдмаршала Халіфу Хафтара. Це в той самий час, коли у ЦАР росіяни, навпаки, підтримують зброєю та найманцями офіційну владу, воюючи проти повстанців Бозізе.

Група експертів ООН щодо Лівії надіслала офіційного листа на ім’я Голови Ради Безпеки ООН разом зі своєю заключною доповіддю. Вона містила аналіз конфлікту, в якому опосередковано беруть участь ОАЕ, Туреччина, Росія та інші держави.

Одна з частин доповіді — це питання масових порушень збройного ембарго, накладеного на лівійські території, щоб обмежити постачання зброї. Експерти ООН вважають, що це ембарго залишається абсолютно неефективним. Адже країни, які безпосередньо підтримують сторони конфлікту, постійно постачають нові озброєння. А, той факт, що вони контролюють весь ланцюжок поставок, ускладнює виявлення, запобігання і припинення таких порушень.