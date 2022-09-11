Россияне воюют за яхты Путина

14:27 11 сентября Киев, Украина

Ни для кого не секрет, что Путин является очень богатым человеком. Он и сам не раз это повторял. “Я самый богатый человек не только в Европе, но и в мире”, - заявил он однажды на одной из пресс-конференций. Конечно, официально его слова были адресованы россиянам, якобы, его окружает “великий народ” и поэтому он богат. Однако его состояние действительно оценивается в сотни миллиардов долларов и слова Путина не далеки от действительности.

Бесчисленные оффшоры друзей хозяина Кремля, государственные банки, созданные специально для удовлетворения потребностей российского диктатора, записанное имущество на родственников до “десятого колена”, на родственников друзей, на друзей друзей и т.д. Современники Путина времен позднего СССР вспоминают, как он ревностно оценивал каждый квадратный метр служебных квартир, которые ему предоставляло КГБ, и завидовал другим сослуживцем, у которых недвижимость была больше. Жажда быть богатым привели к войне с Украиной, начавшейся в 2014 году. Именно из-за имперских и олигархических амбиций Путина сегодня гибнут тысячи людей.

Комплекс неполноценности диктатора вытек во дворец под Геленджиком, в огромные резиденции на Алтае, Сочи, Подмосковье, Петербурге и по всей территории России, а также за границей, в частности на лазурном побережье Франции. Но кроме элитной недвижимости, есть у Путина еще одна слабость – роскошные яхты, общей стоимостью около 1 млрд долларов, которые он принимает в качестве “подарков” от своих друзей, заинтересованных в расширении своих бизнесов субсидируемых админресурсом.

Мегаяхта «Sheherazade»

На новый 2015 год, так называемые друзья Путина, а на самом деле свора подхалимов владеющих большим бизнесом в России, решили подкрепить свои позиции в стране. Они подарили своему хозяину 140-метровую яхту «Sheherazade» стоимостью 583,1 млн евро. Главным инициатором, ну или, по крайней мере, сборщиком денег стал Геннадий Тимченко. Тимченко, как и любой “большой” человек в России имеет ряд государственных наград и обширную деятельность: владелец частной инвестиционной группы «Volga Group», специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы; председатель Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты; председатель Российско-китайского делового совета; председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги; президент хоккейного клуба СКА; член попечительского совета Русского географического общества; кавалер ордена Почетного легиона; почётный консул Сербии в Санкт-Петербурге. А еще, известен тем, что спонсирует Путина.

Геннадий Тимченко

Естественно, что яхта не зарегистрирована на российского диктатора. Ее официальным владельцем является оффшор Маршалловых островов «Bielor Asset». В марте 2022 года, на борт яхты поднялись итальянские сотрудники Финансовой гвардии, так как в 2021 году судно стало в итальянском порту Марина-ди-Каррара на зимовку. После начала полномасштабного вторжения ее арестовали по подозрению в принадлежности Путину. После того, как итальянцы начали наводить справки, они обнаружили сам оффшор и его владельца – Эдуарда Худайнатова, который подтвердил свою причастность к «Bielor Asset», чтобы попытаться снять арест с яхты.

Между тем, Худайнатов в прошлом возглавлял «Роснефть» (до 2013). После у него появилась своя «Независимая нефтегазовая компания» (НКК). В 2017 году он попал под санкции США из-за того, что продавал нефть Северной Кореи. В 2020 году экономические ограничения с Худайнатова были сняты, так как он прекратил сотрудничество с Пхеньяном.

Эдуард Худайнатов и Игорь Сечин

Несмотря на то, что владельца НКК сменил на посту главы «Роснефти» Игорь Сечин, они остались в дружеских отношениях. Это сыграло свою роль в дальнейшем использовании Худайнатова. Так, он стал владельцем еще двух оффшоров, кроме уже упомянутого – «Hoxton Resources» и «Lonfort Bay» на Виргинских островах. В этом месте возникают вопросы, ведь Худайнатов хоть и достаточно обеспеченный человек, однако, по мнению правоохранителей ЕС, он не смог бы себе позволить яхту «Sheherazade», не говоря уже о других люксовых судах. А на вышеперечисленных оффшорах числятся также «Amedy» (моторная яхта 106 метров в длину, принадлежащая Сулейману Керимову), «Crescent» (моторная яхта 135 метров в длину Игоря Сечина) и более скромные «Divina Barbara» (32-метровая яхта принадлежащая, якобы, самому Худайнатову), «Milagro» (24-метровое судно, использующиеся неким Вадимом Бихлером для контрабанды алкоголя из Финляндии).

Также стоит отметить, что на владельца трех оффшоров и НКК яхта «Sheherazade» была оформлена лишь в 2020 году. До этого времени, ее строительство, в разных долях, финансировали одновременно 5 разных оффшоров – «Alera Assets» (225,9 млн евро), «Diams Overseas» (288,4 млн евро), «High Definition» (60 млн евро), «Imperial Yachts» (3,9 млн евро), «Onda Mare» (3,9 млн евро).

Другой факт, который косвенно подтверждает принадлежность роскошного судна Путину, это то, что на яхте была замечена Алина Кабаева – любовница и мать внебрачных детей российского диктатора. Капитан «Sheherazade» Гай Беннетт-Пирс в разговоре с журналистами утверждал, что никогда лично не видел на борту самого Путина. В тоже время, он подтвердил информацию из ранее проведенного расследования, что основным “персоналом” на яхте всегда оставались сотрудники ФСО РФ. К слову, с момента спуска на воду в 2020 году, «Sheherazade» всегда следовала по курсу передвижения Путина во время его визитов в страны ЕС.

Тем не менее, эта яхта хоть и самая дорогая, однако не единственная в личной флотилии хозяина Кремля. Он владеет еще 6-ю яхтами класса люкс – 82-метровой «Graceful» за 100 млн долларов, 57-метровой «Olimpia» за 37 млн долларов, 50-метровой «Чайкой» за 30 млн евро, 46-метровой «Shellest» за 23,9 млн долларов, 32-метровой «Nega» за 11 млн долларов, «Aldoga» за 45 млн долларов. Все они связаны с компаниями, которые входят в группу Юрия Ковальчука, еще одного друга Путина, который является владельцем «Банка России». Этот банк был создан также для реализации личных интересов верхушки Кремля.

Яхта «Graceful»

Яхта «Olimpia»

Яхта «Чайка»

Яхта «Shellest»

Яхта «Nega»

Яхта «Aldoga»

Стоит отметить, что помимо покупки яхт, их также необходимо обслуживать. К примеру, расходы на суда длинной свыше 100 метров обычно колеблются от 150 до 400 (тыс.) долларов в неделю, в зависимости от места расположения, количества персонала на борту, ремонтных работ, заправки топлива и т.д. Имея в распоряжении своих друзей свои 7 яхт, остается лишь догадываться, сколько выделяется денег на их содержание. Однако определенно это не меньше 10 млн долларов в год. При этом, деньги, скорее всего, также могут расходоваться из админресурса, ведь дальнейшая эксплуатация, по логике, должна ложиться на плечи реального владельца. Естественно, если это так, то финансирование также проходит долгую цепочку подставных лиц, однако истоки у него государственные.

Так за что воюют сейчас россияне? За “освобождение Украины/Донбасса/украинцев/русских от нацистов”, “за Россию” или за роскошь Путина и его близкого окружения? А ведь кроме мифических целей, российские военные во многих случаях жалуются на отсутствие элементарных средств защиты, типа бронежилет, каска, на отсутствие тяжелого вооружения. Да что там военные. Десятки миллионов россиян как были за чертой бедности, так и остаются за ней, по сей день с момента прихода Путина к власти. Пока диктатор заявляет о “затягивании поясов”, чтобы после объявлять себя “самым богатым человеком мира”, население РФ роется на помойках в поисках еды, больницы разрушаются, дороги не строятся, коммунальные счета увеличиваются. Все ради того, чтобы президент наслаждался жизнью, ведь россияне так его любят и при первой возможности кричат – “наш Путин самый лучший президент, в самой лучшей в мире стране”.