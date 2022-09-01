Россияне воюют за роскошь их хозяев

08:57 27 августа Киев, Украина

Три главных правила, которые необходимо соблюдать, чтобы стать диктатором – обманывать, запугивать, убивать несогласных. Для Путина, сделавшего карьеру в 90-х и буквально, обучавшемуся на бандита, это не составило труда. За обман у него отвечает пропаганда. За запугивание – армия и Росгвардия. За ликвидацию отдельных субъектов неуместных действующей власти – спецслужбы. Имея под своим контролем эти структуры можно творить в стране абсолютно все, что захочется.

Но как именно используют безграничную власти путинисты? Как “ни странно”, но они обычные низменные люди, которые готовы уничтожать всех на своем пути ради богатства. Роскошные, необъятные особняки стоимостью в сотни миллионов долларов, яхты, длина которых порой превышает размеры футбольного поля, дорогие курорты в компании с продажными женщинами. К сожалению, это все к чему стремятся престарелые “пережитки” СССР и 90-х. Имея безграничную власть, дающую возможность по щелчку пальцев ликвидировать коррупцию, наладить жизнь обычных людей, начать освоение космоса, работу над лекарствами от неизлечимых болезней, путинисты воруют сотни миллиардов ради себя любимых. Но чтобы народ вдруг не подумал о них плохо, власть имущие говорят о заграничных врагах, которые виновны во всех бедах. Видимо, заразившись идеей американской мечты, путинисты решили воплотить ее по-своему. Это выглядит особенно цинично, на фоне нищеты миллионов людей, разрушенных дорог, отсутствия сообщения с отдаленными регионами, на фоне того, как пенсионеры вынуждены копаться в помойках, чтобы найти себе одежду или заплесневелый кусок хлеба.

Силовики из 90-х получили законное разрешение вершить насилие и таким образом ограждают себя от народа, который, между тем, всячески их за это благодарит. Абсурд, за который ответственна пропаганда. Одной из фашистских структур в России является Росгвардия. Как и другие силовые структуры в РФ, эта организация пользуется особым почетом у Путина, так как именно при помощи Росгвардии удается разгонять недовольных митингующих дубинками.

Виктор Золотов – глава Росгвардии, который начал свою карьеру в силовых структурах еще при СССР, будучи сотрудником КГБ. В 90-х сблизился с Путиным, будучи личным охранником мера Питербурга Анатолия Собчака. После прихода к власти нового диктатора, возглавил Службу безопасности президента РФ. С 2016 года назначен начальником Росгвардии. Являясь бывшим чекистом (а чекистов бывших не бывает), до сих пор пользуется особым отношением у Путина. Поэтому, без труда проворачивает схемы по “распилу” госбюджета.

Виктор Золотов

Еще в 2018 году, оппозиционер и глава ФБК (Фонд по борьбе с коррупцией) Алексей Навальный выпустил расследование, в котором рассказал, что Виктор Золотов заключил контракт на 2 млрд рублей с компанией «Дружба народов», которая занимается поставкой овощей. Для Россгвардии, согласно бумагам, цена на капусту, морковь и картошку была выше рыночной в 2-3 раза, не говоря уже об оптовой. Владельцем компании является Борис Ванинский, который знаком с Золотовым еще с 90-х. С 2017 года, «Дружба народов» стала монополистом по поставке овощей для Росгвардии на постоянной основе и только в 2021 году они заключили контракты на поставку продукции на сумму 11 млрд рублей.

Понять, что цена завышена искусственно, а разница пошла в карманы двум старым друзьям, можно по их совместному отдыху на Сейшельских островах. С 2017 года, Золотов с почти неизменной компанией прилетает на 10 дней на один и тот же остров, в качестве “отката” от контракта с Ванинским. Вместе с ним летает сам бизнесмен Борис Ванинский, сын Золотова Роман, генерал-лейтенант Роман Гаврилов – бывшая правая рука главы Росгвардии (после вторжения в Украину был заподозрен в хищении бюджетных средств и уволился “по выслуге лет”), генерал-лейтенант Иван Шмелев – начальник Главного управления собственной безопасности ФС ВНГ. Чтобы мужчины “не скучали”, компанию им составляли девушки. Эвелина Левина – “коуч по эмоциональному интеллекту, которая проводит пластические операции на мозге”. Анастасия Андреева – основательница проекта «ARTLIFE». Кристина Ланцова – менеджер «ARTLIFE». Анастасия Буевич – постоянная спутница сына Золотова, бывшая танцовщица балета «Ша Нуар». Кроме того, вместе с ними летал некий Александр Пашлов, военный, вероятно, выполнявший роль “мальчика на побегушках” либо охранника.

Эвелина Левина

Анастасия Андреева

Кристина Ланцова

Анастасия Буевич

Вся эта компания летала на бизнес-джете класса Falcon 7X, с бортовым номером C-GLXC18. Самолет принадлежит компании JET24. Стоимость перелета в одну сторону составляет 160-170 (тыс.) евро.

Благодаря фотографиям девушек в социальных сетях удалось установить место отдыха российского генералитета.

Анастасия Андреева позирует на фоне гор, на пляже острова

Кристина Ланцова на том же месте, что ее начальница

Анастасия Буевич на том же месте, что и остальные девушки

Кристина Ланцова, на острове, но уже в другом году – очертания гор совпадают с предыдущими фото

Благодаря общему горизонту без труда можно понять, что девушки были в одном и том же месте. Кроме того, эти же горы указывают и на само место пребывания компании – отель «Four Seasons Resort Seychelles».

Одно из фото с визитных карточек отеля «Four Seasons Resort Seychelles». Очертания гор на горизонте совпадают с фотографиями выше.

Кроме фото на фоне гор, также можно определит местонахождение по качелям отеля:

Кристина Ланцова (слева) на качелях отеля и сами качели (справа) на официальной странице отеля в социальной сети

Три девушки вместе – Анастасия Андреева, Кристина Ланцова, Эвелина Левиева. Справа еще одна фотография с сайта отеля «Four Seasons Resort Seychelles».

На территории отеля расположены виллы. Есть как двухместные, так и восьмиместные. Стоимость за меньший вариант – от 13,5 тыс. евро за 10 дней, за 8-ми местный (как раз для генеральской компании) от 116 тыс. евро за тот же период. В стоимость включен только завтрак. Цены в местных ресторанах соответствуют ценам проживания. И тут возникает резонный, но риторический вопрос – а кто за все это платит? Эвелина Левиева – частный предприниматель, информацию о ее доходах найти не удалось. Анастасия Андреева – владелец «ARTLIFE», согласно годовой отчетности, в 2019 году заработала 1,9 млн рублей (около 27 тыс. евро по тогдашнему курсу), а в 2020 году ушла в минус на 3,5 млн рублей. Кристина Ланцова – менеджер «ARTLIFE» - зарегистрирована как частный предприниматель, однако ее доход вряд ли превышает доход Андреевой. Анастасия Буевич – спутница Золотова младшего – владеет компанией торгующей электроприборами в Астрахани и ежегодно регистрирует доход от 30 до 230 (тыс.) рублей. Информации о доходах ее возлюбленного также в свободном доступе не нашлось. Роман Гаврилов, по официальным данным, в 2017 году заработал 1,9 млн рублей, в 2018 - 2,5 млн рублей. Иван Шмелев - 1,6 млн рублей в 2017 году. Виктор Золотов – самый богатый среди них – зарабатывает примерно 100 тыс. евро в год. Даже, если предположить, что все вышеперечисленные на протяжении 12 месяцев не ели, не пили, не платили за недвижимость и сложили все свои годовые заработки, то у них не хватило бы денег даже на один перелет, не говоря уже об аренде вил. Очевидно, что платил за это миллиардер Борис Ванинский, а точнее россияне, ведь именно с их налогов Виктор Золотов оплатил завышенную цену на овощи для солдат Росгвардии, компании-поставщику «Дружба народов».

Борис Ванинский

Ирония состоит в том, что эти же солдаты Росгвардии, которые кормятся с налогов россиян, на которых зарабатывает их начальник со своим дружком откровенно “тупым” способом, избивают россиян. Проще говоря, народ платит за то, чтобы их били и держали на коротком поводке. Они оплачивают шикарную жизнь своим хозяевам и, как показывают многочисленные рейтинги, говорят спасибо.

Сделав свою карьеру в 90-х, люди не изменились. Они остались все теми же бандитами, только получили большую власть. Их рэкет теперь распространился на всю страну. Как и прежде, Золотов и прочие путинские силовики, следят, чтобы люди вовремя “отстегивали за крышу”, а иначе у них могут возникнуть “проблемы”. Все те, кто решил сменить “крышу” – протестующие, митингующие, а теперь и радикалы – получают дубинкой по голове и тюремные срока. Вот так и живут в России – “невиноватые, вне политики”, но продолжающие обеспечивать своих господ, говорящие за “спасибо” власти люди и их хозяева.