Россия проводит работу над ошибками

07:54 27 октября Киев, Украина

Начало вторжения, а также последующие несколько месяцев после 24 февраля показали неготовность агрессора к настоящей войне. Преимущество в артиллерии постепенно достигло паритета, а теперь и вовсе перешло на сторону ВСУ. Авиация и флот до сих пор остаются главным козырем оккупантов на поле боя. Однако не это позволяет России удерживать оккупированные территории. Если из раза в раз повторять камню одно и то же на протяжении неопределенного отрезка времени, в итоге, существует не нулевая вероятность, что в какой-то момент камень повторит сказанное. Так же, к сожалению, происходит с агрессором. У россиян было достаточно времени, чтобы не только провести анализ ошибок, но и начать действовать с учетом выводов.

17 октября российские войска начали новое наступление на авдеевском направлении. С тех пор на различных участках линии фронта начались интенсивные бои. 23 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины объявил, что Россия предприняла несколько “мощных атак на Авдеевском, Купянском, Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях”. Это стало реакцией на контрнаступление Украины и демонстрирует, что России было дано слишком много времени для адаптации и перегруппировки на поле боя.

Российские военные приступили к реорганизации и усилению своих подразделений в Украине, чтобы улучшить оборонительную позицию и способность начать будущие наступления. В декабре 2022 года в рамках широкомасштабной военной реформы Кремль решил создать пять новых мотострелковых и десантно-штурмовых дивизий, а также несколько новых армейских корпусов. Российские военные чиновники также согласились развернуть более десяти бригад в каждой дивизии, при этом ожидается, что количество солдат в каждой увеличится в два-три раза. Также было объявлено о планах создания нескольких новых авиационных полков и бригад и пяти новых артиллерийских дивизий.

По состоянию на сентябрь 2023 года уже наблюдался значительный прогресс в формировании этих новых подразделений. Последние события касались в основном воздушно-десантных войск. Удалось выяснить, что 31-я гвардейская десантно-штурмовая бригада в Ульяновске была переформирована в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию после того, как ее командир, как сообщается, был убит в Украине. Формируются две дополнительные бригады - 119-я и 299-я, которые будут добавлены к 106-й и 98-й воздушно-десантным дивизиям соответственно. 299-ю десантно-штурмовую бригаду переведут в Ярославль вместе с нынешним командиром и бывшим первым заместителем командира 11-й десантно-штурмовой бригады полковником Дмитрием Буровым.

Россия надеется усилить новые дивизии дополнительными механизированными и бронетанковыми элементами. По словам Шойгу, 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия будет сформирована по образцу 7-й и 76-й десантно-штурмовых дивизий с включением в нее танковых и артиллерийских дивизионов. Шойгу также сообщил, что в состав 104-й дивизии войдут две вновь сформированные воздушно-десантные бригады. Кроме того, в ряды воздушно-десантных частей введена 52-я артиллерийская бригада. Эта бригада является аналогом артиллерийских бригад большой мощности Сухопутных войск России. Основным орудием бригады является 152-миллиметровая полевая пушка 2А36 «Гиацинт-Б», которая представляет собой важное изменение, поскольку в первоначальной концепции для российских ВДВ наибольший калибр артиллерии составлял 122 мм.

Новые танковые батальоны демонстрируют, что российский Генеральный штаб, похоже, пришел к тому же выводу, что и украинское военное командование в 2015 году, а именно к необходимости усиления десантно-штурмовых подразделений тяжелой техникой для увеличения их огневой мощи. В 2015 году Украина пополнила свои подразделения танками и артиллерией, сформировав 148-й самоходно-артиллерийский дивизион Воздушно-штурмовых войск. Эта разработка также отражает опыт российских военных в Афганистане, где в составе 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады был создан отдельный танковый батальон с танками Т-62.

Россия также добилась прогресса в организации нового армейского корпуса. Формируются 18-я и 25-я общевойсковые армии, при этом сухопутные части Черноморского флота противника подчиняются непосредственно Сухопутным войскам. Об этом свидетельствует организация новых соединений на базе 22-го армейского корпуса и повышение командования этого корпуса до командования новых формирований. Объединение командования было сделано для того, чтобы не допустить потери контроля над новыми корпусами, когда они будут окончательно развернуты.

Агрессор уделяет особое внимание формированию новых мощных артиллерийских бригад. Например, недавно в Ленинградском военном округе была сформирована 17-я артиллерийская бригада большой мощности. Планируется сформировать еще пять артиллерийских бригад того же типа, каждая из которых будет включать по 200 артиллерийских орудий (120 гаубиц 2С7М «Малка» и 80 тяжелых минометов 2С4 «Тюльпан»). Однако Россия в настоящее время не обладает достаточным оборудованием для завершения формирования из-за больших потерь на фронте и общего износа артиллерийских стволов. Вполне вероятно, что агрессор обратится с этим вопросом к Северной Корее. Косвенным подтверждением этого стала раздача российским солдатам учебных материалов по 180-мм тяжелой пушке С-23, которая в настоящее время не находится на вооружении в России. Это орудие было использовано в качестве основы для создания мощных артиллерийских систем Северной Кореи, в том числе М-1978 «Коксан».

Дополнительные усилия были направлены на интеграцию нероссийских подразделений в регулярную армию. В состав 25-й общевойсковой армии начали поступать отдельные добровольческие формирования, особенно из батальонов этнически нерусских республик. Так, в состав 67-й мотострелковой дивизии теперь входят 31-й Башкортостанский мотострелковый полк и 72-я Татарстанская отдельная мотострелковая бригада.

Особое внимание при этом подходе уделялось казачьим частям. Россия использовала казаков, зарегистрированных государством, для внедрения в население приграничных регионов, особенно там, где преобладает нерусское население, чтобы подавить численность этих национальностей и потенциально помочь в будущих мобилизациях. Кроме того, агрессор использует все большее число казаков-призывников из Добровольческого штурмового корпуса, в который входят казачьи Донская, Терская, Днепровская и Сибирская бригады, а также Волжская артиллерийская бригада. Объединение казачьих частей в один добровольческий корпус было сделано для того, чтобы учесть более широкое использование казаков, зарегистрированных в Украине, по мере приближения зимней кампании.

Продолжающаяся реорганизация Кремлем своих воинских частей позволила российским силам эффективно перегруппироваться для защиты от контрнаступления Украины и подготовки к началу будущих наступлений. Украина сохраняет инициативу на поле боя, однако если поставки оружия и финансовой помощи Запада собьются с нынешних темпов, агрессор сможет вновь перехватить инициативу. Недавняя тайная поставка армейских тактических ракетных комплексов MGM-140 (ATACMS) является шагом в правильном направлении, но этого недостаточно. С приближением зимы Киеву необходимо добиваться увеличения и ускорения поставок имеющейся номенклатуры вооружения, а также добиваться передачи истребителей F-16, несмотря на то что ожидается замедление активности боевых действий.