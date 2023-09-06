Россия принуждает детей к рабскому труду

07:12 11 августа Киев, Украина

Санкции очень сильно ударили по экономике агрессора. Еще больший удар России нанес Путин. Начав вторжение в Украину, он, фактически, обрек собственное государство на годы депрессии и деградации. На фронт отправили вначале регулярную армию, которая потерпела поражение. Затем стали мобилизовать самое оголтелое z-население, которое по доброй воле приходило в военкоматы. Когда и эти закончились, в России начался шантаж и принудительная отправка на фронт. При этом значительная часть образованного населения выехала из страны и продолжает выезжать. Все это привело к дефициту кадров на производстве.

Наибольшая доля предприятий, испытывающих нехватку рабочей силы, приходится на легкую промышленность - более 70%, машиностроение – 42%, химическую промышленность – 32% и производство продуктов питания – 22%. Естественно, что эти сектора являются ключевыми в экономике любой страны. Чтобы восполнить потери, агрессор ввел дополнительные рабочие смены, но это мало чем помогло. В тоже время, сборка и производство вооружений являются приоритетными задачами для всего производства.

Для решения этой задачи агрессор решил привлекать несовершеннолетних. Известно, что Иран поставляет России беспилотники различных вариаций «Shahed». В Татарстане уже наладили производство этих беспилотников. Удалось выяснить, что часть из них собирают студенты колледжа «Алабуга Политех».

Учебное заведение было открыто под руководством главы республики Татарстан Рустама Минниханова 5 апреля 2021 года. Позиционировался колледж как “инновационное заведение, где будут обучать будущих Илонов Маска”. “Инновация” заключалась в дуальной программе, то есть, часть времени студенты должны были учиться, а другую часть работать. Руководство колледжа обещало, что уже на первом курсе, подростки смогут зарабатывать до 70 тыс. рублей. Но как всегда случается с госинициативами в РФ, чиновники всех обманули и теперь под ударом оказались не только российские подростки, но и несовершеннолетние из других стран.

Первыми на сборку дронов отправили студентов первых и вторых курсов (15-17 лет), которые поступили в колледж сразу после 9-го класса. Сейчас же, в сборке «Shahed» принуждают абсолютно всех. “Буквально позавчера прислали 150 новых студентов со второго и третьего курсов” – рассказала одна из студенток.

Учащиеся получают официальную зарплату. Она зависит от выработки и плана. В среднем эта цифра варьируется от 30 до 40 тыс. рублей. В тоже время, студенты жалуются, что им не доплачивают за переработку, работу в выходные дни и ночные смены. Некоторые рассказали, что им часто приходится работать по несколько дней без сна и еды. Когда дети только начинают сборку они подписывают контракт, согласно которому, запрещается рассказывать о том, чем они будут заниматься. За разглашение накладывается штраф от 1,5 до 2 млн рублей и следует отчисление.

При поступлении в колледж, родители учащихся подписывают договор, согласно которому невозможно просто так забрать ребенка из учебного заведения. Для этого необходимо заплатить большую сумму денег. По всей видимости, этим и пользуется руководство колледжа. “Ты либо отчисляешься, либо сидишь на проект [сборка дронов]”, - рассказал один из студентов.

Поистине циничным и варварским методом завлекают в колледж несовершеннолетних студенток из Африки. Используя приложения и сайты для знакомств, такие как «Badoo» и «Tinder», не желавших ранее обучаться в российском колледже девушек, привлекают молодыми парнями. Эта идея принадлежит гендиректору Особой экономической зоны «Алабуга» Тимуру Шагивалееву.

В конце 2022 года в колледж прибыло несколько десятков студенток из Уганды, Эфиопии, Пакистана, Танзании и Нигерии. Учебу для них отодвигают на второй план, тогда как главной задачей девочек является уборка помещений и мытье полов. В штатном расписании колледжа указывают три основные группы студенток: “мулатки”, “таджики”, “специалисты”.

Имея в своем распоряжении административный ресурс, руководство колледжа проводит крупные рекламные компании. Например, в середине февраля 2022 года на личном YouTube-канале «Алабуга» появился рекламный ролик с участием известной в России исполнительницы ртом Инстасамки. При этом чуть ли не каждый день у блогеров миллионников выходят посты с пиар-компанией поступать в это учебное заведение. Более того, какое-то время даже в Нью-Йорке висел рекламный баннер с логотипом «Алабуги» и надписью – “Пора возвращаться домой”.

Вот только если «Алабугу» можно назвать домом, то россияне живут не лучше заключенных. Студенты учебного заведения жалуются на режим, который можно сравнить с армией или тюрьмой. Их загружают работой (не учебой) так, что не хватает времени на банальные ежедневные потребности – готовку, стирку и даже отдых. На почве этого в 2021 и марте 2023 годов было два случая суицида подростков.

Продвигая милитаристский тренд, в «Алабуге» ввели обязательное условие обучения – игра в пейнтбол. Если студент отказывается участвовать в мероприятии, администрация делает выговор или может отчислить с последующим стягиванием неустойки. В 2022 году студентов заставляли играть каждые выходные с сентября по октябрь включительно. Подростки должны были просыпаться для этого в 5 утра. Администрация проводила реконструкции боев Второй мировой войны. Естественно, что одна из сторон была за Красную армию, тогда как другая выступала за гитлеровцев. У обеих сторон есть флаги. Так вот у “фашистов” используется флаг нацистской Германии, но вместо свастики в центре изображают символику НАТО.

При этом проигравшую команду приговаривают к расстрелу из пейнтбольного оружия, а после, заставляют бегать под дождем, рыть окопы и штурмовать условные позиции без оружия, в то время, как администрация колледжа стреляет по ним шариками с краской. В ходе одной из таких “игр” у студентки случился нервный срыв.

Естественно, что многих родителей такое “обучение”, мягко говоря, не устраивает. Однако не многие решаются заявить об этом публично. Так, группа родителей студентов написала жалобу в местную прокуратура. Когда администрацию «Алабуги» попросили ответить на жалобу, те предоставили бумаги, что студенты, якобы, добровольно принимают участие в играх и также добровольно роют окопы под дождем.

Источник, пожелавший сохранить анонимность в целях безопасности, рассказал, что слышал от замгендира Особой экономической зоны колледжа Сергея Алексеева, как тот объяснил суть проведения таких мероприятий: “Цель пейнтбола – отсеять слабаков и сопляков на первоначальном этапе. Студенты должны страдать, им должно быть больно”. По мнению Алексеева, “слабаки и сопляки должны отчислиться сами”. Таким образом, в 2022 году администрация колледжа отчислила 50 человек.

Россия переходит все границы здравого смысла. Если раньше, до полномасштабного вторжения, инициативы чиновников скорее вызывали опасения или становилось ясно, что ними была придумана новая коррупционная схема, то теперь в РФ готовы буквально на все, чтобы не проиграть войну. Использование детского труда, еще и таким способом, как это происходит в «Алабуге», должно преследоваться по закону. Однако законы в России существуют, чтобы ограничивать свободы простых россиян и служить в интересах госслужащих. Вероятно, практика привлечения подростков и детей к производству вооружений для агрессора начнет применяться во все больших масштабах, так как совершеннолетние россияне массово отправляются на фронт и рабочих рук на производстве попросту будет все больше и больше не хватать.