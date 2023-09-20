Россия испытывает проблемы с производством БПЛА

06:36 20 сентября Киев, Украина

Война показала важность использования современных технологий на поле боя. БПЛА стали одним из характерных военных символов противостояния. Как Россия, так и Украина активно используют беспилотники в разведывательных, спасательных, военных целях. И если Киев систематически получает БПЛА с Запада, закупает средства борьбы с беспилотниками противника, успешно налаживает собственное производство, то у Кремля с этим возникают большие проблемы.

По данным открытых источников, за период с 24 февраля по 13 сентября Россия потеряла около 300 разведывательных и боевых беспилотников, что подтверждается фото- и видеоматериалами. На деле, эти цифры в несколько раз больше, так как большинство уничтоженных БПЛА не удается зафиксировать на камеру.

По оценкам ВСУ, с начала вторжения Россия потеряла в общей сложности 4650 беспилотников различных типов. В это число входит значительное количество барражирующих боеприпасов российского производства «Ланцет» и иранского производства «Shahed», обычно называемых «дронами-камикадзе». Эта оценка вероятно, также не показывает всей полноты картины, так как не известно, сколько беспилотников противник потерял в ходе атак по складам боеприпасов и прочим местам скопления оккупантов. Также неясно, какое количество коммерческих дронов, таких как DJI Mavic и прочие, было потеряно. Накануне полномасштабного вторжения в Украину россияне располагали более чем 2 тыс. БПЛА, не считая барражирующих боеприпасов, что свидетельствует о значительных потерях парка разведывательных и боевых дронов.

28 июня правительство России утвердило «Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года». В документе утверждается, что в период с 2018 по 2022 год российские госструктуры и госкомпании потратили более 13 млрд рублей на закупку БПЛА. Минобороны и различные правоохранительные органы России получили около 30% от этих закупок на общую сумму около 3,9 млрд рублей. Эти цифры не учитывают расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) новых дронов. Например, в 2020 году затраты на разработку первого в России тяжелого ударного боевого беспилотника С-70 «Охотник» превысили 1,5 млрд рублей.

В документе в первую очередь изложен базовый сценарий будущего развития и производства в российской индустрии дронов. Он предполагает потребность в 330 тыс. сотрудников, занятых в исследованиях и производстве, к 2026 году, 1 млн к 2030 году и 1,5 млн к 2035 году. Планируемое количество дронов, которые будут выпущены в 2023–2026 годах, составляет 52,1 тыс. единиц, при этом среднегодовой темп производства, согласно этим планам, должен превышает 13 тыс. единиц. В 2027–2030 гг., оккупанты планируют выпустить 105,5 тыс. при среднегодовом темпе более 26 тыс. единиц. И 177,7 тыс. в 2031–2035 гг., при этом среднегодовой объем производства превышает 35,5 тыс.

Распоряжение правительства оккупантов о планах постройки БПЛА до 2030 года и на перспективу до 2035 года, опубликованное на правительственном сайте агрессора

Прогнозируемые цифры для работников индустрии дронов мягко говоря нереалистичны. Прогнозируемые темпы производства сигнализируют о том, что российское правительство не планирует создавать российский аналог китайской компании «DJI», которая ежегодно продает миллионы небольших потребительских дронов. Агрессор полагает, что его индустрия беспилотников может производить гораздо более совершенные гражданские и военные БПЛА. Это означает, что Кремль, скорее всего, будет следовать модели развития, которая впервые появилась в начале 2010-х годов: правительство вкладывает больше денег в беспилотники. Все больше государственных компаний занимаются исследованиями, разработками и производством дронов, полагаясь на импортные компоненты и промышленное оборудование. Проекты новых БПЛА начинают размножаться. И потребность в дополнительных инвестициях со стороны правительства запускает цикл заново.

Однако существующий дефицит адекватных финансовых источников, технологий, оборудования и человеческого капитала у оккупантов по сути разрушает планы производства беспилотников еще в начале планирования. И этот дефицит в сочетании с тем, что Россия отрезана от промышленного сотрудничества со многими развитыми странами из-за западных санкций, делает эту модель неустойчивой с точки зрения материальных результатов.

Серийное производство С-70 «Охотник» было запланировано на 2023 год. Теперь оно отложено до 2025 года. Серийное производство долговременного тяжелого беспилотника «Альтиус» должно было начаться более года назад, но с тех пор прогресс был незначительным. Основная проблема заключается в отсутствии достаточного количества двигателей, поскольку первоначальный план был основан на использовании дизельных двигателей RED A03 немецкого производства.

В настоящее время в России разрабатываются две альтернативы немецкому двигателю. Первый - турбовинтовой ВК-800СМ разработки «ОДК-Климов». Однако официальную сертификацию двигатель планирует получить не раньше конца 2024 года. А серийное производство 30 двигателей ежегодно может начаться не раньше 2025 года.

Второй вариант – поршневой двигатель АПД-500. Двигатель разрабатывается Российским государственным Центральным институтом авиационного моторостроения совместно с «Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом» (НАМИ). Его технические характеристики сопоставимы с двигателем RED A03, однако АПД-500 использует бензин вместо дизельного топлива. АПД-500 был создан на основе автомобильного двигателя, разработанного «НАМИ» совместно с «Porsche» в 2010-х годах. Это означает, что он неизбежно зависит от импортных компонентов. Сможет ли Россия начать серийное производство АПД-500 самостоятельно, остается под большим вопросом.

Та же проблема актуальна и для разведывательно-боевого БПЛА среднего класса «Орион». «Центральный институт авиационного моторостроения» в Москве совместно с ГМЗ «Агат» разрабатывает поршневой двигатель АПД-100/120. АДП-100/120 призван стать аналогом поршневого двигателя Rotax 914 австрийского производства, который первоначально использовался в БПЛА «Орион». Однако сухая масса АДП-100/120 составляет 96 килограммов против 74,7 килограмма у Rotax 914 со всеми его поддерживающими системами. Более того, 50 ответственных компонентов топливной системы АПД-100/120 по-прежнему поставляются из-за границы.

Проблемы в производстве дронов в России продолжатся и будут только усиливаться в ближайшие годы. Оккупантам будет все труднее решать новые вопросы, связанные с производством дронов, особенно в военной сфере. В тоже время, пересмотр своих амбиций политически неприемлем для Кремля. Следовательно, российские боевики будут становиться все более зависимыми от небольших беспилотников потребительского класса для выполнения разведывательных задач и относительно простых барражирующих боеприпасов для боевых действий.