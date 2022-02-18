Российские военные за океаном

Наемничество запрещено во всем мире. Но что делать с тем фактом, что в некоторых странах мира существуют частные военные компании, которые, по сути, выполняют работу наемников? Все дело в том, что основным отличием является признание их существования государством и принятие в состав вооруженных сил, которые могут участвовать в военных действиях от лица той страны, к которой они принадлежат. Такого точно нельзя сказать о ЧВК Вагнера, которая находятся абсолютно везде, где присутствует армия России, и даже дальше. Однако, если ЧВК Вагнера действуют “тайно”, якобы независимо от России, то регулярные войска РФ такого себе позволить не могут. Для их присутствия на территории другой страны необходимо официальное обращение лидера страны. Иначе, их присутствие можно расценивать как иностранное вторжение или наемничество.

В статье речь пойдет о том, что представителей регулярных российских вооруженных сил, наряду с вагнеровцами были замечены на другом континенте, а именно в Венесуэле. Об этом свидетельствуют многочисленные фотографии и видеозаписи, где видны белые люди с российским оружием, а не видео слышна российская речь.

Начать необходимо с того, что на западе Венесуэлы, на границе с Колумбией продолжаются ожесточенные столкновения армии Николаса Мадуро с повстанцами. В конфликте участвуют многочисленные представители местных банд формирований, а также представителей других государств. Из-за этого страдают мирные жители, которые либо мигрируют в Колумбию как беженцы, либо возвращаются обратно в Венесуэлу, так как в Колумбии не могут найти работу. В целом, на западе страны творится настоящий хаос. Все дело в том, что режим Николаса Мадуро стал кровавым после разработки им проекта по добыче природных ископаемых. Его обвиняют в причастности к бандам, которые контролируют прииски и заставляют работать на них людей. Из-за, очевидной фальсификации на выборах, часть венесуэльцев подняла бунт. Путин всегда поддерживал режим Мадуро, поставляя ему провизию. Он остается одним из четырех союзников Венесуэлы в мире, который открыто признает и поддерживает правление режима Николаса Мадуро.

На официальном уровне Кремль продолжает всячески выказывать свою всестороннюю поддержку Мадуро. 30 марта этого года Москва и Каракас подписали несколько десятков соглашений о сотрудничестве в области продовольствия, финансов, энергетики, военного, научного, технологического и горнодобывающего секторов. Россия также подтвердила обязательство поддерживать Венесуэлу в области здравоохранения, что предполагает увеличение поставок вакцин "Спутник V" и "Спутник Light"

Несколько дней назад из московского аэропорта Внуково венесуэльская государственная авиакомпания Conviasa запустила прямой туристический чартерный рейс Москва-Каракас-Москва, надеясь привлечь в страну российских туристов.

Кроме гуманитарной помощи, Путин также прислал российских военных, для участия во внутреннем конфликте на стороне Мадуро.

center;">Российские военные помогают раненому солдату регулярных вооруженных сил Венесуэлы

И если с ЧВК Вагнера все понятно – отрицание к причастности Кремля, отрицание их существования, то с регулярными войсками РФ все сложнее. Отрицать их существование невозможно. А вот скрывать присутствие в горячих точках мира, где России не должна участвовать - возможно, однако очень сложно. Разоблачение присутствия российских военных в ЦАР продолжается до сих пор, однако уже достоверно известно, что Москва поставляла африканцам не только инструкторов и оружие, но и живую силу для противостояния с такими, же повстанцами как и в Венесуэле. К слову, Путин поддерживает режимы в обеих странах, присылает “независимых” наблюдателей на выборы, “безвозмездно” предоставляет провизию президентам в качестве гуманитарной помощи. Результат такого снабжения – получение официального разрешения на добычу нефти, золота, алмазов и других полезных ископаемых, драгоценных металлов.

Фотография, сделанная одним из венесуэльских военнослужащих. Подпись фото: “Российские военные инструкторы (также возможные члены группы Вагнера) с силами Стратегического оперативного командования Боливарианских национальных вооруженных сил”.

Международный аналитик Андрей Сербин Понт, директор регионального координатора экономических и социальных расследований, указал местным СМИ на ключевые элементы, далекие от физических характеристик, которые указывают на российское военное присутствие. В основном эксперт анализировал вооружение и ремни, которые присутствовали в форме этих людей.

Сербин Понт отметил, что военные использовали автоматы Калашникова калибра, который не предоставляется Боливарианскими национальными вооруженными силами. Также, у них есть ряд “аксессуаров”, которые, вероятно, могут использоваться специальными подразделениями, но которые недоступны обычным военным, особенно в Венесуэле.

По словам Сербина Понта, мужчины носят обувь марки, которая не распространена в стране, а также ремни, которые не являются стандартом для вооруженных сил Венесуэлы. Он сказал, что фотографии были сделаны внутри 923-го батальона карибов.

“Это, вероятно, показатель российского военного присутствия, которое действует на этой базе, обеспечивая поддержку операций Вооруженных сил. Это подсказки; У меня нет паспорта этих парней, чтобы знать (их национальность)”, - сказал он.

Он пояснил, что в состав оружия входят глушители за 1500 долларов, оптический прицел за 700 долларов, магазины RPK, который не используется в Венесуэле, и цевья за 200 долларов, которого также не видели в FANB (National Bolivarian Armed Forces of Venezuela, Вооруженные силы Венесуэлы).

“Тут возникают сомнения, потому что рядовому не дадут ничего, кроме простого и голого «калашникова». Все говорит о том, что это не венесуэльские военные, и дело не в их цвете кожи, а в экипировке, которую они используют”, - подчеркнул Сербин Понт.

Российские военные проводят инструктаж венесуэльцев

Большинство этих фото были сделаны в месте, где располагается и ведет боевые действия одно из самых подготовленных подразделений венесуэльского спецназа Batallón 923 de Caribes.

Тем не менее, Сербин Понт все же является оппозиционером и можно предположить, что он все это выдумал, а фотография взяты вообще не из Венесуэлы. Однако, даже официальные СМИ Каракаса подтвердили тот факт, что российские военные прибыли в Венесуэлу для поддержки регулярных войск. Более того, они должны руководить группой беспилотных войск, а не обучать пилотов. А это еще одно свидетельство того, что российские военные берут непосредственное участие в конфликте: “В этот четверг Оперативная зона комплексной обороны Ла-Гуайра сообщила о прибытии восьми специалистов из сил специального назначения Российской Федерации, которые будут руководить беспилотной авиационной группой в Караяке”.

Группа российских военных, прибывших в штат Ла-Гуайра, город Караяк, для поддержки кровавого режима Николаса Мадуро

И теперь уже венесуэльское региональное командование подтвердило тот факт, что российский спецназ прибыл в Караяк, для проведения патрулей при помощи дронов. Однако, учитывая горно-лесистую местность, это сделать невозможно. Поэтому, российский спецназ будет патрулировать район пешком и при помощи вертолета. Учитывая уровень подготовки и оснащения российских спецподразделений, трудно представить, чтобы прилетая в заведомо известную местность, люди не знали, что патруль с использованием дрона будет невозможен.

Также, на очередной фотографии, сделанной из записанного видео, видно, как представитель армии Мадуро совещается с российскими военными. На стене расположена карта местности, где четко выделена Колумбия, а рядом на доске написаны цифры, вероятно указывающие на количество военных. Проанализировав фото, эксперте предположили, что речь идет о защите границы с Колумбией, а цифры на доске показывают какое количество венесуэльцев и русских необходимо в том или ином районе границы. Это собрание было проведено после того, как стало известно о нескольких тысячах беженцев сбежавших в Колумбию.

Брифинг венесуэльских и русских военных. Также видна карта и доска с количеством необходимых войск.

Также, один из венесуэльских сайтов занимающийся расследованиями, обнародовал информацию о проведенных переговорах между людьми на фото, в том числе российским офицером, и лидером группировки выступающей против кровавого режима Мадуро. Речь шла о временном перемирии и заключении союза против другой банды, резко набирающей силы. О результатах встречи пока неизвестно, но факт участия российского офицера говорит о его высоком и официальном статусе.

Российская поддержка венесуэльского лидера свидетельствует о желании Путина завладеть теми ресурсами, которыми владеет страна. Однако официальное присутствие российских военных может спровоцировать конфликт между Россией и США. Поэтому, ему приходится идти на военное преступление и скрывать присутствие представителей своей армии. В очередной раз Путин подтверждает статус коварного лидера, который готов пойти на все, ради обогащения.