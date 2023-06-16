Российские пропагандистские угрозы

06:40 12 июня Киев, Украина

Страны Балтии также являются бывшими республиками СССР. Это значит, что для Путина это такие же государства с “фальшивым суверенитетом” и он всенепременно намерен вернуть их в состав России. Однако никаких рычагов давления у Путина больше не осталось кроме громких слов пропагандистов. И так как он не намерен отступать, то планирует использовать все средства, чтобы вернуть возможность переговоров со странами Балтии.

После того, как Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, Россия, ее дипломаты, политики и чиновники стали изгоями. Точно также, в странах ЕС было выслано множество российских дипломатов и послов, а организации, вроде «Россотрудничества» и «Русских домов» стали закрывать повсеместно. Стоит напомнить, что в любом посольстве РФ всегда находились служащие из российской разведки различных ведомств – ФСБ, ГРУ, СВР. Порой, в посольстве было больше штатных сотрудников из силовых структур, чем самих дипломатов. Такая же ситуация и с «Россотрудничеством» - кроме того, что эта организация является распространителем идей “русского мира”, она также остается оплотом для шпионов Кремля.

Чтобы полностью не потерять возможность “работать” в ЕС, в январе 2023 года, при личном одобрении Путина, был разработан план под названием «Балтика на переломе эпох: новые вызовы и императивы развития» или просто – «Балтийская платформа». Ее целью стало вернуть возможность вести переговоры со странами Балтии, а также со скандинавскими государствами, Германией и Польшей.

«Балтийская платформа» рассчитана на привлечение гражданского общества стран ЕС. На повестке дня должны подниматься вопросы, наиболее актуальные для Европы, потому как модель инициативы была взята из Глобальной стратегии Евросоюза 2016 года. Подразумевается, что проблемы экологии, Арктики, глобального потепления, научных исследований и прочих глобальных и важных для всего цивилизованного мира вопросов должны привлечь лидеров общественного мнения (ЛОМ) – политиков, ученых, знаменитостей и т.д. Это необходимо, чтобы Кремль мог поддерживать связь с Западом. Также, «Балтийская платформа» должна послужить толчком, чтобы демилитаризировать регион. Однако на сегодняшний день не понятно как это может быть реализовано.

Интересно, что для налаживания политического диалога, для расположения к себе стран Запада, в Кремле даже готовы уступить название региона и перестать использовать постосоветское “Прибалтика”, заменив его на общепринятые “Страны Балтии”, “Балтийский регион”.

Создатели проекта «Балтийской платформы» рекомендуют манипулировать проблемами экологии, специально преувеличивая их и моделируя гипотетические катастрофы мировых масштабов. Чтобы на кремлевскую инициативу обратили внимание и поверили, что ее участники действительно будут заниматься тем, о чем говорят, планируется привлечь Центр Балтийского моря при Стокгольмском университете и Хельсинкскую комиссию по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ). При этом участие России в ХЕЛКОМ было приостановлено после начала российского вторжения в Украину.

Не питая особых надежд на возобновление связей с экологическими организациями, на базе «Балтийской платформы» Кремль планирует создать аналог Совета государств Балтийского моря, из которого Россия была исключена в марте 2022 года, под названием «СГБМ 2.0». Вместе с тем, разработан план по дальнейшему продвижению проекта и, судя по всему, это станет заменой «Русским домам» и центрам «Россотрудничества».

Кроме того, что «Балтийская платформа», при кураторстве высокопоставленных чиновников из Кремля, должна продвигать повестку “экологических проблем” среди европейского населения с помощью ЛОМов, осенью 2023 года планируется провести несколько мероприятий. Первые из них должны затронуть темы “биологического разнообразия” Балтийского моря, вероятные техногенные катастрофы, “пагубное воздействие милитаризации”, “загрязнение воды” и прочие экологические проблемы. Однако на пятой встречи Кремль уже хочет начать говорить о проблемах с энергетикой и энергоресурсами в Европе, а в финале вернуться к обсуждению экономической поддержке России и, соответственно, к возобновлению диалога с Кремлем. Кроме того, агрессор планирует упростить визовый режим для европейцев, которые поверят в пропагандистский нарратив о повышении цен на коммунальные услуги в зимний период, и захотят переждать зиму в РФ. Таким образом, оккупанты планируют вернуть, если не позитивный образ своей страны, то хотя бы нейтральный.

Идея о создании «Балтийской платформы» впервые прозвучала из уст президента ИМЭМО РАН Александра Дынкини в 2022 году на встрече «Рубежей Союзного государства» - российско-белорусского форума. Тогда же, главный редактор пророссийского СМИ «RuBaltic» Александр Носович прокомментировал создание платформы так:

Комментарий Носовича относительно будущей концепции «Балтийской платформы»

Уже в феврале 2023 года, автор кремлевской инициативы директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский назвал «Балтийскую платформу» стратегическим проектов и высказался о том, что “даже в Прибалтике и Польше есть люди, которые понимают о значимости России и, что ее нельзя изолировать от обсуждения безопасности в регионе”. Тем не менее, когда у Войтоловского спросили о «Балтийской платформе», он ответил, что никогда не слышал о такой инициативе. В тоже время, проект продолжают подготавливать к его реализации.

Федор Войтоловский

Об этом говорит начало обсуждения “проблем с экологией” российских каналов информации. В частности, одна из главных говорящих голов Кремля, пропагандист Соловьев в своей авторской программе задел тему возможной катастрофы в Балтийском море. Его гость утверждал о проблеме хранящихся со Второй мировой войны “химических боеприпасов” на дне моря, которые были задеты взрывом на «Северном потоке-1;2». Это произошло в марте и в том же месяце в Петербурге провели «День Балтийского моря», в рамках которого главы российских регионов подписали «Соглашение о сотрудничестве для сохранения и восстановления балтийской водной системы».

Кроме авторов «Балтийской платформы», ее дальнейшим развитием, продвижением и кураторством займется оргкомитет, в который уже записаны следующие субъекты: губернатор Калининградской области Антон Алиханов, старший брат Юрия Ковальчука Михаил, “омбудсмен” Татьяна Москалева (находится под санкциями за отрицание депортации украинских детей), ректор СПбГУ и единорос Николай Кропачев, который в письменном виде поддержал Путина после вторжения в Украину, ректор МГИМО МИД РФ Анатолий Торкунов, ректор Балтийского федерального университета Александр Федеров, президент Балтийского федерального университета Андрей Клемешев, ректор Белорусского государственно университета Андрей Король, президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр Дынкин, секретарь общественной палаты РФ Лидия Михеева, директор Института экономики РАН Михаил Головнин. Все эти личности, в той или иной степени являются маргиналами, так как поддерживают Путина, войну в Украине, и, несмотря на должности некоторых при академии наук, должны лишь создавать видимость заинтересованности агрессора в “экологических проблемах”. Их главной задачей является возвращение России за стол переговоров, чтобы агрессора вновь начали воспринимать как актора международного уровня.

Несмотря на серьезность подобной инициативы, в ЕС знают о «Балтийской платформе» и сравнивают ее с предыдущими аналогичными проектами Кремля. Например, только в 2021 году под руководством Пригожина была создана «Admis Consultancy Ltd», с помощью которой также планировалось привлекать ЛОМов к “вопросам экологии” Балтийского моря. Однако она не имела успеха. Вообще, Кремль уже на протяжении 10 лет пытается создавать аналоги «Балтийской платформы», но с каждым разом, претерпевая неудачи, переименовывает их и старается продвигать вновь и вновь.

Вероятно, “новая” инициатива агрессора станет не более чем очередным инструментом по выкачиванию денег из бюджета, что является, безусловно, положительным фактором. Лидеры общественного мнения из стран Балтии, в том числе Польши и Германии, определенно окажутся маргиналами из крайне левых или крайне правых партий/организаций и, кроме как признания в Кремле и среди пропагандистов, не найдут отклика в широких массах европейцев. Трудно даже представить, что «Балтийская платформа» выльется во что-нибудь большее, чем мечту, если даже до полномасштабного вторжения аналогичные проекты не имели успеха.