Российские гибридные атаки против НАТО на Балканах

В августе 2021 года войска США были выведены из Афганистана спустя двадцать лет миссии, начатой после атаки Аль-Каиды 11 сентября 2001 года. Хотя большинство военнослужащих из других стран-членов НАТО, которые принимали участие в миссии, ушли двумя месяцами ранее, события, которые разворачивались в течение августа и сентября, использовались пророссийскими СМИ, преимущественно в Сербии, но также с большой аудиторией в Черногорию, чтобы дискредитировать НАТО как организацию.

Теракт 2001 года послуживший началу военной операции США в Афганистане

Примерно 20-летняя миссия НАТО в Афганистане завершилась в начале сентября. Скорость, с которой силы Талибана взяли под свой контроль страну, войдя в столицу Кабул, и хаотичные сцены вывода преимущественно американских вооруженных сил вызвали большой интерес в средствах массовой информации во всем мире. Так было и в Черногории, и во всем регионе. Все выявленные нарративы и поднарративы (более 20) присутствуют во всех событиях, связанных с НАТО, в то время, как только два из них были связаны с миссией в Афганистане, помимо подтекста о том, что конкретная миссия провалилась, НАТО устарело, то есть также выделяется неэффективность организации.

Было проанализировано около 1000 статей, опубликованных в электронных СМИ Черногории, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, включая публикации в социальных сетях. Хотя существуют различия в языках, на которых говорят в четырех странах, у аудитории нет серьезных препятствий для понимания контента, опубликованного в любом из региональных СМИ. Почти 20 процентов проанализированного контента было признано дезинформацией. Также анализ показал, что пятую часть “проблемного” контента составляет дезинформация, то есть намеренно размещенная ложная и вводящая в заблуждение информация.

Большинство дезинформативных материалов распространялось в Сербии, известной своей пророссийской и антинатовской редакционной политикой. Из 20 ведущих интернет порталов, ранжированных по количеству опубликованного проблемного контента, только пять находятся в Черногории. И хотя остальные 15 действуют из Сербии, однако они имеют значительное влияние в Черногории.

Для половины медиа-ресурсов из Сербии, Черногория входит в пятерку стран, откуда поступает их трафик. Если добавить к этому тот факт, что население Черногории составляет десятую часть населения Сербии, то 50% трафика в Сербии равняется 5% трафика из Черногории. На диаграмме указан процент новостей от интернет порталов, который характеризует количество материала, опубликованное с антинатовскими нарративами связанными с выводом войск из Афганистана.

Меньший объем дезинформации в черногорских СМИ по этой конкретной теме можно объяснить особенностями местного медиа-рынка. Поскольку Черногория относительно невелика, доходы СМИ также меньше, что еще раз отражает тот факт, что большинство средств массовой информации, освещающих любые внешнеполитические темы, вынуждены полагаться на иностранные СМИ и информационные агентства. У большинства средств массовой информации нет корреспондентских сетей, а те, которые имеют, в основном базируются в Вашингтоне или Брюсселе и сосредоточены на отношениях с политикой интеграции США или ЕС и это не всегда плохо. Большинство местных СМИ полагаются на заслуживающие доверия источники информации, такие как «BBC», «Reuters» и «AP», что также заметно по качеству публикуемого контента.

Несмотря на то, что большая часть войск Североатлантического альянса была выведена из Афганистана до начала августа 2021 года, а сам блок состоит из нескольких трех десятков стран, пророссийские нарративы содержали в себе информационные атаки, связывающие именно вывод войск США, как главный и единственный фактор провала миссии в Афганистане. СМИ также преподносили американцев, будто они есть НАТО, создавая синонимы из этих двух слов, таким образом, стараясь дискредитировать объединение. Хотя большинство публикаций в интернет порталах были связаны с войсками США и их выводом, подавляющее количество выявленных нарративов и поднарративов присутствовало в других анализах, связанных с НАТО. Только два повествования были сосредоточены на этой конкретной миссии, из которых преобладал тот, в котором говорилось, что “миссия провалилась”. Анализ показал, что вторая пара нарратив - поднарратив, измеряемая по количеству публикаций, была “НАТО устарело” и “НАТО неэффективно”.

Статьи и субнаративы по общему количеству использований среди исследованных материалов.

Завершение миссии в Афганистане было использовано не только для продвижения антинатовских, но и пророссийских позиций. В одном конкретном случае базирующееся в Сербии издание «glas-javnosti.rs» опубликовало статью, продвигающую поддерживаемую Россией идею “нейтральной балканской четверки” относительно НАТО. В материале цитируются заявления российского чиновника Сергея Железняка, сделанные во время его последнего визита в Сербию пятью годами ранее, в котором он высказался, что могут возникнуть конфликты, за которые НАТО будет нести ответственность, когда Черногория присоединиться к военному объединению. Однако за это время не только Черногория присоединилась к Североатлантическому альянсу, но и Северная Македония, как в одном, так и в другом случае. По крайней мере, никто об этом не писал, ведь невозможно представить, чтобы хоть один журналист пропустил эту информацию.

Сергей Железняк

Отбор был наиболее распространенным риторическим приемом, использовавшимся в проблемном контенте - он был зафиксирован примерно в каждой третьей проанализированной публикации. Дело в том, что большинство помеченных публикаций опускали некоторую важную информацию, которая помещает события в надлежащий контекст, особенно когда анализируемые статьи основывались на заявлениях различных политиков, официальных лиц или “независимых” экспертов, известных своими антинатовскими настроениями, с позициями без упоминания каких-либо соответствующих данных, которые могут поставить под сомнение указанные утверждения.

Например, это было в случае сообщения о том, что афганцы все еще хотят покинуть страну, несмотря на то, что тысячи беженцев уже эвакуированы. Еще одна новость, которая вызвала большой интерес, касалась оружия, оставленного в Афганистане военными войсками НАТО и США - в этих статьях подчеркивалось, что талибы завладели техникой, однако не было конкретики, в каком состоянии была оставлена техника и в каком количестве.

В тоже время, для внедрения “зерна” сомнения в силе НАТО и США, в умы граждан, особенно в России и на Балканах, такой информации было достаточно. Как всегда, Россия использует поверхностную информацию, не подкрепленную фактами, чтобы создать взрывной эффект. В большинстве случаев, Кремль создает нарративы в угоду своим интересам и пропагандистам абсолютно не важно, что они не имеют никаких доказательств, главное создать шумиху и заставить усомниться в действиях демократических стран.