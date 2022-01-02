Российские гибридные атаки против НАТО на Балканах

18:57 02 Январь Киев, Украина

В августе 2021 года войска США были выведены из Афганистана спустя двадцать лет миссии, начатой после атаки Аль-Каиды 11 сентября 2001 года. Хотя большинство военнослужащих из других стран-членов НАТО, которые принимали участие в миссии, ушли двумя месяцами ранее, события, которые разворачивались в течение августа и сентября, использовались пророссийскими СМИ, преимущественно в Сербии, но также с большой аудиторией в Черногорию, чтобы дискредитировать НАТО как организацию.

Теракт 2001 года послуживший началу военной операции США в Афганистане

Теракт 2001 года послуживший началу военной операции США в Афганистане

Примерно 20-летняя миссия НАТО в Афганистане завершилась в начале сентября. Скорость, с которой силы Талибана взяли под свой контроль страну, войдя в столицу Кабул, и хаотичные сцены вывода преимущественно американских вооруженных сил вызвали большой интерес в средствах массовой информации во всем мире. Так было и в Черногории, и во всем регионе. Все выявленные нарративы и поднарративы (более 20) присутствуют во всех событиях, связанных с НАТО, в то время, как только два из них были связаны с миссией в Афганистане, помимо подтекста о том, что конкретная миссия провалилась, НАТО устарело, то есть также выделяется неэффективность организации.

Было проанализировано около 1000 статей, опубликованных в электронных СМИ Черногории, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, включая публикации в социальных сетях. Хотя существуют различия в языках, на которых говорят в четырех странах, у аудитории нет серьезных препятствий для понимания контента, опубликованного в любом из региональных СМИ. Почти 20 процентов проанализированного контента было признано дезинформацией. Также анализ показал, что пятую часть “проблемного” контента составляет дезинформация, то есть намеренно размещенная ложная и вводящая в заблуждение информация.

Большинство дезинформативных материалов распространялось в Сербии, известной своей пророссийской и антинатовской редакционной политикой. Из 20 ведущих интернет порталов, ранжированных по количеству опубликованного проблемного контента, только пять находятся в Черногории. И хотя остальные 15 действуют из Сербии, однако они имеют значительное влияние в Черногории.

Для половины медиа-ресурсов из Сербии, Черногория входит в пятерку стран, откуда поступает их трафик. Если добавить к этому тот факт, что население Черногории составляет десятую часть населения Сербии, то 50% трафика в Сербии равняется 5% трафика из Черногории. На диаграмме указан процент новостей от интернет порталов, который характеризует количество материала, опубликованное с антинатовскими нарративами связанными с выводом войск из Афганистана.

Для половины медиа-ресурсов из Сербии, Черногория входит в пятерку стран, откуда поступает их трафик. Если добавить к этому тот факт, что население Черногории составляет десятую часть населения Сербии, то 50% трафика в Сербии равняется 5% трафика из Черногории. На диаграмме указан процент новостей от интернет порталов, который характеризует количество материала, опубликованное с антинатовскими нарративами связанными с выводом войск из Афганистана.

Меньший объем дезинформации в черногорских СМИ по этой конкретной теме можно объяснить особенностями местного медиа-рынка. Поскольку Черногория относительно невелика, доходы СМИ также меньше, что еще раз отражает тот факт, что большинство средств массовой информации, освещающих любые внешнеполитические темы, вынуждены полагаться на иностранные СМИ и информационные агентства. У большинства средств массовой информации нет корреспондентских сетей, а те, которые имеют, в основном базируются в Вашингтоне или Брюсселе и сосредоточены на отношениях с политикой интеграции США или ЕС и  это не всегда плохо. Большинство местных СМИ полагаются на заслуживающие доверия источники информации, такие как «BBC», «Reuters» и «AP», что также заметно по качеству публикуемого контента.

Несмотря на то, что большая часть войск Североатлантического альянса была выведена из Афганистана до начала августа 2021 года, а сам блок состоит из нескольких трех десятков стран, пророссийские нарративы содержали в себе информационные атаки, связывающие именно вывод войск США, как главный и единственный фактор провала миссии в Афганистане. СМИ также преподносили американцев, будто они есть НАТО, создавая синонимы из этих двух слов, таким образом, стараясь дискредитировать объединение. Хотя большинство публикаций в интернет порталах были связаны с войсками США и их выводом, подавляющее количество выявленных нарративов и поднарративов присутствовало в других анализах, связанных с НАТО. Только два повествования были сосредоточены на этой конкретной миссии, из которых преобладал тот, в котором говорилось, что “миссия провалилась”. Анализ показал, что вторая пара нарратив - поднарратив, измеряемая по количеству публикаций, была “НАТО устарело” и “НАТО неэффективно”.

Статьи и субнаративы по общему количеству использований среди исследованных материалов

Статьи и субнаративы по общему количеству использований среди исследованных материалов.

Завершение миссии в Афганистане было использовано не только для продвижения антинатовских, но и пророссийских позиций. В одном конкретном случае базирующееся в Сербии издание «glas-javnosti.rs» опубликовало статью, продвигающую поддерживаемую Россией идею “нейтральной балканской четверки” относительно НАТО. В материале цитируются заявления российского чиновника Сергея Железняка, сделанные во время его последнего визита в Сербию пятью годами ранее, в котором он высказался, что могут возникнуть конфликты, за которые НАТО будет нести ответственность, когда Черногория присоединиться к военному объединению. Однако за это время не только Черногория присоединилась к Североатлантическому альянсу, но и Северная Македония, как в одном, так и в другом случае. По крайней мере, никто об этом не писал, ведь невозможно представить, чтобы хоть один журналист пропустил эту информацию.

Сергей Железняк

Сергей Железняк

Отбор был наиболее распространенным риторическим приемом, использовавшимся в проблемном контенте - он был зафиксирован примерно в каждой третьей проанализированной публикации. Дело в том, что большинство помеченных публикаций опускали некоторую важную информацию, которая помещает события в надлежащий контекст, особенно когда анализируемые статьи основывались на заявлениях различных политиков, официальных лиц или “независимых” экспертов, известных своими антинатовскими настроениями, с позициями без упоминания каких-либо соответствующих данных, которые могут поставить под сомнение указанные утверждения.

Например, это было в случае сообщения о том, что афганцы все еще хотят покинуть страну, несмотря на то, что тысячи беженцев уже эвакуированы. Еще одна новость, которая вызвала большой интерес, касалась оружия, оставленного в Афганистане военными войсками НАТО и США - в этих статьях подчеркивалось, что талибы завладели техникой, однако не было конкретики, в каком состоянии была оставлена техника и в каком количестве.

В тоже время, для внедрения “зерна” сомнения в силе НАТО и США, в умы граждан, особенно в России и на Балканах, такой информации было достаточно. Как всегда, Россия использует поверхностную информацию, не подкрепленную фактами, чтобы создать взрывной эффект. В большинстве случаев, Кремль создает нарративы в угоду своим интересам и пропагандистам абсолютно не важно, что они не имеют никаких доказательств, главное создать шумиху и заставить усомниться в действиях демократических стран.