Российские европейцы в ПАСЕ

06:06 30 сентября Киев, Украина

Как известно, Россия всегда использовала свои консульства, а также некоммерческие организации за границей для шпионаж. Существует множество расследований, где рассказывается о штате российских посольств, в которых работают агенты СВР, ФСБ и ГРУ. Их задачей является шпионаж различной направленности, а также вербовка и подкуп сторонников Кремля.

За последние несколько лет приводились примеры, где члены российской дипломатической миссии устанавливали связь с сотрудниками спецслужб, получая у них сведенья о НАТО, подкупали рабочих в сфере оборонной промышленности, для доступа к секретной информации о вооружении. Все эти случаи давали понять, что российские шпионы вербуют пророссийски, либо нейтрально настроенное население стран ЕС, младший и средний офицерский состав армий европейских стран, либо желающих получить не большую прибавку к зарплате людей имеющих доступ к секретной информации. В тоже время известно и о более высокопоставленных чиновниках в Европе, которых удалось привлечь Кремлю на свою сторону.

В основном, теми, кто шел на сотрудничество с Путиным были представители крайне правых сил, оправдывающие действия нацистской Германии, выдвигавшие законопроекты против предоставления беженства людям по расовому признаку, поддерживающие пропагандистский нарратив о негативном влиянии США на демократический мир. К сожалению, среди тех, кто должен выступать оплотом защиты гражданского населения в каждой стране мира, также нашлись люди завербованные российской разведкой и, очевидно, получающими за это финансовое вознаграждение от Кремля.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения армии агрессора в Украину, Россия была исключена из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Это консультативный орган, созданный с целью обсуждения и заключения международных конвенций и резолюций. Благодаря этому органу Европа стала называть начатую Россией в 2014 году войну в Украине российской агрессией, а не “гражданской войной”, как этого требовали в Кремле, ЕС приняли резолюцию, согласно которой аннексия территории Крыма не признавалась. ПАСЕ выступали против федерализации Украины в 2014 году, создавали рекомендации по поиску пропавших без вести во время вооруженного противостояния на Донбассе, осуждали агрессию Россию и призывали вывести войска с востока нашей страны. Так как ПАСЕ не имеет собственных военных сил, их резолюции имеют лишь консультативный характер, однако решения, принимающиеся там имеют силу в Совете Европы и ЕС, предопределяя их будущий курс на международной арене. Таким образом, выражение “осуждения и обеспокоенности” в ПАСЕ запускают механизмы по выделению финансовой, военной, гуманитарной помощи пострадавшей стороне и разработке плана действий, как предотвратить подобные ситуации в будущем и решить в настоящем.

Естественно, что в Парламентской ассамблее делегаты из разных стран должны, в первую очередь, работать над защитой людей. То есть, резолюции не должны приниматься в пользу каких любо стран, лишь на основании личной заинтересованности отдельных государств, с нарушением международного права, прав человека демократии.

Необходимо отметить, что с 2015 по 2019 год Россия была лишена права голоса в ПАСЕ, а ее представители не могли занимать руководящих должностей. Но в 2019 году ей вернули это право, несмотря на продолжающуюся агрессию, нарушение режимов тишины в зоне боевых действий, аннексию Крыма и т.д. Что же стало причиной? Официально – “Россия выполнила «Минские договоренности» и выплатила задолженность перед Парламентом”. Но главными лоббистами в этом вопросе стали бывшие и будущий председатели ПАСЕ.

В январе 2022 года, новым главой Парламентской ассамблеи Совета Европы стал Тини Кокс. После 24 февраля он осудил вторжение России в Украину. По поводу принятого решения ПАСЕ об исключения РФ из Совета Европы Кокс сказал – “это печальный момент, но я рад, что мы приняли такое решение”. По всей видимости, председатель был опечален сами фактом происходящего, что на заседании необходимо рассматривать вопросы об исключении одного из членов, из-за несоблюдения им международных норм, уставов ООН и собственно Совета Европы вместо того, чтобы поддерживать мировую демократию и разрабатывать проекты по защите людей во всем мире.

Тини Кокс – действующий председатель Парламента ассамблеи Совета Европы

В тоже время, есть данные о том, что Тини Кокс, как и некоторые другие председатели ПАСЕ до него стал агентом Кремля, и случилось это задолго до января 2022 года. Человеком, связавшим Кокса с Кремлем, стал Валерий Левицкий. С 1995 по 1998 год он был вице-консулом генконсульства России в Марселе, в 2002–2009 годах работал советником постоянного представительства России при Совете Европы в Страсбурге, а с 2015 по 2018 год – генеральным консулом России в Страсбурге. В тоже время, до 1998 года, Савицкий, прибывая в должности вице-консула, числился кадровым сотрудником Вооруженных сил РФ, а это значит, что работа дипломатом была для него лишь прикрытием. В 2018 году российского сотрудника выслали из Франции за шпионаж. И если Левицкий оправдывал такое решение отравление Скрипалей (в связи с доказанной причастностью сотрудников ГРУ в покушении на семью Скрипалей, страны ЕС выслали несколько десятков российских дипломатов), то французская газета «Le Mond», ссылаясь на спецслужбы страны, объяснила, что дипломат занимался посредничеством для “агрессивных российских агентов влияния в Европе и даже шпионов. Он открывал для них двери и добивался встреч, с обычно недоступными личностями. Наконец, он занимался операциями влияния и сбором разведданных, общаясь с высокопоставленными дипломатами. Вплоть до скрытого влияния на определенные стратегические решения учреждения” такие как ПАСЕ. В сеть влияния Левицкого, кроме прочего, входили: генеральный секретарь ПАСЕ (1996-2006 гг) Бруно Аллер, председатели Рене ван дер Линден (2005-2008 гг), Педро Аграмунд (2016-2017 гг).

Валерий Левицкий – бывший генеральный консул во Франции. Был выслан из страны за шпионаж.

В 2014 году, Левицкий указал в «Списке контактов ПФСЕ», что Тини Кокс также является его агентом в Парламентской ассамблее. На встрече с бывшим генсеком Бруно Аллеров в 2017 году, российский шпион предложил Кокса в качестве будущего председателя организации. Аллер, вопреки своей отставке еще в 2006 году, оставался значимой фигурой в Совете Европы и поддерживал контакты со многими представителями ПАСЕ. Спустя несколько дней, Левицкий встретился с Рене ван дер Линденом, где также предложил кандидатуру Кокса на должность будущего председателя ассамблеи. После начала войны против Украины в 2014 году, на Россию были наложены санкции и Кремль рассматривал ПАСЕ в качестве одного из рычагов по их отмене. Поэтому, свой человек на должности председателя имел большую значимость для РФ.

С 2017 по 2019 гг ван дре Линден и Кокс лоббировали вопрос возвращения голоса в Совете Европы России, хотя Ливицкий ожидал, что это произойдет еще весной 2018 года. Тем не менее, Кремль вернул себе право участвовать в принятии решений в ПАСЕ в 2019 году, уже после того, как российский посол получил статус персона нон грата. Это значит, что Ливицкий не только не потерял свои связи, но и продолжил работу по продвижению Кокса на пост председателя. После того, как тот стал новым главой ПАСЕ, на российских новостных порталах его описывали, как “пророссийского депутата-социалиста”.

Очевидно, что для передела сфер влияния в Европе Путину необходима не только сила. Подкупы и шантаж в стиле чекиста никто не отменял. К сожалению, даже организации призванные защищать права человека, соблюдать нормы демократии, не дают права полагать, что их участники останутся неподкупны. Не исключено, что многие из завербованных европейских дипломатов, политиков, членов международных организаций могли пойти на этот шаг, так как у них сложилось впечатление о “непобедимой России и могущественном Путине”. То есть они решили – “лучше быть с ним, чем против него”. Но после 24 февраля для многих стало понятно, что образ России слишком приукрашен, а Владимир Зеленский, оказывается, куда более влиятелен, чем Путин. Видимо поэтому, Кокс, получив должность председателя ПАСЕ в начале этого года, занял прозападную и проукраинскую позицию и даже не пытается предпринять какие-либо шаги, чтобы помочь своим “друзьям”, скорее всего, уже бывшим. Ведь на пост председателя человека избирают на один год и могут переизбрать всего один раз и уже в январе 2023 года, Коксу и без того будет нелегко, так как членам ассамблеи хорошо известно о его связях с Кремлем.