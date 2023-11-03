Российские «Джеймсы Бонды» снова опозорились

07:57 03 ноября Киев, Украина

До начала вторжения в Украину шпионские скандалы с российскими шпионами происходили ежегодного по несколько раз. Основным место пристанища “Джеймсов Бондов” всегда были посольства и центры «Россотрудничества». Именно поэтому почти каждый скандал начинался с заголовков в СМИ – “Из страны выдворены несколько российских дипломатов”. Дипломатическое прикрытие открывало широкие возможности для шпионов. Однако об их настоящих мотивах западные спецслужбы рано или поздно узнавали. Таким образом, им могли выдавать дезинформацию, либо следить, чтобы выйти на связных или предателей в собственной стране. Однако после начала полномасштабного вторжения в Украину, Запад начала массово выдворять всех шпионов, о которых знал, либо подозревал, что они таковыми являются. Учитывая сложности западной бюрократии, с необходимостью “тысяч” подтверждений, что человек действительно является шпионом, в странах ЕС осталось достаточное количество российских разведчиков, которых только предстоит разоблачить.

Один из последних громких случаев произошел в Республике Кипр. Там были задержаны двое россиян. Один из них – Александр Гасюк – сотрудник «Российской газеты», другой – “Дмитрий” Дойников (как указано в СМИ) – сотрудник российского посольства. Сотрудники полиции Республики Кипр получили информацию от ЦРУ, что Гасюк “занимается подозрительной деятельностью и замечен в слежке за объектами в Никосии”. Поэтому в сентябре 2023 года, временный вид на жительство корреспондента был прекращен и ему порекомендовали покинуть страну. Однако Гасюк не только остался, но и продолжил заниматься своей деятельностью.

Задержание Гасюка

В ходе задержания сотрудника «Российской Газеты» его партнер-дипломат Дойников кинулся на полицейскую машину, куда посадили Гасюка и проехал на капоте несколько метров, после чего также был задержан. Корреспондента депортировали обратно в Россию, а дипломата отпустили. В этой истории примечательно заявление протеста российским МИДом: “ Неприемлемыми и провокационными действиями в отношении аккредитованного в Никосии корреспондента «Российской газеты» А.Г. Гасюка, а также сотрудника Посольства России Д. В. Дойникова при исполнении им служебных обязанностей». В сообщении РИА «Новости» было указано что служебные задачи выполняли оба”. Согласно этому заявлению, работа одного заключалась в слежке за объектами на Кипре и нелегальном пребывании в стране, а другого – защита корреспондента любой ценой, даже если того задержали правоохранительные органы.

Тем не менее, чтобы не вторить российскому МИДу и прочим пропагандистам, стоит обратить внимание на подноготную Гасюка и Дойникова.

Александр Гасюк родился подмосковном городе Сходня. Точно определить место обучения Гасюка невозможно из открытых источников, однако известно, что он защищал диссертацию на звание кандидата исторических наук в университете Дружбы народов имени Патриса Лумумбы в 2008 году. В частно, в этом учебном заведении готовят будущих корреспондентов-международников, которые, в свою очередь, сотрудничают с МИДом и спецслужбами РФ. К слову, темой его диссертации был «Внешнеполитическая пропаганда СССР накануне Великой Отечественной войны: 1939–1941 гг.». Неудивительно, что с такой темой, его будущие статьи, книги и публикации соответствуют нормам советской пропаганды, которую, между тем, так любит Путин. Например, одними из последних его работ на Кипре названы следующим образом: «Присоединившийся к антироссийским санкциям Кипр скатился в рейтингах конкурентоспособности», «Оливковое масло станет роскошью в Европе из-за роста цен», «На Кипре отметили День воссоединения новых регионов с Россией», «На Кипре стартовали патриотические акции в преддверии Дня победы».

Статья Александра Гасюка о праздновании российского праздника на Кипре в «Российской газете»

По долгу службы, Гасюк после выпуска провел практически все время за границей. Он также находился несколько лет в США, где выпустил книгу о сотруднике спецслужб РФ, “оружейном бароне” Викторе Буте. Как известно, этот человек продавал оружие по всему миру, спонсируя в основном, силы, против которых сражались страны НАТО. В своей книге он оправдывает Бута и обвиняет Америку в “посягательстве на интересы России и российских граждан”. Книга «Виктор Бут. Подлинная история об “оружейном бароне”», вероятно, была заказом от российских спецслужб. А такой заказ могли отдать только человеку, который либо связан со спецслужбами, либо имеет с ними доверительные отношения.

Естественно, что в Штатах знали о том, кто такой Гасюк и следили за ним. Очевидно, что информация о “журналисте” была передана кипрским властям, что подтверждает характер задержания Гасюка и картина из шпионских фильмов с Дойниковым на капоте авто, как попытка спасти своего товарища.

Впрочем, поведение Дойникова вполне соответствует его истинному амплуа. Как и положено большинству спецслужбистов, его данные засекречены. Однако современный мир с соцсетями – настоящий кладезь для OSINT-расследований. Изучив профили Дойникова и его жены, стало понятно, что на самом деле его зовут не Дмитрий, как печатали СМИ, а Даниил. Этот человек служил в войсковой части 9831 – пограничная служба ФСБ РФ. В «Друзьях» российской соцсети «Одноклассники» у Дойникова несколько человека со предыдущей службы. У них в профиле указано, что они служили в той же части, что и Даниил.

«Друзья» в профиле Даниила Дойникова в «Одноклассниках»

Также у Дойникова есть фотография, где он стоит на фоне флага пограничных войск РФ в берете и еще одно фото с его сыном в таком же берете погранвойск и медалью «95 лет границы родины священны и неприкосновенны»:

Дойников на фоне флага пограничных войск РФ в берете

Сын Дойникова в берете и с медалью

Еще одним “намекающим другом” на специфическую сферу деятельности Дойникова является Игорь Авдонкин, который занесен в «Одноклассниках», в раздел «Коллеги». Этот человек в период с 70-го по 72-й гг прошлого века проходил службу в ГДР. “себе” он указал, что работал в российском посольстве в Ботсване и Таджикистане.

Игорь Авдонкин – “друг и коллега” Даниила Дойникова

В довершении ко всему жена Дойникова в комментариях к одной из фото, называет своего мужа военным. Хотя Даниил на то время, судя по его профилю, работал в диппредставительстве РФ в Таджикистане.

Также, на одной из фотографий Дойников одет в военную тактическую форму с бронежилетом на груди. Также на нем виднеется бейдж с заретушированной эмблемой, что также может говорить о его работе на спецслужбы.

Дойников в тактической форме

Учитывая все вышеперечисленное, выводы о настоящем роде деятельности Двойникова напрашиваются сами собой. Вопрос только остается о конкретной структуре, где он служит. Судя по фото это, вероятно, ФСБ. Однако нельзя исключать СВР или ГРУ, так как сотрудники этих структур также прикомандировываются к диппредставительствам за границей с целью шпионажа.

Интересно, что история задержания Гасюка кипрскими полицейскими и попытка Дойникова задержать автомобиль, ухватившись за капот четко согласуется с историей бывшего разведчика КГБ Владимира Попова. Он описал исторические события в своей книге «Заговор негодяев. Записки бывшего подполковника КГБ». Одна из историй касалась встречи сотрудника КГБ и связного. Со слов Попова, спецслужбист под дипломатическим прикрытием должен был обеспечивать безопасность своего коллеги, при попытке задержания последнего сотрудниками местной полиции. В случае опасности работник посольства должен был схватить агента любой ценой, посадить в машину с дипломатическими номерами и увезти на территорию посольства. По сути, Дойников в точности повторял изложенной в книге Попова. Тактика, очевидно, с тех пор никак не изменилась.

Несмотря на то, что многих шпионов из российских посольств в странах Запада выдворили в первые несколько месяцев после российского вторжения в Украину, там до сих пор остаются действующие агенты под дипломатическим прикрытием. Кипр всегда поддерживал хорошие отношения с Кремлем и подобный случай выдворения гражданина РФ в новинку. Вероятно, в будущем эта страна продолжит действовать по примеру своих коллег на континенте. И хотя вряд ли удастся полностью искоренить проблему российских шпионов в диппредставительствах за границей, но чем меньше их будет находиться в разных странах, тем меньше будет российское влияние на местных политиков, чиновников, военных и прочих важных для каждого государства людей. Вопрос выдворения все российских дипломатов — это вопрос национальной безопасности каждой отдельно взятой страны.