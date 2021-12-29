Российские дипломаты используют свой статус для диверсий на территории ЕС

Чешские пограничники опубликовали фейковые паспорта Чепиги и Мишкина, в качестве доказательств их пребывания на территории Чехии и пересечения чешской границы в даты, когда был взорван склад с боеприпасами.

Итак, давайте немного подытожим, что нам известно про этих “богов разведки” …

Медиа со ссылкой на чешских расследователей, пишут, что взрывное устройство, заложенное для подрыва боеприпасов во Врбетице, должно было сработать позже – то есть уже, когда оно попало бы в руки покупателя (Емельяна Гебрева), который закупал оружие, в том числе, для Украины.

Это объясняет два взрыва. Второй произошел через пару недель после первого. То есть, второе взрывное устройство могло сработать как запланировано, а первое – сработало раньше.

Иными словами, горе-диверсанты, или те, кто давал им взрывные устройства на территории Чехии (потому что через границу взрывчатку бы Чепига и Мишкин точно не провезли б) не смогли нормально установить таймер задержки на детонаторах и фактически не выполнили задание …

Позже, они хотели отравить того же торговца оружием Гебрева, но он выжил после двух покушений.

Еще позже, они хотели отравить Скрипаля, но вместо этого отравили и его дочь, а также двух граждан Великобритании. В результате Скрипали выжили, а британцы – нет.

Таким образом, Чепига и Мишкин постоянно заваливали задачи, которые им поручали. А в конце еще и полностью раскрыли себя и сделали достоянием мировой общественности детали операции в Солсбери, чем подставили свое руководство.

Теперь добавьте еще к этому и дипломатические скандалы с Таджикистаном и Молдовой, паспорта которых были использованы для проведения диверсионных операций на территории третьих стран.

С такими “успехами” их видимо уже и в живых нет … закопали где-то в Подмосковье.

Теперь, по взрывным устройствам.

Провезти через границу Чепига и Мишкин не могли. Поскольку, для подрыва складов с боеприпасами, нужно что-то внушительное, а не просто РГД-5 или Ф1. А значит, взрывчатку им передали уже на территории Чехии.

Попасть на территорию Чехии взрывчатка могла исключительно в дипломатической почте российских дипломатов, без досмотра. То есть, другими словами, российские дипломаты используют свой международно-правовой статус с целью осуществления военных диверсионных операций на территории стран Европейского Союза, чем, не только нарушают Венскую конвенцию, но и, фактически, уже давно развязали войну против цивилизованного мира.