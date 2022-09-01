Российская пропаганда в Австрии. Как руководству австрийской полиции рассказывали, что Украины не существовало

Бывшая депутат от Партии регионов из Луганска выступила перед правоохранителями Вены, доказывая справедливость российской агрессии против Украины фейковыми фото.

В конце июня 2022 г. полиция Вены организовала семинар, посвященный Украине, который провели российские пропагандисты. О мероприятии стало широко известно, когда сами россияне похвастались своими успехами в продвижении псевдоисторического бреда в среде офицеров австрийской полиции и даже выставили видео, которое это доказывало.

Когда в австрийских медиа разразился скандал, а представители австрийского депутатского корпуса направили соответствующие официальные запросы относительно того, что это было и за чей счет проводилось, российская организация удалила свое видео, однако его удалось вовремя заархивировать, и теперь оно есть в доступе.

Организатором мероприятия был «Координационный совет организаций российских соотечественников в Австрии» (КСОРС), который и опубликовал некоторые материалы этого семинара на своей фейсбук-странице. Однако впоследствии администраторы страницы отредактировали собственные сообщения. Впрочем, в истории редактирования можно увидеть, что было написано с самого начала.

На видео, опубликованном на фейсбук-странице, можно было услышать тезисы, которыми оправдывают войну против Украины. Кроме венского слависта Алоиза Волдана, приглашенного непосредственно полицией, на семинаре выступали по меньшей мере три эксперта, приглашенных «Координационным советом организации российских соотечественников».

3 августа в официальном твиттер-аккаунте главное управление полиции Вены опубликовало объяснение, в котором стало в защиту участия российских пропагандистов в семинаре. Полиция объяснила, что на протяжении многих лет проводит обучающие семинары под названием «Безопасность и полиция» с целью, среди прочего, передачи базовых знаний о войнах и причинах миграции. Эти знания предназначены для того, чтобы полицейские лучше проводили контакты с заинтересованными людьми. В прошлом такие мероприятия проводились в отношении Ирака, Сирии и Афганистана.

Одним из установленных соорганизаторов мероприятия является Дмитрий Ерохин, руководитель КСОРС в Австрии и организатор маршей «Бессмертный полк». Он уже становился фигурантом публикаций о столкновении с украинским сообществом в Австрии. На видео видно, как он все время сидит у спикеров и контролирует процесс.

Дмитрий Ерохин приближен к послу россии в Австрии Дмитрию Любинскому, а значит, мероприятие в венской полиции проводили, по крайней мере, при молчаливой поддержке посольства.

Александра Соболева, руководитель совета российских соотечественников в Австрии, 17 января выставила на своей фейсбук-странице совместное фото с Ерохиным и Любченко.

К Ерохину КСОРС в Вене руководила Ирина Мучкина, которая одновременно является редактором русскоязычного онлайн-издания «Новый венский журнал». На архивной странице руководящего состава КСОРС в Вене указано, что именно Мучкин является главой КСОРС, координирует его работу, отвечает за связи с посольством, российскими государственными и региональными структурами, работающими с соотечественниками. Мучкину также называют владелицей медиагруппы «Мир», издающей «Новый венский журнал». Так же Мучкина указана руководительницей КСОРС и на сайте Всемирного координационного совета российских соотечественников, живущих за границей.

Таким образом, КСОРС является частью огромного механизма продвижения российской пропаганды за границей. Всемирный координационный совет российских соотечественников (ВКРРС) является исполнительным органом Всемирного конгресса российских соотечественников, частично финансируемым Фондом поддержки и защиты прав соотечественников. В свою очередь Фонд является проектом «Института русского зарубежья», частично финансируемого бюджетом россии и фондом «Русский мир».

Кроме других учреждений, в Австрии работает еще и "Русский центр науки и культуры", которым руководит Дмитрий Александрович Соколов, бывший сотрудник администрации президента россии. Иными словами, продвижением российской пропаганды в Вене, ключевом европейском центре для многих международных организаций (таких как ОБСЕ и МАГАТЭ), занимается целая армия, хорошо оплачиваемая и разветвленная.

Также удалось установить одну из спикерок, которая говорила об исторических аспектах «несуществования Украины».

Это бывшая депутат Луганского городского совета Елена Федченко (в девичестве Шевчук) 2 ноября 1961 года рождения, родившаяся в Каменско-Шахтинском (Ростовской области), в 1981 году окончила Каменский педагогический колледж, а в 1988 году - исторический факультет Южного федерального университета, после чего, вероятно, выйдя замуж, переехала в Луганск.

Переезд получился достаточно успешным, поскольку в Луганске демократия, несмотря ни на что, существовала, в отличие от Каменска-Шахтинского, который был в 50 километрах от Луганска, но на другой планете. И благодаря демократии Елена Федченко стала депутатом Луганского городского совета от Партии регионов.

Большая часть большой семьи Федченко живет в россии. Однако и в оккупированном Луганске остались родственники. Зимой 2013-2014 годов она сопротивлялась Революции достоинства. На ютубе можно найти видео, как Федченко 21 февраля 2014 зачитывает резолюцию митинга в поддержку Виктора Януковича и продвигает «георгиевскую ленту», угрожая войной.

А в конце марта 2014 года от имени фракции Партии регионов в Луганском городском совете, благодаря той же демократии, проводила митинг под стенами Луганской ОГА, протестуя против отключения российских пропагандистских телеканалов, распространявших межнациональную и межэтническую рознь.

Однако вскоре Елене с мужем Алексеем и дочерью Марией пришлось покинуть Луганск. Вместо возвращаться в родную Россию, семья переехала в австрийскую Вену, на «загнивающий Запад». Там она, например, активно участвовала в работе пропагандистской организации «Комитет за мир на Украине», которую щедро финансировал тот же фонд «Русский мир» и которую в 2015 году возглавил австрийский политик Альфред Альмедер.

В рамках работы организации Федченко занималась пропагандой, рассказывая правду о ситуации на Донбассе. Очень вероятно, что для выступления перед офицерами австрийской полиции Федченко использовала ту же презентацию, под которую раньше рассказывала свою «правду». В частности, на одном из слайдов, которые Елена Федченко демонстрирует аудитории австрийских полицейских, иллюстрируются ее слова о смерти детей в конфликте, который действительно разрешила россия в 2014 году. При горячей поддержке Партии регионов, депутатом которой Федченко была.

Федченко рассказывает о смерти детей в Донбассе, но иллюстрирует это двумя постановочными фотографиями. StopFake еще в мае 2014 писал, что фотография девушки, сидящей рядом с телом своей матери, была сделана на съемках фильма «Брестская крепость».

А позже также писал о фото маленького мальчика, съемка которого была также специальной художественной постановкой.

Таким образом, российская пропагандистка Елена Федченко, показывая австрийским полицейским фейковые фото, нивелирует страшную трагедию Украины, потерявшей сотни детских жизней на Донбассе, в Мариуполе, Виннице и Одессе. Все эти смерти повлекла за собой россия, которую Елена Федченко так упорно защищает перед австрийскими полицейскими.

Остается только надеяться, что информация об этих дешевых манипуляциях дойдет до руководства австрийской полиции, которое больше никогда не будет сотрудничать с российскими пропагандистами, поддерживая тем самым агрессивную войну россии, развязанную против всей Европы и против Австрии в том числе.

Ибо если руководители австрийской полиции не осознают этого, им светит судьба бывшего министерства иностранных дел Австрии, которая сейчас только и делает, что жалуется, как ее перестали любить и называют «русской шлюхой».