Российская пропаганда потерпела фиаско

Россия потерпела крах в информационной пропаганде в Украине, ракетами и бомбами уничтожив свою целевую аудиторию. А русскоязычные граждане, которые выжили под бомбежками, перешли на украинский язык и осознали себя украинцами.

С первыми ударами ракет люди, которые в быту говорили по-русски, перешли на украинский. Я один из тех людей, которые до первого прилета не верили, что Россия может пойти на такое. Я думал, что эти люди преступники, но что они не полные идиоты. А оказалось, что они конченые идиоты, потому что сделали "выстрел себе в ногу". Ведь последствия были очевидными.

Только последние идиоты взялись бы уничтожать пул своей целевой аудитории в третьей стране – людей, которые лелеяли русский язык, как средство мягкой силы, и у которых в квартирах вместо икон висели портреты Сергея Есенина.

Я считаю, что в этом контексте специальные информационные операции, которые запускаются против Украины, могут носить только гибкий характер – типа убедить людей, что власть неадекватно реагирует на вызовы. Например, что Украина якобы продает куда-то электроэнергию вместо того, чтобы предоставлять ее своим гражданам Прямая же пропаганда фактически исчезла и, по моему мнению, нам не нужно о ней говорить. Об этом говорят и опросы.

Я убежден, что людей, которые сейчас будут призывать идти свергать президента, потому что он якобы продает электричество за границу вместо того, чтобы раздать его потребителям, адекватное большинство будет воспринимать как капитулянтов.

Поэтому я считаю, что российская пропаганда потерпела полный крах и фиаско. Специальные информационные операции, направленные против аудитории, не останавливаются ни на минуту, а единственным путем эффективного им противодействия является массированное развитие украинских государственных и публичных коммуникаций.