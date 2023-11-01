Российская пропаганда и дезинформация полностью трансформировались в идеологическую войну против “Запада”

С одной стороны, я полностью поддерживаю этот тезис, поскольку ни одна другая страна в мире не подвергалась настолько беспрецедентному давлению в информационном пространстве как Украина. Целью такого давления было добиться тотального психологического расстройства украинской идентичности, доказывая, что никаких украинцев – не существует.

На одном из последних онлайн-мероприятий, посвященных дезинформации в Украине, один из спикеров подчеркнул, что западные страны, которые предоставляют оружие Украине для нанесения поражения российской армии, могут взамен воспользоваться украинским опытом в борьбе с дезинформацией и использовать его как оружие против Российской Федерации (РФ) на своей территории.

Подумайте, что стало бы с вами, если бы вам в течение десятилетий доказывали, что вас не существует? Что стало бы с вашей психикой и осознанием своей идентичности? И, тем не менее, Украина не только выстояла, но и является примером, в контексте восприятия своей Родины и своего народа как одних из наивысших ценностей.

Однако, с другой стороны, как мы уже писали, тот феномен, который мы называем с 2014-го года “дезинформация” – практически прекратил свое существование, или, по крайней мере, серьезно видоизменился.

В то же время, попытки создавать новые термины, такие как “misinformation” и “malinformation”, как это делают эксперты социально сети Meta, только усугубляют ситуацию и дезориентируют потребителей информации. Какие же основные изменения этого феномена, которые мы можем констатировать за последние 18 месяцев?

Во-первых, раньше, большую часть сообщений в онлайн-пространстве можно было охарактеризовать двумя критериями – “правда” или “ложь”. Так, например, все озвученные Россией версии о катастрофе рейса MH17 были ложью. Правдой было только сбитие пассажирского самолета ракетной установкой “Бук-М1”. Один из самых известных фейков российской пропаганды “распятый мальчик в Славянске” также был ложью. Его никогда не существовало.

Таким образом, одним из очевидных инструментов противодействия российской дезинформации были инструменты OSINT и фактчекинга. Требовалось только проверить доступными инструментами распространяемое сообщение и установить факты. Поэтому, борьба с дезинформацией превращалась в своеобразную игру с нулевой суммой, где ты можешь быть или прав, или не прав. Если факт-чекер смог доказать, что данная новость – фейк, то значит он прав, а тот, кто ее распространил – ошибается.

В последние 2 года эта ситуация кардинально изменилась. Российская пропаганда больше не распространяет только придуманные факты. Конечно, и для них есть место в инфопространстве, однако их стало меньше. Вместо них российские бот-сети и пророссийские медиа в странах ЕС распространяют оценочные суждения, экспертные мнения и эмоциональное отношение к реальности.

Человек (homo sapiens) лишь на 10-20% руководствуется абстрактным и критическим мышлением, принимая решения. До 80% его поступков являются следствием его эмоциональной, а не аналитической стороны. Именно поэтому, российская дезинформация перестала быть дезинформацией в том виде, в котором мы ее понимали. Теперь ее цель не убедить аудиторию в каких-то несуществующих событиях, а изменить отношение аудитории к существующей реальности.

Разногласия между Польшей и Украиной, которые могут иметь разную природу, это объективный факт. Но, вопрос в том, как мы к ним относимся? Используем ли мы наш диалог, чтобы стать сильнее вместе и усилить свои страны и народы каждый со своей стороны? Либо же мы взаимно ослабляем друг друга на радость Беларуси и РФ?

Именно такую стратегию выбрали спецслужбы РФ – не создавать новых “распятых мальчиков”, а использовать существующие проблемы, чтобы максимально повысить градус дискуссии вокруг них.

Во-вторых, хотя Украина и продолжает оставаться объектом российских специальных информационных операций (например, в контексте срыва мобилизационных мероприятий), однако основной стратегический упор в информационных операциях РФ ставит именно на странах ЕС, США, Канады и Великобритании. Ведь выживание Украины и поражение российской армии во многом зависят именно от геополитических решений этих международных субъектов.

Война имеет шансы закончится только в том случае, если западные страны примут неизбежность и, самое главное, “выгодность” поражения РФ в, развязанной Путиным, войне.

К сожалению, на данный момент, общение с западными экспертами показывает, что западные элиты боятся трех потенциальных сценариев.

Запад испытывает страх от того, что Украина окажется побежденной, потому что тогда “европейская идея” очень сильно зашатается и ни о какой международной безопасности не будет идти и речи.

Запад боится, что Россия окажется побежденной, потому что ее поражение может привести к катаклизмам и дестабилизации внутри РФ, что принесет еще большие риски, чем продолжение войны.

Запад, также, боиться и бесконечного продолжения войны, поскольку медленно, но верно это приводит к потенциальным процессам стагнации в мировой экономике, когда после короткого постковидного восстановления, большие бюджеты пришлось переориентировать на вооружения и оборону.

Таким образом, единственное, чего Запад не боится – это прекращение огня и начало переговоров. Именно поэтому, в том числе, на Владимира Зеленского оказывается давление, в отношении проведения выборов во время ракетных обстрелов, что является полнейшим абсурдом.

Однако, именно этот сценарий и является стратегической целью Кремля, которая продвигается посредством массированной работы в информационном пространстве. Западные элиты пугают ядерной эскалацией, проблемами от дестабилизации внутри РФ и так далее. С единственной целью, заставить их, под воздействием страха, выбрать вариант, который выгоден Путину.

Является ли такой комплексный подход к специальным информационным операциям дезинформацией? Я думаю, что нет. Это – манипуляция. Однако, как я сказал выше – это не дихотомия “правда или ложь”. Это пространство возможного и невозможного.

Может ли Владимир Путин использовать ядерное оружие? Физически и технически, вероятно, это выполнимая задача.

Способен ли он принять такое решение? В связи с его безвыходным положением и слабоумием – это не исключено.

Сделает ли он это? Вероятность такого исхода – ничтожна, поскольку это будет абсолютным самоубийством для российского народа, что сделает их тотальными изгоями не только на территории западных стран, но и по всему миру.

Таким образом, игра страхом и уязвимостями демократических сообществ, в которую играет Кремль – это уже не дезинформация, а гораздо более глубокая работа.

Наконец, в-третьих, единственным доступным и допустимым выходом для Путина из сложившейся ситуации является бесконечная война. Ведь, при любом другом варианте он будет выглядеть проигравшим и слабым. Война является залогом его власти. А, власть является залогом его жизни. Поэтому, если он хочет жить – он должен воевать.

Однако, делая это, российские дипломаты заявляют на международных площадках, что во всем виноваты США и НАТО, а они сами – готовы к переговорам. Но, теперь, российским представителям уже практически никто не верит. Точно, то же самое они говорили и перед Минскими договоренностями, которые закончились полномасштабной агрессией. Подчеркиваю – не эскалацией на Донбассе для завоевания, так называемых, ЛНР и ДНР, а попыткой захватить всю Украину.

И, тем не менее, это также – не ложь. Российской стороне необходимы переговоры, чтобы провести выборы президента, на которых гарантированно победит Владимир Путин, и нарастить свой военный потенциал, восстанавливая технику и мобилизуя солдат.

Именно поэтому, следует помнить, что информационная сфера очень изменчива. И, дезинформация, с которой можно как-то бороться и противодействовать ей – больше нет. Мы, фактически, оказались в фантастическом романе-антиутопии, где две противоборствующие стороны видят реальность кардинально противоположным способом. Именно поэтому, дихотомия “правда-ложь”, которая была важна для факт-чекинга, больше не работает.

Именно поэтому, единственным способом выживания в этом противоборстве может быть только наличие своих целей, сценариев, видения будущего и работа по его достижению. Самым главным инструментом “противодействия дезинформации” становиться не изучение того, что о тебе сказал противник, а что ты хочешь, чтобы знали о тебе самом. Только внутренний фокус может повлиять на положение вещей.