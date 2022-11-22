Российская оборонная промышленность следует вслед за русским военным кораблем

10:36 22 ноября Киев, Украина

Россия активно пыталась восстановить хотя бы часть вооружения, уничтоженного или оставленного в Украине после почти девяти месяцев кровопролитной войны. Кремль публично заявляет, что ничего страшного в воссоздании утраченной техники нет и что “у отечественных оборонных заводов не будет проблем с увеличением производительности”. К тому же, в подконтрольных Кремлю СМИ публиковалась информация о передаче Минобороны РФ некоторых видов вооружения, в том числе истребителей-бомбардировщиков Су-34, тяжелых реактивных систем залпового огня «Торнадо», и даже удвоение производственных мощностей на Производственном предприятии ОДК-Кузнецов в Самаре на юго-западе России, специализирующиеся на производстве двигателей для дальних бомбардировщиков.

Между тем, бюджет национальной обороны России резко увеличился. В начале 2022 года бюджет впервые был увеличен с 3,51 трлн рублей (58 млрд долларов) до 3,85 трлн рублей (63,66 млрд долларов). Затем детали бюджета были засекречены Кремлем. Несмотря на это, в сентябре 2022 года сообщалось, что российские власти ждут дальнейшего увеличения бюджета до 4,68 трлн рублей (77,39 млрд долларов). Тем не менее, если динамика расходов России на оборону сохранится в будущем, в действительности это увеличение может быть еще больше - ближе к 5,6 трлн рублей (92,6 млрд долларов). Здесь интересен тот факт, что общие федеральные расходы России, запланированные на 2022 год, увеличились с 23,69 трлн рублей (391,73 млрд долларов) до 29 трлн рублей (479,54 млрд долларов), а доходы бюджета остаются на уровне около 25 трлн рублей (413,39 млрд долларов). Так как западные резервы агрессора заморожены, цены на энергоносители падают, а их экспорт сокращается, Россия выпускает облигации внутреннего государственного займа.

В настоящее время бюджет национальной обороны России на 2023 год превышает 5 трлн рублей (82,68 млрд долларов) по сравнению с 3,47 трлн рублей (57,38 млрд долларов), как планировалось в конце 2021 года. Бюджет национальной безопасности и правоохранительных органов также резко вырос: с 2,82 трлн рублей (46,63 млрд долларов) на 2022 год до как минимум 4,42 трлн рублей (73,09 млрд долларов) на 2023 год по сравнению с 2,97 трлн рублей (49,11 млрд долларов), запланированными в 2021 году. Таким образом, непосредственное влияние начатой Путиным войны против Украины на российский оборонный бюджет составит от 5 трлн рублей (82,68 млрд долларов) до 8,3 трлн рублей (137,25 млрд долларов) на 2022–2023 годы. Однако истинная реальность нынешнего положения дел представляется Кремлю достаточно сложной. Даже триллионы дополнительных рублей не сделают ее оборонку более производительной и эффективной в краткосрочной перспективе из-за ряда ключевых сложностей.

Начать следует с того, что отрасль страдает от острого кадрового дефицита. Этот разрыв оценивается в 400 тыс. рабочих, если учесть, что общая численность трудовых резервов на российских оборонных предприятиях составляет около двух миллионов человек. Более того, российские власти не могли исправить эту ситуацию на протяжении 10-х годов XXI века, и с тех пор она только ухудшилась. Стоит отметить, что массовое бегство россиян за границу после объявленной мобилизации не сильно повлияло на отток работников оборонпрома РФ из-за брони, которую они получают. Тем не менее, проблемы, сохраняющиеся на протяжении десятилетий, дают основания полагать, что они вряд ли смогут эффективно решить вопрос с кадрами в обозримом будущем.

Еще одним серьезным вызовом является посредственная производительность российской оборонной промышленности. Например, среднегодовое производство истребителей-бомбардировщиков Су-34 с 2011 по 2020 год составляло от 8-и до 12-и единиц. Согласно текущему контракту на 2021–2024 годы оборонпром должен получить всего 20 Су-34, что составляет 7 самолетов в год, а это значительно меньше, чем в предыдущее десятилетие. Не исключено, что Россия попытается довести производство Су-34 до прежнего уровня, но даже при более благоприятной обстановке, особенно до 2014 года, агрессор не выпускал больше 8-12 единиц в год. При условии тотального мирового давления, санкций, нехватки комплектующих, есть вероятность, что и заявленных 20 Су-34 с 2021 по 2024 годы не будет произведено.

Такая же ситуация и с производством боевых вертолетов. Например, действующий контракт на 2022–2023 годы предусматривает поставку 30 Ка-52 – “не имеющего аналогов в мире” боевого вертолета российского производства. Это означает, что ежегодно должно производиться 15 единиц. Не так давно был арестован Вячеслав Богуслаев, президент «Мотор Сич», который не прекращал продажу двигателей в Россию, что агрессор устанавливал на своих вертолетах. Это настоящий удар для российской оборонной промышленности, так как она была очень зависима от «Мотор Сич» и теперь, так же как и с Су-34, вряд ли сможет достичь поставленных целей в производстве 15-и Ка-52 в год.

Фактическое производство РСЗО «Торнадо» также относительно невелико: оно не превышает 20 единиц в год. Кроме того, годовое производство ракет 9М544 и 9М549 с дальностью до 120 км для комплексов «Торнадо» было ограничено 220–230 единицами в 2017 году и уже 140–150 единицами в 2018 году. И нет никаких свидетельств того, что производство ракет как-то увеличилось с тех пор.

Еще одна проблема оборонной промышленности агрессора, - производство двигателей для модернизированных российских дальних бомбардировщиков Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, которые активно используются в войне против украинских войск. Например, все известные факты говорят о том, что среднегодовой выпуск двигателя НК-32-02 не превышает четырех единиц. Этот двигатель необходим для модернизированной версии Ту-160 и для замены устаревших двигателей НК-25 на Ту-22М3. Сегодня этот план кажется невыполнимым, несмотря на формально удвоенные производственные мощности завода «ОДК-Кузнецов». Помимо двигателей НК-32-02, необходимых для обслуживания Ту-160, этот завод также продолжает обслуживать двигатели НК-25 для Ту-22М3 и двигатели НК-12 для турбовинтовых стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Еще одной долгосрочной целью «ОДК-Кузнецов» является серийное производство двигателей для реактивного стратегического бомбардировщика следующего поколения, даже если его дальнейшие перспективы пока неясны. В результате Россия сталкивается с невозможностью реальной поддержки боеспособности своих дальних бомбардировщиков, и у Кремля нет непосредственной возможности наращивать здесь свою мощь.

Аналогичная ситуация и в других отраслях ОПК России. Следовательно, внутренняя коррупция в сочетании с остротой нехватки кадров и объективными ограничениями производственных мощностей предвещают нарастание турбулентности в российском оборонном секторе. Поэтому нынешние внутренние проблемы вместе с западными санкциями в отношении критических компонентов, технологий и промышленного оборудования однозначно приведут к дальнейшим потерям для Кремля. В этом свете эти потери могут быть еще одним фактором, играющим роль в росте внутриполитического кризиса в России - что-то, что грозит привести к началу революции по мере того, как неудачи Путина в Украине продолжают накапливаться.