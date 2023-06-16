России нужен «мир» для нового удара по Украине

06:40 28 мая Киев, Украина

Не сумев достичь поставленных целей, опозорившись на весь мир, став изгоем и прослыв террористом, диктатором и оккупантом, Путин теперь не имеет возможности продолжать ведение войны. То есть, он и дальше может насильно отправлять россиян на фронт и какое-то время спонсировать боевые действия путем растраты резервных фондов, однако все это возможно только в условиях “замороженного конфликта”, для чего в Кремле продвигают идею “мирных переговоров”.

После того, как в 2014 году Путину не удалось захватить все области Украины, которые он планировал, а именно Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую и, вероятно, Днепровскую, он “заморозил” конфликт и сделал войну в Украине предметом торга с Западом. Сейчас, если диктатору не удастся “поставить войну на паузу”, на кону будет стоять выживаемость, как его режима, так и его самого. Чтобы сумет реализовать задуманное, пропагандисты, а также проплаченное лобби в ЕС поднимают тему “мирных переговоров” на Западе. При удачном для Кремля исходе, это позволит накопить необходимые ресурсы и в будущем ударить по Украине, а может и не только, с новой силой.

Одной из прилюбопытных организаций, которая выступает “за мир” в Европе является «Международное бюро мира» (МБР). Эта организация имеет действительно международное имя и в 1910 году была удостоена Нобелевской премии. Один из руководителей бюро был Шон МакБрайт, который также получил всемирную премию. Вот только следует помнить, что МакБрайт был членом Ирландской республиканской армии, сотрудничал с СССР и передавал этой стране разведданные о британской армии. А в 1980-м году США отнесли МБР к организациям, сотрудничающим с Кремлем.

Между тем, бюро вскоре проведет важное мероприятие в Австрии. А именно, с 10 по 11 июня в Вене пройдет «Международный саммит за мир в Украине», где, как ожидается, должен выступить так называемый “лагерь пацифистов”, которые будут продвигать кремлевские нарративы, чтобы усадить Киев за стол переговоров.

Так, например, одним из спикеров саммита будет Луису Луле Да Сильве, президент Бразилии, который известен своими пророссийскими взглядами. Другой же, некий Ноам Чомски, который в 2014 году оправдывал аннексию Крыма, призывал к федерализации Украины, а сейчас выступает с антиамериканскими речами, против предоставления военной помощи Киеву, а также пугает американцев Третьей мировой войной за помощь Украине.

Наом Чомски

Но и это еще не все. Организация под названием «Альянс действий за мир, активный нейтралитет и ненасилие» или ее немецкое название – «Aktionsbündnis Frieden, aktive Neutralität & Gewaltfreiheit», также будет участвовать на саммите в Вене. Кроме того, что ее финансирует «Коммунистическая партия Австрии», ее члены с начала вторжения России в Украину, проводили марши против предоставления нам оружия, выступали за снятие и не введение новых санкций против Кремля. Также, партия “мира” с длинным названием является площадкой для распространения пророссийских нарративов, в частности, там любят ссылаться на Райнара Брайна, любителя теорий заговоров и Путина, который утверждал, что Революция Достоинства это путч, Оранжевую революцию устроили США, а НАТО стали виновниками нападения России на Украину.

Спонсируют мероприятие не менее маргинальные организации. Например, «Союз профсоюзов Австрии». Его руководитель Вольфган Катциан будучи парламентарием, пропагандировал курс по сближению с Россией и в 2018 году эта организация приняла пятилетний курс по сближению с агрессором. Кроме того, Катциан владел футбольным клубом «Аустрия», главным спонсором которого был «Газпром». Некоторое время Катциан входил в состав управления Австрийско-российского сообщества дружбы, которое финансировалось спецслужбами России через Яна Масалека.

Еще одним спонсором является феминистская организация «Code Pink: Women for Peace». Будучи пацифистским объединением, “кодпинку” ничего не мешает признавать легитимной оккупацию Крыма и называть Революцию Достоинства “фашистским переворотом”. Кроме того, участники обвиняют США во всех войнах в мире.

«Фонд Розы Люксембург» - чего стоит только одно название. И оно себя вполне оправдывает, так как члены общества с 2014 года поддерживали прокремлевский нарратив о “гражданской войне в Украине”, невыполнении Киевом минских договоренностей, а также утверждали, что “Россия хочет мира”.

Крайне левые партии Каталонии «Esquerra Unida i Alternativa», других стран Европы, «Коммунистическая партия Франции», организация «transform!europe!» также финансируют мероприятие в Вене. Их представители, в том числе, будут выступать на саммите.

Не трудно догадаться, что выступающие в Австрии на «Международном саммите за мир в Украине» будут не менее одиозными персонажами, чем организации и политические партии. Австриец Лео Габриэль, субъект левых взглядов, оператор-документалист, сотрудничавший с Кремлем еще во времена СССР. В 2004 году пытался попасть в Европарламент от немецкой партии «Левые», которая сейчас активно отстаивает позицию не предоставления военной помощи Украине.

Ася Гагиева (Гагиева Эсет Зяудиновна), россиянка, дочь единороса. С 2012 года начала карьеру под покровительством папы. Однако после начала полномасштабного вторжения резко стала выступать “против войны”. Тем не менее, это не помешало Гагиевой писать заметки и статьи эпистолярного жанра на ресурсе подконтрольном Духовному управлению мусульман Дагестана, которое выступает с поддержкой войны.

Гагиева Эсет Зяудиновна

Шеляженко Юрий Владимирович, украинец и сподвижник “русского мира”. Вплоть до 2022 года писал для издательства «Эхо Москвы», в 2015 году выступал против мобилизации в Украине, в 2017 препятствовал блокировке российских соцсетей. Поддерживал “рождественское примерение”, которое продвигал Гундяев, чтобы оккупанты смогли перегруппироваться. Совсем недавно обозначил себя, как “лидера пацифистского движения Украины”. Конечно же, всю вину за то, что Путин начал войну, возложил на США. Мимо такого “героя” не смогла пройти “престижнейшая” премия имени того самого МакБрайта, руководителя «Международного бюро мира» и, по совместительству, члена ИРА. К слову, вместе с Шеляженко на мероприятии будет присутствовать еще одна украинка – Карина Радченко из Краматорска. И хотя ранее она не была замечена за работой на врага, участие совместно с Шеляженко на пророссийском “пацифистском” мероприятии автоматически ставит на человеке клеймо.

Одним из наиболее одиозных спикеров на предстоящем саммите будет Браун Райнер, человек, создавший петицию со шпионом КГБ Герхардом “Рабустом” Каде, которая запретила бы размещение ракет НАТО в Западной Германии, и выступал за закрытие американской базы «Ramstein». Но это ничего, если учесть, что в “пацифистское движение” он сумел провести нацистов, чем спровоцировал конфликт с крайне левыми силами в том же движении. Конечно такой “пацифист” не признавал Революции Достоинства 2014 года, выступал за предоставление “гарантий безопасности” для России, снятие санкционного режима с РФ, а также оправдывал аннексию Крыма провокацией НАТО.

Браун Райнер, частый гость статей на портале РИА Новости

Еще одной украинкой, известной в определенных кругах, которая выступит на саммите в Австрии, будет Потарская Нина Николаевна, координатор «Международной лиги женщин за мир и свободу» в Украине. Эта особь также возлагает ответственность за войну, развязанную пристарелым кремлевским диктатором на США, а перед полномасштабным вторжением участвовала в мероприятии под названием, которое говорит само за себя – «Stop NATO Expansion».

Еще один любитель Кремля, а точнее пророссийского нарратива пропаганды, которого можно будет увидеть на саммите в Вене является немецкий дипломат Михаэль Фон Дер Шуленбург. При помощи своего сайта, распространяет нарративы пропаганды о вине США и НАТО в российско-украинской войне, выступает против передачи оружия Украине и называет Революцию Достоинства “госпереворотом”, которой устроили – кто? – правильно, американцы.

Михаэль Фон Дер Шуленбург

Учитывая всю эту сборную солянку маргиналов на «Международном саммите за мир в Украине», не трудно догадаться какие речи будут звучать у спикеров. Вопрос заключается лишь в том, насколько сильно они будут перефразированы от оригинала кремлевской пропаганды и будут ли вообще? При этом, важно отметить, что мероприятие в Вене действительно масштабно и должно собрать большое количество одиозных личностей с разных уголков Европы. Все вышеперечисленные это, скажем так, “сливки”. Остальная часть аудитории в той или иной степени симпатизирует взглядам кремлевского диктатора. Задачей такого саммита является как можно громче заявить о себе, чтобы в мире услышали – “Россия хочет мира”. Очень важно при этом понимать, что ни о каком мире речи не идет. Путину нужна передышка для того, чтобы сохранить собственную власть, остатки техники и, возможно, людей. Он также надеется, в случае успеха, хотя бы на частичное снятие санкций. Поэтому очень важно об этом говорить и упоминать о спикерах подобных мероприятий, ведь они являются маргиналами, поддерживающими крайне левые или правые взгляды, получающие зарплату из Кремля или просто, по состоянию психических нарушений, симпатизирующие лысому бункерному существу.