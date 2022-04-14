РФ активизирует свои усилия на международном уровне по регулированию киберпространства

По моей информации, сейчас российская сторона очень живо усиливает свое присутствие в международных платформах по разработке международных документов о регулировании киберпространства, о регулировании кибератак и так далее. То есть, очевидно, что цепочка будет повторяться. Сначала технологии. И нет у человечества способности успевать за изменением технологий, юридическим регулированием межличностных отношений. Первыми все равно будут технологии. Вторым этапом будет превращение технологий на оружие. Любые новые технологии будут использоваться государствами для того, чтобы усилить свое политическое влияние как внутри стран, так и в межгосударственном пространстве. И потом, когда это будет становиться очевидным, когда технологии, превращаясь в оружие, будут оказывать очень серьезное давление на права человека во всем мире, тогда мы будем разрабатывать какие-то идеи.

В то же время международный уровень способен сформировать механизм, который будет заниматься такими вопросами, как безопасность в киберпространстве, поскольку международный уровень состоит из инициатив тех, кто хочет получить политические дивиденды из этого процесса.

Но у нас нет другого выбора, кроме как разрабатывать новые подходы на основании существующих, ведь инструменты, которые существуют, больше не работают.