Рефлексивный контроль массового сознания: разбор манипулятивных технологий

15:45 06 ноября Киев, Украина

После Революции достоинства украинцы и другие народы планеты столкнулись с невиданной до того эволюцией технологий манипуляции общественным сознанием. Залогом их успешности стало быстрое развитие средств массовых коммуникаций - социальных сетей, онлайн-медиа, а также уязвимость людей к фейковым новостям. Если мы не сможем эволюционировать достаточно быстро, чтобы понимать, как работают манипулятивные технологии, то неизбежно станем их жертвами. Продемонстрируем на конкретных кейсах, как приемы рефлексивного контроля применяются против украинского народа.

Витя – «Не так», или очередные опасные конвульсии Кремля

Эволюция мышления

В сфере психофизиологии человека существует термин «слепота невнимательности» (или – «перцептивная слепота»). Согласно старой легенде, индейцы Северной Америки не могли увидеть кораблей Колумба, которые стояли на побережье только что открытого континента прямо перед их глазами, - поскольку не обладали знаниями, что такое вообще может быть. Увиденное не соответствовало образам и стилю мышления индейцев, а значит - мозг отказывался распознавать очертания корабля как такового, что просто не может существовать.

В 1975 году этот феномен был подтвержден экспериментально Даниэлем Симонсом и Кристофером Чаприсом. Они провели цикл экспериментов, известных под названием «невидимая горилла». Участники эксперимента внимательно следили, как игроки двух команд, одетые в белые и черные рубашки, быстро передавали друг другу мяч. Заданием было посчитать, сколько передач сделала та и другая команда. В определенный момент на поле появлялась фигура, одетая в костюм гориллы. До 50% наблюдателей, участвовавших в эксперименте, говорили, что не заметили вообще ничего необычного. Они не видели гориллы, ибо были сконцентрированы на другой задаче.

В 2014 году Украина и мир столкнулись с явлениями, которые, хотя и существовали до этого, однако не были предметом знаний широкой общественности. «Холодная война» между Востоком и Западом закончилась почти четверть века назад, а старые как мир стратагемы войны Сунь-Цзы были известны и понятны лишь небольшому количеству фанатов истории.

Именно поэтому эти информационные «пустоты» были мгновенно заполнены экспертами медийной сферы и журналистами, которые и привнесли в наш лексикон слова «пропаганда», «фейк-ньюз» и «гибридная война».

Так, например, в июне 2014 года сотрудник «Радио Свобода» Роб Коулсон впервые использовал слово «доктрина» касательно обычной научно-академической статьи генерала генштаба России Валерия Герасимова. В этой статье российский генерал, которого западные медиа и исследователи сделали чуть ли не самой влиятельной российской фигурой в последующие несколько лет, в своей статье жаловался на отставание России по многим направлениям военно-политического и контекстно-смыслового противостояния. По факту, Герасимов не продвигал свою «доктрину», которую называл «нелинейной войной», а констатировал отсутствие такой «доктрины» у Кремля.

Однако это не помешало другому исследователю российского сектора безопасности и криминала Марку Галеотти написать свой известный блог, с которого и родился мем «доктрина Герасимова», ставший в последствии мегапопулярными в медийной среде.

Тем не менее, даже таким тернистым путем весь мир и Украина начали приближаться к пониманию новых явлений и к избавлению от «перцептивной слепоты». Через шесть лет довольно большая часть украинского фейсбука, экспертной и журналистской среды оценивает события в Украине, учитывая большое количество факторов, влияющих на них. В том числе, и деструктивную деятельность Кремля, которая осуществляется через его «пятую колонну» в Украине - партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) и ее лидера Виктора Медведчука.

Опять «Не так»

Никто из украинских политиков за всю новейшую украинскую историю с момента обретения независимости, не получал такое количество «счастливых шансов» как Медведчук. Даже неотъемлемый символ украинского политического ландшафта Юлия Тимошенко своим тяжелым и титаническим трудом создала партию, которая удерживает ядро своих избирателей десятилетиями.

После успеха партии СДПУ(о), заместителем председателя которой был Виктор Медведчук, что дало ему возможность быть вице-спикером парламента и главой администрации президента, партия была развалена, частично интригами самого Медведчука. Фактически, СДПУ(о) стала сателлитом Партии регионов и разделила с ней первое поражение от Оранжевой революции в 2004–м году.

В том же 2004 году дочь Медведчука крестил Путин и стал его кумом. Очевидно, будучи напуганным «оранжевой угрозой» диктатор искал возможности укрепить свои политические позиции влияния в Украине. Но, если бы Путин был такой умный и хитрый, как о нем все думают, то уже тогда бы он разглядел, что оппозиционный блок «Не так!», менеджером которого был Медведчук - это мертворожденный стартап. Но неудача за неудачей Путин продолжает спонсировать политические амбиции своего кума.

Общественное движение «Украинский выбор» за два года потратил невероятное количество денег для саботажа «Ассоциации Украины с ЕС» и евроинтеграционных процессов, а также на продвижение нарратива «мира» во время Революции достоинства. В результате, «Украинский выбор», как и блок «Не так», просто стал еще одним эпизодом, о котором никто не вспоминает.

И снова российские политические инвестиции кормят бизнес Медведчука и создают для него медиа-империю внутри Украины. На этот раз его политическая сила, внутри которой он ведет конфликт с ее другими бенефициарами, имеет претензию на всеукраинское влияние. Но и здесь не сложилось ... «Не так» ...

Результатам местных выборов в Кремле недовольны!

Не секрет, что в Кремле ведется конкуренция за осуществление управления украинским кейсом. Последняя важная замена игроков на поле произошла, когда Дмитрий Козак заменил Владислава Суркова на украинском направлении, после того, как Сурков не справился с заданием по подготовке «нормандского саммита» в Париже год назад.

Отношения Медведчука с Дмитрием Козаком публично не проявлены, хотя его проект парламентского диалога в полной мере поддерживается Кремлем. Однако в период борьбы за украинский кейс в Кремле, Медведчук публично и жестко конкурировал с Владиславом Сурковым.

После завершения местных выборов в Украине ряд околокремлевских Telegram-каналов сообщил, что результатом Медведчука якобы недовольны: «Очень слабо показали себя силы, ассоциированные с Виктором Медведчуком, несмотря на встречи в Кремле и проекты с вакциной. Относительно неплохо проявил себя Шарий, но ему результаты удалось показать только по Мариуполю, что не соответствует уровню финансирования. Очевидно, на украинском направлении напрашиваются обновления».

А некоторые Telegram-каналы и напрямую обвинили Медведчука в том, что он якобы вводит своих кремлевских кураторов в заблуждение. Поскольку Сергей Левочкин, который якобы организовал и разогнал «Майдан» в 2013-м, перехватил как управление ОПЗЖ, так и трек сотрудничества и переговоров с ОПУ.

Уверенность в том, что это Левочкин начал «Майдан» и отдал приказ его кровавого разгона в 2013-м году для эскалации конфликта, возникает из аналитических справок, которые готовились подчиненными Владислава Суркова в декабре 2013-го года. Об этом точно известно из анализа взломанной почты Бориса Рапопорта.

Таким образом, можно предположить, что после того как Сурков залечил свои раны, он пошел в атаку на своего визави по украинскому направлению Виктора Медведчука. Это подтверждается и сообщением о сокрушительной критике в адрес Дмитрия Козака за очередной провал в молдавском кейсе.

Молдова и ее политический ландшафт - это давно вотчина Дмитрия Козака и его отдельных коллег из ФСБ РФ. Совсем недавно Козак виртуозно решил политический кризис в Кишиневе в пользу Кремля, получив при этом молчаливое согласие американской и европейской сторон, и добившись изгнания из страны главного олигарха Владимира Плахотнюка, который играл на два лагеря и шантажировал Москву лояльностью к ЕС.

На президентских выборах, состоявшихся в Молдове в это воскресенье, во второй тур выходят пророссийский Додон и проевропейская Майя Санду. А золотую акцию удерживает Ренато Усатый, который построил свою риторику на критике Додона. Таким образом, можно ожидать, что Молдова может получить нового президента, который не будет таким услужливым для Кремля, как предыдущий. И это является очевидным провалом Дмитрия Козака, за что его обязательно накажут его конкуренты по украинскому кейсу.

Не знаешь, что делать – делай хаос

Это старое правило Кремля работает практически безотказно. Постоянная эскалация и повышение ставок десятилетиями является для Путина «палочкой-выручалочкой». Именно поэтому украинский политико-правовой кризис касательно решения Конституционного Суда Украины (а также решений, которые ожидаются в этот вторник) является реакцией Кремля на провалы по периметру его интересов.

Результат Медведчука на выборах не оправдал ожиданий для поднятия второй волны сепаратистских решений в регионах Украины, через победу региональных элит. Молдова может вскоре получить проевропейского президента. «Шеф, все пропало... Гипс снимают... Клиент уезжает...»

Поэтому очередная спецоперация по развалу украинской государственности силами внешних игроков и их политических партнеров в Украине (Медведчука и Коломойского) - это одна из последних агоний. Если мы сможем достойно принять этот вызов, то будем вспоминать ее как несуразный блок «Не так», который проиграл почти 15 лет назад.

За последние два десятилетия и Сурков, и Медведчук, и Козак успели сделать много вреда для будущего украинского, молдавского и белорусского народов. Однако со всеми их ресурсами и нефтедолларами, они так и не смогли их сломать. Пусть так и остается ...