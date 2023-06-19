Реальное состояние российского оружейного производства к июню 2023 года

05:48 19 июня Киев, Украина

В последние недели военное руководство России полностью изменило свою риторику в отношении отечественного производства вооружений и военно-промышленного комплекса страны. Судя по нервным заявлениям и даже угрозам в адрес высшего руководства государственных компаний и производств на протяжении 2022-го и в первые месяцы 2023-го, к июню 2023 года, Кремль стал довольно оптимистично оценивать эффективность и работоспособность своей оборонной промышленности. Премьер-министр России Михаил Мишустин, совместно с главным “алкаше” Медведевым, заявили, что производство в военно-промышленном комплексе увеличилось “во много раз”. Позже и Путин поддержал эти заявления, назвав якобы точные цифры этого прироста: производство основных вооружений увеличилось в целом в 2,7 раза, а производство наиболее востребованных видов вооружения и техники увеличилось за год в 10 раз. Однако в то же время диктатор признал сохраняющийся дефицит стратегически важных вооружений, включая танки и ракеты большой дальности.

Тем не менее, никаких четких или значимых показателей такого исключительного роста производительности для российского военно-промышленного комплекса не наблюдается. Действительно, недавно обновленные производственные индексы отраслей, связанных с производством вооружений, за январь-апрель 2023 года по сравнению с январем-апрелем 2022 года выглядят следующим образом:

Химические компоненты и товары — 99,1%;

металлоизделия, кроме машин и оборудования (например, артиллерийские боеприпасы) - 125,3%;

компьютеры, электроника и оптические устройства - 118,7%;

прочие транспортные средства и оборудование (например, танки, бронеавтомобили, гражданские и военные самолеты, военные корабли и железнодорожные вагоны) - 114,6%.

Здесь необходимо отметить, что, несмотря на кажущийся рост в течение первых четырех месяцев 2023 года, эти индексы не отражают истинный физический объем производства, а скорее основаны на отчетных доходах вышеупомянутых отраслей и сравнении этих показателей с выручкой по ценам на промтовары 2018 года. Откровенно говоря, эти индексы не учитывают рост затрат на производство этой продукции.

Более того, производственные индексы за апрель 2023 года по сравнению с мартом 2023 года фактически демонстрируют замедление производства:

Химические компоненты и товары - 97,1%;

металлоизделия готовые, кроме машин и оборудования - 97,5%;

компьютеры, электроника и оптические устройства - 99,5%;

прочие транспортные средства и оборудование - 89,2%.

Более внимательное изучение реального объема денежных потоков в эти отрасли за январь-апрель 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года подтверждает мнение о том, что производство вооружений в России фактически замедлилось:

химические компоненты и товары - 1,97 трлн рублей (23,6 млрд долларов) против 2,11 трлн рублей (25,28 млрд долларов);

металлопродукция, кроме машин и оборудования - 1,26 трлн рублей (15,09 млрд долларов) против 1,05 трлн рублей (12,58 млрд долларов);

компьютеры, электроника и оптические устройства - 548,2 млрд рублей (6,57 млрд долларов) против 433 млрд рублей (5,19 млрд долларов);

прочие транспортные средства и оборудование - 668,9 млрд рублей (8,01 млрд долларов) против 546,9 млрд рублей (6,55 млрд долларов).

Опять же, исходя из этих цифр, трудно понять, как российское производство вооружений могло увеличиться “во много раз” в этих отраслях за последний год и вообще могло каким-либо образом увеличиться, учитывая, при этом, значительный рост инфляции в стране.

Во многих отношениях Кремль “выстрелил себе в ногу” своей политикой в отношении оборонного производства. Например, агрессор запретил экспорт патронов и гильз, используемых в военных целях, что привело к серьезным проблемам с финансированием производства этой продукции внутри страны. Кроме того, Кремль недавно опубликовал план развития технологий в России до 2030 года. Согласно деталям плана, Россия надеется преодолеть свою зависимость от западных стран в отношении высокотехнологичных компонентов, имеющих решающее значение для производства электроники, передового промышленного оборудования, современного вооружение, искусственный интеллект, самолетов и космических аппаратов, беспилотных летательных аппаратов, медицинского оборудования, а также телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения. В частности, подход требует, чтобы доля таких отечественных товаров в общем объеме потребления была не менее 75%.

Тем не менее, независимо от этого плана, было бы почти невозможно реализовать такой северокорейский подход к промышленному развитию в России. Главной причиной здесь является то, что у агрессора нет необходимой промышленной инфраструктуры для этого. Вместо вложения сверхдоходов от продажи углеводородов в нулевых и начале 10-х годов в постройку заводом электроники, микрочипов, развитие НИИ, Кремль набивал карманы чиновников всех мастей. Таким образом, несмотря на усилия по смягчению ситуации, российское производство вооружений в обозримом будущем будет по-прежнему критически зависеть от импорта передового промышленного оборудования, технологий и компонентов с Запада и из других стран. Даже производственное оборудование, официально обозначенное как “российское”, по-прежнему основано на критически важных компонентах, произведенных в США, Европейском Союзе, Японии и Тайване, которые Кремль сейчас пытается заменить компонентами китайского производства, с наклейкой “сделано в России”.

Таким образом, весь официальный оптимизм Путина, Мишустина, Медведева и остальных путинистов в отношении состояния производства вооружений и оборонно-промышленного комплекса в России можно рассматривать либо как результат дезинформации и недопонимания внутри российского военного руководства, либо как часть преднамеренной дезинформационной кампании, проводимой Кремлем, чтобы скрыть неудачи и потери России в Украине. Хотя более вероятный вариант - это губительную смесь того и другого.

Спустя почти полтора года войны, агрессор не изменил свою политику самообмана. Кроме скармливания собственному населению баек о “непобедимой России, против которой воюет весь мир, а она стоит и не колеблется”, Путин и его ближайшие подопечные сами не прочь “отведать” такой пропаганды для самоуспокоения. В результате “увеличение производства оружия во много раз” является не более чем усладой для ушей Кремля. На самом же деле, российский ВПК действительно продолжает насыщать фронт снарядами и боеприпасами, однако их количества уже не хватает, чтобы вести обстрелы той интенсивность, что была в первые несколько месяцев войны. Что до более сложных изделий, вроде новых танков, самолетов или даже ракет, то здесь агрессору приходится обращаться к другим мировым изгоям за помощью, ведь самостоятельно удовлетворить собственные потребности в этой техники у оккупантов возможности нет.