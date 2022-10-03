Разрушение мифа о “великом СССР”

10:28 03 октября Киев, Украина

Российские пропагандисты, политики, чиновники, приспешники действующей власти при любой удобной возможности вспоминают о былом “величии” СССР. Путин грезит воссоздать это преступное государственное образование, напоминая о подвигах дедов во времена Второй мировой войны, об экономической и промышленной мощи Советского Союза. Россияне, те, кто успел застать распавшееся государство, выросшие на советской пропаганде, а также поколение, которое появилось на свет после “совка” верят словам российских пропагандистов. Этот нарратив вызывает ностальгию у всех “Z-патриотов”, являясь одной из “скреп” внутренней политики Путина. Однако никто из них никогда не задумывался, в чем же было “величие” СССР и было ли оно на самом деле.

Все, что производилось в Советском Союзе и презентовалось, как собственное, вроде современных “аналогов нет” в России, было украдено у других стран. При этом украдено в прямом смысле этого слова. Лишь некоторые схемы на постройку, сборку изделий были куплены, все остальное воровалось шпионами.

Во время сталинской “промышленной индустриализации” с 1929 по 1941 гг, СССР тесно сотрудничало с США, так как после революции страна не имела достаточного интеллектуального ресурса для развития промышленности. Миллионы академиков, ученых, изобретателей были расстреляны или отправлены в ссылку. Основной вклад в промышленность СССР внесла архитекторская фирма американца Альберта Кана «Albert Kahn incorporated», строившая заводы в Америке. Компания получила более 500 заказов на строительство промышленных объектов в СССР общей стоимость 2 млрд долларов, что на сегодняшний день равняется, приблизительно, 250 млрд долларов с учетом инфляции. Филиал Кана в Москве назвали «Госпроектстрой», им руководил брат Альберта Мориц. «Госпроектстрой» выполнял роль посредника между СССР и международными компаниями по постройке отдельных объектов. В период с 1923 по 1933 гг было заключено 170 договоров по техпомощи в тяжелой промышленности Советскому союзу: 73 с немецкими, 59 с американскими, 11 с французскими, 9 со шведскими и 18 с компаниями из других стран. “Жемчужина советской архитектуры” того времени плотина Днепровская ГЭС была спроектирована американским гидростроителем Хью Купером, а гидротурбины закуплены у компаний «General electric» и «Newport news shipbuilding». Магнитогорский меткомбинат спроектирован и построен фирмой «Artur G. Mckee and Co.» а доменные печи, как и для других металлургических комбинатов СССР, разработаны чикагской компанией «Freyn engineering Co.». Проект Нижегородского автомобильного завода разработан компанией «Ford», построен американской компанией «Austin motor company». 1-й государственный подшипниковый завод строили при технологическом содействии итальянской компании «RIV». Сталинградский тракторный завод, спроектированный самим Альбертом Каном, был построен в США, затем демонтирован и заново собран в СССР. Оборудование для завода поставили с американских и немецких тракторных заводов. Буквально вся тяжелая промышленность Советского союза закуплена с Запада, начиная от проектов, заканчивая деталями и комплектующими для станков и прочего оборудования.

Американский архитектор и владелец «Albert Kahn incorporated» Альберт Кан

Такая же ситуация обстояла и с “отечественным” автопромом. Первый серийный автомобиль ГАЗ «А» был позаимствован у американцев. Его “старшим братом” стал Ford «A».

Слева ГАЗ «А» (СССР), справа Ford «A» (США)

Другим скопированным автомобилем стал «Ленинград-1», практически точная копия «Buick 32-90». Интересно, что завод «Красный Путиловец», на котором собирали советский вариант автомобиля, не справился с заданием и автомобиль не смог доехать до Москвы на презентацию своим ходом без серьезных поломок.

Слева «Ленинград-1» (СССР), справа «Buick 32-90» (США)

Также Советский Союз скопировал у американцев модели Ford «Model B», назвав его ГАЗ «М1», Ford «Prefect» - аналог в СССР «КИМ 10». Легендарный «Москвич 400», послевоенный серийный автомобиль СССР стал точной копией немецкого Opel «Kadet K38». При этом основная часть оборудования для производства советского автомобиля была вывезена из завода в оккупированной Германии.

Слева «Москвич 400» (СССР), справа Opel «Kadet K38» фашистская Германия

Модели автомобилей ВАЗ, более известные как «Жигули», ЗАЗ «Запорожец», ГАЗ «Волга» и другие, также были точными копиями зарубежных моделей авто. В некоторые вносились незначительные изменений в ходовой части, а некоторые полностью совпадали с иностранными аналогами.

Примечательно, что и военная техника СССР также была позаимствована из-за границы. Советский легкий танк Т-26 был точной копией экспортируемого танка Vickers MK E английского производства. Советский Союз выкупил американский танк M1928 вместе с конструкторским проектом и начал его собирать под названием БТ-2. А в легендарном Т-34 использовалась подвеска и идеи американского конструктора Джона Уолтера Кристи, разработчика М1928.

Советский танк Т-26 (слева) и британский танк Vickers MK E (справа)

В области стрелкового оружия ситуация аналогичная. Советский пистолет «ТТ» (Тульский-Токарев) и внешне, и внутренне похож на американский «Браунинг 1903», адаптированный под патрон другого калибра. Еще до войны с Финляндией, СССР выпустил ППД (пистолет-пулемет Дегтярева) 34/38, являющийся точной копией финского Suomi M/31. Нельзя не упомянуть легендарный автомат Калашникова. В 1946 году, немецкому конструктору Хуго Шмайсеру “предложили” поехать на несколько лет в Советский Союз. Не имея возможности отказать он, вместе со своей командой, в тот же год прибыл в Ижевск и вскоре СССР завершил разработку «АК-47». Но, что самое интересное, после того, как Шмайсер вернулся в Германию, Калашников за всю свою жизнь не создал ничего нового.

Автомат Калашникова в руках у своего “творца”

После окончания Второй мировой войны началась Холодная война, и кроме гонки вооружений началась космическая гонка. Советский Союз гордился тем, что стал первопроходцем в космосе. В этом СССР помогли фашисты, а точнее немецкие разработки ракет «ФАУ-2». На базе трех немецких институтов, Кремлем был создан институт «Нордхаузен» в Германии, где занимались сбором данных о нацистских ракетах. К проекту привлекли Льва Гайдукова (директор), Сергея Королева (главный инженер) и Валентина Глушко (отвечал за сбор всей имеющейся в Германии документации относительно «ФАУ-2»). Советские инженеры на протяжении 2-х лет – с 1945 по 1947 гг. – собрали: конструкторскую документацию, готовые образцы, производственное оборудование и оснастку, методики расчета теплопередачи, расчеты термодинамики и смесеобразования в камере, истечения газа из сопла и т.д. Но даже после этого, на сбор “отечественной” ракеты по аналогии «ФАУ-2» ушло несколько лет, так как необходимо было воспроизводить такие же сплавы стали, как использовали немцы. Примечательно, что дальнейшее усовершенствование «ФАУ-2» в космические ракеты-носители, баллистические ракеты, несущие ядерные боеголовки легло на плечи немецких ученых, которых удалось захватить Кремлю в качестве интеллектуального трофея. Для них был построен отдельный городок на Селигере.

Воссозданная в СССР ФАУ-2 под названием Р-1

Советский Союз, как и современная Россия, кроме прочего, ассоциируется с ядерным шантажом. Но мало кто знает, что первая советская атомная бомба стала точной копией американского «Толстяка», сброшенного на Нагасаки в 1946 году. Чертежи благополучно были украдены советским шпионам. Более того, по некоторым данным, из Америки в Москву удалось переправить даже образцы Урана-235, основного элемента, использующегося при делении ядра в атомном заряде тех времен.

Первая советская атомная бомба РДС-1 – копия американской бомбы «Fetman» сброшенной на японский город Нагасаки в 1946 году

Не удивительно, что производство менее значительных изделий также было скопировано СССР у других стран. Это и различная бытовая техника, вроде пылесосов, холодильников, электробритв, и более сложные приборы – компьютеры, фотоаппараты, видеокамеры, видеомагнитофоны. Даже всем известная детская игра «Волк ловит яйца» или «Ну Погоди» стала точной копией японской «Nintendo eg-26 egg». Все это стало возможно, вернувшемуся в современную Россию, так называемому, серому импорту.

К слову о “современной” России. Она действительно является правоприемницей СССР, ведь продолжает копировать иностранные технологии. И если до 24 февраля Кремль импортировал абсолютно все, что мог то теперь, по всей видимости, РФ вернется к советскому опыту воровства времен Холодной войны. Россия не успела из-за своих империалистических амбиций, извечной дележки власти, сфер влияния, “геополитического планирования”, войти в технологический рынок. Теперь же, мир меняется настолько быстро, что даже если прямо сейчас, где-то в параллельной вселенной, где Путин не напал на Украину, Кремль решит начать выпускать высокотехнологичные товары, то за время производства какого-нибудь простого процессора, изделие морально устареет. Россия как была, так и остается обычной мировой бензоколонкой, которая добывает углеводороды, от которых мир намерен отказаться в ближайшие два десятка лет, при помощи иностранных технологий, от которых РФ отрезали западными санкциями.