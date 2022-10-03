Разрушение мифа о “великом СССР”

10:28 03 октября Киев, Украина

Российские пропагандисты, политики, чиновники, приспешники действующей власти при любой удобной возможности вспоминают о былом “величии” СССР. Путин грезит воссоздать это преступное государственное образование, напоминая о подвигах дедов во времена Второй мировой войны, об экономической и промышленной мощи Советского Союза. Россияне, те, кто успел застать распавшееся государство, выросшие на советской пропаганде, а также поколение, которое появилось на свет после “совка” верят словам российских пропагандистов. Этот нарратив вызывает ностальгию у всех “Z-патриотов”, являясь одной из “скреп” внутренней политики Путина. Однако никто из них никогда не задумывался, в чем же было “величие” СССР и было ли оно на самом деле.

Все, что производилось в Советском Союзе и презентовалось, как собственное, вроде современных “аналогов нет” в России, было украдено у других стран. При этом украдено в прямом смысле этого слова. Лишь некоторые схемы на постройку, сборку изделий были куплены, все остальное воровалось шпионами.

Во время сталинской “промышленной индустриализации” с 1929 по 1941 гг, СССР тесно сотрудничало с США, так как после революции страна не имела достаточного интеллектуального ресурса для развития промышленности. Миллионы академиков, ученых, изобретателей были расстреляны или отправлены в ссылку. Основной вклад в промышленность СССР внесла архитекторская фирма американца Альберта Кана «Albert Kahn incorporated», строившая заводы в Америке. Компания получила более 500 заказов на строительство промышленных объектов в СССР общей стоимость 2 млрд долларов, что на сегодняшний день равняется, приблизительно, 250 млрд долларов с учетом инфляции. Филиал Кана в Москве назвали «Госпроектстрой», им руководил брат Альберта Мориц. «Госпроектстрой» выполнял роль посредника между СССР и международными компаниями по постройке отдельных объектов. В период с 1923 по 1933 гг было заключено 170 договоров по техпомощи в тяжелой промышленности Советскому союзу: 73 с немецкими, 59 с американскими, 11 с французскими, 9 со шведскими и 18 с компаниями из других стран. “Жемчужина советской архитектуры” того времени плотина Днепровская ГЭС была спроектирована американским гидростроителем Хью Купером, а гидротурбины закуплены у компаний «General electric» и «Newport news shipbuilding». Магнитогорский меткомбинат спроектирован и построен фирмой «Artur G. Mckee and Co.» а доменные печи, как и для других металлургических комбинатов СССР, разработаны чикагской компанией «Freyn engineering Co.». Проект Нижегородского автомобильного завода разработан компанией «Ford», построен американской компанией «Austin motor company». 1-й государственный подшипниковый завод строили при технологическом содействии итальянской компании «RIV». Сталинградский тракторный завод, спроектированный самим Альбертом Каном, был построен в США, затем демонтирован и заново собран в СССР. Оборудование для завода поставили с американских и немецких тракторных заводов. Буквально вся тяжелая промышленность Советского союза закуплена с Запада, начиная от проектов, заканчивая деталями и комплектующими для станков и прочего оборудования.

Американский архитектор и владелец «Albert Kahn incorporated» Альберт Кан

Американский архитектор и владелец «Albert Kahn incorporated» Альберт Кан

Такая же ситуация обстояла и с “отечественным” автопромом. Первый серийный автомобиль ГАЗ «А» был позаимствован у американцев. Его “старшим братом” стал Ford «A».

Слева ГАЗ «А» (СССР), справа Ford «A» (США)

Слева ГАЗ «А» (СССР), справа Ford «A» (США)

Другим скопированным автомобилем стал «Ленинград-1», практически точная копия «Buick 32-90». Интересно, что завод «Красный Путиловец», на котором собирали советский вариант автомобиля, не справился с заданием и автомобиль не смог доехать до Москвы на презентацию своим ходом без серьезных поломок.

Слева «Ленинград-1» (СССР), справа «Buick 32-90» (США)

Слева «Ленинград-1» (СССР), справа «Buick 32-90» (США)

Также Советский Союз скопировал у американцев модели Ford «Model B», назвав его ГАЗ «М1», Ford «Prefect» - аналог в СССР «КИМ 10». Легендарный «Москвич 400», послевоенный серийный автомобиль СССР стал точной копией немецкого Opel «Kadet K38». При этом основная часть оборудования для производства советского автомобиля была вывезена из завода в оккупированной Германии.

Слева «Москвич 400» (СССР), справа Opel «Kadet K38» фашистская Германи

Слева «Москвич 400» (СССР), справа Opel «Kadet K38» фашистская Германия

Модели автомобилей ВАЗ, более известные как «Жигули», ЗАЗ «Запорожец», ГАЗ «Волга» и другие, также были точными копиями зарубежных моделей авто. В некоторые вносились незначительные изменений в ходовой части, а некоторые полностью совпадали с иностранными аналогами.

Примечательно, что и военная техника СССР также была позаимствована из-за границы. Советский легкий танк Т-26 был точной копией экспортируемого танка Vickers MK E английского производства. Советский Союз выкупил американский танк M1928 вместе с конструкторским проектом и начал его собирать под названием БТ-2. А в легендарном Т-34 использовалась подвеска и идеи американского конструктора Джона Уолтера Кристи, разработчика М1928.

Советский танк Т-26 (слева) и британский танк Vickers MK E (справа)

Советский танк Т-26 (слева) и британский танк Vickers MK E (справа)

В области стрелкового оружия ситуация аналогичная. Советский пистолет «ТТ» (Тульский-Токарев) и внешне, и внутренне похож на американский «Браунинг 1903», адаптированный под патрон другого калибра. Еще до войны с Финляндией, СССР выпустил ППД (пистолет-пулемет Дегтярева) 34/38, являющийся точной копией финского Suomi M/31. Нельзя не упомянуть легендарный автомат Калашникова. В 1946 году, немецкому конструктору Хуго Шмайсеру “предложили” поехать на несколько лет в Советский Союз. Не имея возможности отказать он, вместе со своей командой, в тот же год прибыл в Ижевск и вскоре СССР завершил разработку «АК-47». Но, что самое интересное, после того, как Шмайсер вернулся в Германию, Калашников за всю свою жизнь не создал ничего нового.

Автомат Калашникова в руках у своего “творца”

Автомат Калашникова в руках у своего “творца”

После окончания Второй мировой войны началась Холодная война, и кроме гонки вооружений началась космическая гонка. Советский Союз гордился тем, что стал первопроходцем в космосе. В этом СССР помогли фашисты, а точнее немецкие разработки ракет «ФАУ-2». На базе трех немецких институтов, Кремлем был создан институт «Нордхаузен» в Германии, где занимались сбором данных о нацистских ракетах. К проекту привлекли Льва Гайдукова (директор), Сергея Королева (главный инженер) и Валентина Глушко (отвечал за сбор всей имеющейся в Германии документации относительно «ФАУ-2»). Советские инженеры на протяжении 2-х лет – с 1945 по 1947 гг. – собрали: конструкторскую документацию, готовые образцы, производственное оборудование и оснастку, методики расчета теплопередачи, расчеты термодинамики и смесеобразования в камере, истечения газа из сопла и т.д. Но даже после этого, на сбор “отечественной” ракеты по аналогии «ФАУ-2» ушло несколько лет, так как необходимо было воспроизводить такие же сплавы стали, как использовали немцы. Примечательно, что дальнейшее усовершенствование «ФАУ-2» в космические ракеты-носители, баллистические ракеты, несущие ядерные боеголовки легло на плечи немецких ученых, которых удалось захватить Кремлю в качестве интеллектуального трофея. Для них был построен отдельный городок на Селигере.

Воссозданная в СССР ФАУ-2 под названием Р-1

Воссозданная в СССР ФАУ-2 под названием Р-1

Советский Союз, как и современная Россия, кроме прочего, ассоциируется с ядерным шантажом. Но мало кто знает, что первая советская атомная бомба стала точной копией американского «Толстяка», сброшенного на Нагасаки в 1946 году. Чертежи благополучно были украдены советским шпионам. Более того, по некоторым данным, из Америки в Москву удалось переправить даже образцы Урана-235, основного элемента, использующегося при делении ядра в атомном заряде тех времен.

Первая советская атомная бомба РДС-1 – копия американской бомбы «Fetman» сброшенной на японский город Нагасаки в 1946 году

Первая советская атомная бомба РДС-1 – копия американской бомбы «Fetman» сброшенной на японский город Нагасаки в 1946 году

Не удивительно, что производство менее значительных изделий также было скопировано СССР у других стран. Это и различная бытовая техника, вроде пылесосов, холодильников, электробритв, и более сложные приборы – компьютеры, фотоаппараты, видеокамеры, видеомагнитофоны. Даже всем известная детская игра «Волк ловит яйца» или «Ну Погоди» стала точной копией японской «Nintendo eg-26 egg». Все это стало возможно, вернувшемуся в современную Россию, так называемому, серому импорту.

К слову о “современной” России. Она действительно является правоприемницей СССР, ведь продолжает копировать иностранные технологии. И если до 24 февраля Кремль импортировал абсолютно все, что мог то теперь, по всей видимости, РФ вернется к советскому опыту воровства времен Холодной войны. Россия не успела из-за своих империалистических амбиций, извечной дележки власти, сфер влияния, “геополитического планирования”, войти в технологический рынок. Теперь же, мир меняется настолько быстро, что даже если прямо сейчас, где-то в параллельной вселенной, где Путин не напал на Украину, Кремль решит начать выпускать высокотехнологичные товары, то за время производства какого-нибудь простого процессора, изделие морально устареет. Россия как была, так и остается обычной мировой бензоколонкой, которая добывает углеводороды, от которых мир намерен отказаться в ближайшие два десятка лет, при помощи иностранных технологий, от которых РФ отрезали западными санкциями.