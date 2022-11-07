Раскол элит в россии

09:10 07 ноября Киев, Украина

В России не существует независимых политиков, журналистов и, по всей видимости, даже блогеров. Все, кто в какой-то мере действительно мог считаться независимым, были убиты. Все, кто реально говорил правду, кто без преувеличения мог навредить системе или лично Путину лежат в могилах. Это и Анна Политковская, и Александр Литвиненко, и Станислав Маркелов, и Анастасия Бабурова, и Сергей Юшенков, и, конечно же, Борис Немцов. Убийства этих людей произошли в нулевых годах, когда Путин только пришел к власти. То есть, это время, когда ростки демократии лишь начинались искореняться, а кровавый режим Кремля еще не получил той безграничной власти, к которой он пришел уже во второй половине 10-х годов. Это значит, что убийства журналистов, политиков, конкурентов еще вызывали масштабный общественный резонанс и, в теории, могли привести к масштабным протестам, которые несли реальную угрозу режиму действующей в России власти.

Отдельно следует отметить тех, кто в РФ считается оппозиционным политиком на сегодняшний день и подвергся репрессиям со стороны Кремля. Это Алексей Навальный, Михаил Ходорковский, в какой-то мере Максим Кац, Григорий Явлинский, Борис Вишневский. Все они действительно выступают против правления Путина. Кто-то действует от лица так называемой системной (партийной) оппозиции, кто-то от внесистемной. Однако все они недовольны политикой диктатора лишь потому, что этих людей не допускают к власти. В разное время, “оппозиционеры” подтверждали свой статус российских империалистов, когда отрицали деоккупацию Крыма, называли войну на Донбассе гражданской, поддерживали вторжение в Грузию и т.д.

Никто из вышеперечисленных не в силах что-либо изменить в России. Они лишь ждут часа, когда путинская власть закончится, и они сумеют занять свое место в будущем страны, в каком бы виде она не прибывала. Но весьма вероятно, что как только “оппозиционеры” получат власть, их взгляды относительно внешней политики Путина изменятся на противоположные.

Как ни странно, единственными, кто действительно способен ликвидировать диктатора являются действующие российские элиты. Если до полномасштабного вторжения в Украину они были рады потакать режиму, выполнять анти-человеческие приказы, то теперь время меняется. На сегодняшний день можно видеть, что единственными, кто остается верен диктатору это его старые соратники, пришедшие во власть вместе с Путиным. Новый лагерь “оппозиционеров” не заинтересован в смене путинского режима, однако не прочь занять место диктатора.

Сегодня можно видеть новую силу бросающую вызов Путину. Основными персонажами являются Евгений Пригожин, Рамзан Кадыров и, вероятно, Сергей Суровикин, недавно назначенный на пост командующего всей группировкой российских войск. Все они являются представителями силовых структур и в случае реализации плана “преемник” весьма вероятно, война в Украине не закончится, однако в России могут начаться сепаратистские волнение в регионах.

Так или иначе, очевидно, что костяк желающих взять власть в свои руки уже есть и для смещения Путина им необходимо “подмять” под себя большую часть российских элит. А это подразумевает чистки среди путинистов и процесс уже запущен.

Не всем известно, однако ЧВК «Вагнер», собственником которой является Евгений Пригожин, не принимала участия в полномасштабном вторжении в Украину с самого его начала. Причиной тому стали разногласия между “поваром” (так называют Пригожина из-за его легального бизнеса) и Путиным. Глава вагнеровцев был недоволен Минобороны РФ, лично Шойгу, а также кадровыми изменениями в аппарате президента и назначением Кириенко. Это стало причиной отказа Пригожина принять участие в начале вторжения в Украину. Знакомый “повара” заявил, что тот начнет задействовать своих головорезов из ЧВК «Вагнер» только по личному указу Путина. Спустя несколько недель, по всей видимости, приказ, в той или иной мере, пришел. Однако с того момента, как вагнеровцы стали воевать в Украине, с тех самых пор Пригожин начал вести личную войну практически против всех представителей российской элиты.

Кроме силовиков, уголовник владеет «Агентством информационных технологий», более известном под названием фабрика троллей. Его сотрудники занимаются подрывной деятельностью в интернете. Естественно, что после 24 февраля тролли приняли непосредственное участие в распространении пропаганды и ведении дискуссий с противниками войны как в России, так и за ее пределами. Кроме того, известно, что Пригожин является владельцев нескольких телеграмм-каналов. Примечательно, что все его ресурсы уже несколько месяцев не прекращают критику официальных силовых структур РФ, Шойгу, Чемезова, Бастрыкина, Золотова, Кириенко и мартовской переговорной группы РФ, Лапина и т.д. Важно подчеркнуть, что критика касалась ближнего окружения Путина, но не самого диктатора. Вероятно, причина кроется в том, что блок Пригожина и Ко еще не достаточно окреп для этого.

Тем не менее, долгое время путинские прихлебатели не предпринимали каких либо действий, чтобы осадить “повара”. Очевидно, что на то была воля бункерного деда, так как все понимали результат таких мер – усиление внутренней борьбы и раскол элит. Однако в начале августа трое сотрудников Пригожина, которые вели телеграмм каналы, были арестованы по приказу главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Арестованных формально обвинили в мошенничестве. В тоже время, в их телеграмм-каналах не раз осуждали действия единоросов, Шойгу и Чемезова. Не вызывает сомнений, что именно критика действующих представителей власти в Кремле стала причиной ареста сотрудников Пригожина и стало предупреждением для преступника, чтобы он прекратил вбивать клин среди путинской элиты. Необходимо еще раз подчеркнуть, что внутренняя борьба была всегда, и Путин никогда особо не обращал на это внимания, однако во время войны такие действия могут привести к росткам, что станут причиной будущей гражданской войны.

Между тем, Кадыров, со своей стороны, также поддержал инициативу Пригожина по дискредитации российской власти. Дело в том, что с самого начала оккупации Чечни Россией, Кремль ежегодно выделял многомиллиардные дотации республике. Кадыровы служили Путину в качестве устрашающей силы и наемных убийц, когда требовалось усмирить или устранить слишком надоедливых журналистов, политиков, военных перебежчиков и т.д. Кадырова не любили и продолжают не любить за это сотрудники всех спецслужб, военные и политические деятели Кремля. После начала полномасштабного вторжения, связка Кадыров-Пригожин осознали, что для них наступил отличный момент, чтобы продвинутся по карьерной лестнице.

Так, во всех неудачах российской армии на фронте чеченский узурпатор обвинял военное руководство Минобороны РФ. Одним из последних громких заявлений стала критика в адрес командующего Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина, который командовал группировкой оккупационных войск на Харьковском направлении. Кадыров обвинил офицера в некомпетентности, потребовал его разжаловать до рядового и отправить на фронт с автоматом в руках “искупать свой позор кровью”. Пригожин официально поддержал чеченца заявив: “Рамзан, красавчик, жги. Всех этих ушлепков - с автоматами босыми на фронт”.

Несмотря на то, что кадыровцы не воюют на передовой и давно получили славу “тик-ток войск”, а сам Кадыров никогда не бывал на передовой, такие высказывания находят отклик среди рядовых россиян и популярность его растет. В тоже время Пригожина и его вагнеровцев высоко ценит Путин за то, что они не считаются с потерями и в сети вряд ли найдутся обращения наемников к Кремлю о “невыносимых условиях”, плохом обеспечении или больших потерях, которые массово записывают солдаты регулярных войск российской армии.

По всей видимости, это сыграло свою роль в разрешении Пригожину легализовать его ЧВК в России. 4 ноября в Петербурге был открыт «Вагнер-центр». По словам “повара”, это заведение представляет комплекс зданий, “где находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств”. Все это должно послужить “для генерации идей, с целью повышения обороноспособности России, в том числе, в информационной сфере”. В будущем, Пригожин планирует открытие филиалов по всей стране.

То есть, уголовнику-рецидивисту, получившему разрешение на создание собственной армии, центра пропаганды и сбору персональных данных (фабрика троллей), теперь дали “зеленый свет” на постройку собственной спецструктуры, которая на законных основания будет иметь возможность конкурировать с ФСБ, СВР, ГРУ. Очевидно, что сфера деятельности «Вагнер-центров» затронет как внутреннее население РФ, так и станет вести внешнюю разведку, параллельно совершая хакерские атаки. А учитывая нарастающую внутри элитную борьбу, в первую очередь, Пригожин начнет собирать конфиденциальную информацию на все руководство России. И разрешение на подобную деятельность, он получил от Путина, так как кроме бункерного карлика, никто другой не мог, да и не стал предоставлять “повару” такие полномочия. Однако не понятно, насколько слеп хозяин Кремля, раз решил, что владелец наемников, которые подчиняются исключительно Пригожину, останется верен своему господину. Теперь, призираемый всеми, “повар” получил власть над структурами и силу, способную удержать эту власть. Кроме того, Кадыров и Суровикин остаются на его стороне.

В российских кругах поползли слухи о том, что Пригожин может стать новым главой ФСБ, чеченский узурпатор – руководителем Росгвардии, а недавно назначенный командующий группировкой всей российской армии воюющей в Украине – министром обороны РФ. Таким образом, троица получит власть над всеми своими врагами и лишь после этого они смогут сделать следующий шаг – сместить Путина.

О сильной позиции Пригожина, также может говорить его недавняя “похвала” украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Он назвал его “твердым, уверенным в себе и симпатичным парнем”. Такого себе не позволял никто. Во-первых, на то не было не причин, ни указаний свыше. Во-вторых, такие слова грозили бы спикеру, как минимум, уголовным сроком. Пригожин, таким образом, показал, что стоит вне закона. Против него не было выпадов со стороны пропагандистов и даже со стороны его врагов.

Тем не менее, если нового фаворита Путина никто не смеет тронуть, то против его людей ведется настоящая охота. Кроме трех руководителей телеграмм-каналов, одной из последних “добыч” российских элит стала Ксения Собчак. Стоит напомнить, что она дочь своего отца – Анатолия Собчака. Именно он привел Путина к власти, под его покровительством будущий диктатор понял, как воровать деньги в постсоветской России. Бункерный обязан Собчаку многим. И, как известно, “русские своих не бросают”, однако относится это не к солдатам или соотечественникам, а к путинским приближенным. Собчак стала одной из немногих, кто стал примером смеси системно-несистемной оппозиции. Она якобы показывала, что является оппоненткой Путина и единоросов, в тоже время, проявляла лояльность меру Москвы Собянину, раскрывала позицию звезд российского шоу-бизнеса в своих интервью и, по приказу сверху, начинала кампанию по уничтожению политиков, ставших неугодными Путину. Невозможно было не заметить и ее отношение к войне в Украине. Собственно, позиция Собчак позволила ей (несмотря на якобы оппозиционные взгляды) оставаться в России и продолжать заниматься “критикой” Кремля.

Нельзя точно сказать, в какой момент бывшая участница «Дом-2» стала сотрудничать с Пригожиным, однако это стало тем шагом, который определил ее сторону во внутренней борьбе российских элит. Так, после появления первых видеоролики с владельцем ЧВК «Вагнер» в колонии города Йошкар-Оле, куда он прибыл, чтобы вербовать заключенных, Собчак вступилась в защиту “повара”, заявив, что видео “содержит множество склеек и монтажа”. В то время, Пригожин продолжал отрицать свое причастие к ЧВК «Вагнер» и даже направил письмо в суд ЕС с требованием снять с него санкции, введенные из-за его спонсорства наемников. Позже, Собчак в красках начала описывать борьбу компаньона с его давним врагом – губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Беглов не давал компаниям Пригожина в городе получать госзаказы с кремлевским финансированием долгие годы. Став в более сильную позицию во время войны, питерский уголовник решил, наконец, отомстить Беглову и начал упрекать губернатора в “недостаточной поддержке” военных.

Вряд ли Собчак поддерживала Пригожина из идейных соображений. Наверняка ее позиция была подкреплена финансовым интересом и соображениями безопасности. Однако, ни одно, ни другое ей, в итоге, не помогло. Собчак, а точнее (пока что лишь) ее коммерческого директора Кирилла Суханова, обвинили “в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха»” Чемезова, за “не публикацию на него в телеграмм-канале” Собчак компромата. Сообщается, что Суханов был пойман при получении 800 тыс. рублей в качестве задатка и уже частично признал вину. В тоже время, на решениях суда, либо Следственного комитета РФ не стоит заострять внимание. Эти структуры выдвинут любое обвинение и признают виновным каждого, кого “захотят” высшие чины Кремля. Пригожин таковым быть не может. В тоже время дело коммерческого директора Собчак, несомненно, связано с хозяином ЧВК «Вагнер», а точнее, со связью между, так называемой, журналисткой, ее новым покровителем и их совместной компанией против путинистов. Стоит отметить, что Собчак в спешке бежала из России, когда был арестован Суханов, а дело против нее не возбудили и в этом, скорее всего, заслуга ее отца перед Путиным.

На данный момент, внутренняя борьба в России, пожалуй, сильнее, чем боевые действия в Украине. Кроме арестов, компромата и взаимных обвинений, по стране прокатилась волна “загадочных” смертей высокопоставленных военных и региональных чиновников. Война дала возможность возвыситься тем, кто до 24 февраля выполнял грязную работу для Путина и был изгоем среди российских элит. Их роль в будущем России растет. Однако это не те оппозиционеры, что, хотя бы, заявляют о своих либеральных взглядах. Это все те же кровожадные, беспринципные убийцы и воры, но на несколько лет моложе тех, что сейчас занимают руководящие посты в Кремле. Также, их отличительной чертой является то, что у них есть личный силовой ресурс, который подчиняется исключительно им. В тот момент, когда новая коалиция захватит как можно больше власти, Путин последует за Лапиным и остальными. Россия – страна шакалов, готовых перегрызть друг другу горло за власть и ресурсы. Станут ли новые хозяева Кремля преследовать бредовые идеи плешивого диктатора, покажет лишь время, но абсолютно точно, что суть правления в РФ не измениться.