Путин - типичный почитатель нацизма

Россия ничего не производит сама. СССР в меньшей степени, но также ничего не мог производить самостоятельно. Разговоры об “импортозамещении” звучат, будто их произносит закомплексованный человек, не сумевший реализоваться в жизни. Ценности, идеология, внутренняя и внешняя политика и даже пропаганда в России также не являются результатом ее работы. Все это было скопировано из более ранних тоталитарных режимов, в частности, с гитлеровской Германии.

Как это не парадоксально, но даже слова произносимые пропагандистами и чиновниками РФ являются лишь копией высказываний нацистов в Гитлеровской Германии. Известно, что после захвата Берлина, союзники начали делить трофеи. Главным призом стала информация. Несмотря на свои зверства и людоедскую идеологию, фашистская Германия преуспевала в научной, культурной, социальной сферах. Сталин, будучи правителем тоталитарной страны, крайне нуждался кроме прочего, эффективно управлять большими массами людей. Нацистская пропаганда стала, чуть ли не главным трофеем для вождя и будущих поколений.

Но если СССР и взяла на вооружение методы пропаганды от нацистов, то в современной России политики, вместе с главой государства не стесняясь, начали копировать не только стиль, риторику, но и даже целы изречения гитлеровцев.

Вероятно, одной из истинных целей Путина в войне против Украины, кроме ресурсов, остается обеспечение сухопутного коридоры в Крым, который, несмотря на аннексию и строительство Крымского моста, остается проблемным с точки зрения логистики. Такую же цель изначально преследовал и Гитлер, начав Вторую мировую войну с нападения на Польшу в сентябре 1939 года. Немецкому диктатору было необходимо соединить Германию с Восточной Пруссией. 1-го сентября Гитлер объяснил немцам причину начала войны: “В течение долгого времени мы страдали от ужасной проблемы, проблемы созданной Версальским диктатом, которая усугублялась, пока не стала невыносимой для нас. Данциг был — и есть германский город. Коридор был — и есть германский. Обе эти территории по их культурному развитию принадлежат исключительно германскому народу. Данциг был отнят у нас, Коридор был аннексирован Польшей. Как и на других германских территориях на востоке, со всеми немецкими меньшинствами, проживающими там, обращались все хуже и хуже. Более чем миллион человек немецкой крови в 1919−20 годах были отрезаны от их родины”. Многие видели, но могли забыть речь Путина 24 февраля, перед тем, как он начал войну: “Здесь сразу же возникает много вопросов. И первый из них, на самом деле главный: зачем надо было с барского плеча удовлетворять любые, безгранично растущие националистические амбиции на окраинах бывшей империи? Передавать во вновь образуемые, причем часто произвольно сформированные, административные единицы — союзные республики — огромные, часто не имевшие к ним вообще никакого отношения территории. Повторяю, передавать вместе с населением исторической России”. Кроме самой причины – “несправедливо переданных земель” – речи Путина и Гитлера совпадают по наполняемости. Оба, якобы, переживают за народы, которые стали “отрезаны от их исторических родин”, оба оспаривают историю, оба ее пытаются исказить.

Оба диктатора также обвиняли Запад, который не удовлетворил их желаний, не сумел “утихомирить” агрессора. Слова Гитлера звучали так: “Вы знаете о моих бесконечных попытках, которые я предпринимал для мирного урегулирования вопросов с Австрией, потом с Судетской областью, Богемией и Моравией. Все они оказались напрасны. Таким же образом, я пробовал решить проблему Данцига, Коридора, и так далее, предлагая мирное обсуждение проблем. То, что проблемы должны быть решены, ясно. Нам также ясно, что у западных демократий нет времени и нет интереса решать эти проблемы”. Путин повторил речь Гитлера практически слово в слово 24 февраля: “Хорошо известно, что на протяжении 30 лет мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. В ответ на наши предложения мы постоянно сталкивались либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а Североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется”.

К слову о “гарантиях безопасности”, о которых повторял Путин и другие российские чиновники почти весь 2021 год, говорил и Гитлер. Немецкий диктатор также упоминал и о смене власти в Польше, равно, как и хозяин Кремля утверждал, что “в Украине власть захватили нацисты, которые должны уйти в отставку”.

Путин не стесняясь брал вдохновение у Гитлера, использовал его речи в своих выступлениях. Окружение кремлевского диктатора последовало его примеру, и они стали повторять фразы, а порой и целые предложения известных нацистских деятелей. Леонид Слуцкий, с недавних пор лидер партии «ЛДПР», уже дважды высказывался о “едином президенте”: “Одна страна, один президент и одна победа”, - произнес в очередной раз Слуцкий на похоронах дочери пропагандиста Александра Дугина. Йозеф Геббельс, главный нацистский идеолог, произнес речь, в которой призывал немцев к “тотальной войне” в 1943 году. В ней прозвучало предложение: “Один народ, одна империя, один фюрер”. Сходство слов Геббельса и Слуцкого невозможно отрицать. Даже россияне заметили, что чиновник цитировал нациста. Тем не менее, депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что изречение его коллеги “не напоминает” слова Геббельса. Он объяснил – “Слуцкий - глубоко верующий человек. Похожая фраза встречается в Библии. А каждый видит то, что хочет видеть. Уверен, что он никоим образом не подразумевал нацистский лозунг. Да и лозунг этот не такой уж известный, поэтому и я сразу вопроса не понял”. В некоторых случаях нацистские идеологи также оправдывали свои слова Библией.

Но каким образом произошло так, что страна, которая, где только не лень, заявляет о единоличной победе во Второй мировой войне над фашизмом, обвиняет Украину в “возрождении нацизма”, использует речи гитлеровцев в своей пропаганде, создает культ личность и культ “единого государства”? Становление Гитлера, также как и Путина произошло на фоне предыдущих поражений Германии и России соответственно. После Первой мировой войны Берлин потерял часть земель, пережил несколько экономических кризисов (1918-1923 гг и 1929-1933 гг). Немецкий диктатор обещал “возродить было величие Германии”, вернуть земли. Всю вину за произошедшее он возложил на Великобританию, Францию и “евреев-большевиков”. Путин также пришел к власти на фоне развала СССР, после экономических кризисов в России. Так как распад Советского Союза произошел в следствии поражения в Холодной войне с блоком НАТО, то у россиян сохранилась ненависть к США, “западным ценностям” и демократически-либеральным устоям. Он также как и Гитлер вознамерился “вернуть былое величие и утраченные земли”. Идея реваншизма – основа обоих диктаторов.

Очевидно, что идентичные внешнеполитические цели подразумевают схожие методы по их достижению. Поэтому российская пропаганда использует те же методы, что и фашистская Германия. Отдельно стоит отметить культ личности, который сейчас в России достиг, пожалуй, своего апогея. Некоторые наблюдатели отмечали, что культ личности кремлевского диктатора начался еще в 2001 году, когда портреты Путина можно было наблюдать в большом количестве в подземных переходах метро. Восхваление диктатора необходимо для того, чтобы люди не отождествляли своего лидера с неудачами. То, как это работает, можно видеть на примере россиян, которые обвиняют власть в коррупции, однако Путин для них всегда остается в другом поле восприятия, и они называют своего диктатора “самым лучшим президентом”.

Взяв за основу пропаганду своего предшественника, Путин не забыл и о символике. Свастика была главным символом нацистов и остается им по сей день. Естественно, кремлевский диктатор не мог позволить себе использовать свастику. Однако это не коснулось других, менее известных символов фашистов.

Сперва, стоит отметить, что Гитлер и Путин – почитатели мистицизма. Шаманы, экстрасенсы, исторические артефакты и особенно символика – неотъемлемые атрибуты их правления. У Гитлера был отдел Аненербе, занимавшийся поиском священных мести, артефактов на Тибете, оккультизмом и прочими потусторонними вещами. У Путин, со слов его близкого окружения, есть свои шаманы. Он большое значение отводит датам, вроде 9-го мая, времени нападения на Украину (которое также совпадает со временем нападения гитлеровцев на СССР) и т.д. Кроме того, отдельного внимания заслуживает сюжет по федеральным телеканалам, где показали, как шаманы на Алтае, проводят обряд, чтобы Россия победила в войне. Поэтому, символизм для Путина имеет, а для Гитлера имел, огромное значение. Свастика, сама по себе, означает “благополучие”, а первые ее изображения датируются 8 тыс. до н.э. Она имеет сакральный смысл в буддизме, иудаизме, так как считается символом, который отгоняет злых духов. В конце XIX века ее начали ассоциировать с арийской расой, а уже в XX веке, свастика стала символом нацизма. Очевидно, что Гитлер выбрал этот символ не случайно.

Современная российская “свастика” это латинский символ Z. Видимо, он также был выбран не случайно, так как до сих пор российские власти не дали объяснения его использованию, а пропагандисты взяли его, как основной символ войны. В латинский алфавит Z попала из рун. Этот символ называется «Вольфзангель» (Wolfsangel) – «волчий крюк» и в разные времена обозначал жестокость, безграничную тиранию, ненависть, нацизм и неонацизм. В рядах гитлеровцев, его использовали военные 4-й полицейской панцергренадерской дивизии СС (4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division). Другой символ – V – также использовался гитлеровцами. Однако его могли носить только “бывалые бойцы СС” и только те, кто вступил в нацистскую партию. Вряд ли российские военные, использовавшие латинскую V на своей технике были единоросами, однако у тех, кто используют Z, жестокости в избытке, равно, как и веры в нацистские идеалы. Если учесть, что латинские символы используются Россией, которая “ведет борьбу против Запада и западных ценностей”, выражает нетерпимость ко всему западному, то единственным объяснением может стать именно символизм, который в них вложили Путин и Минобороны РФ.

Невозможно не упомянуть идею “расового превосходства”. В нацистской Германии считалось, что арийцы (мифологическая раса) это “высшие люди”, которыми являлись чистокровными немцами. Все остальные – “низшие люди”, евреи, ромы, славяне, азиаты. То же можно наблюдать в современной России. Россиян с раннего возраста воспитывают с чувством превосходства над всеми другими нациями и расами. У них отсутствует уважение к чужой культуре, идеям, вероисповеданию. Со времен СССР россияне называют народы постсоветских республик “младшими братьями”.

Среди прочего, Германия во времена правления Гитлера и путинская Россия похожи в связях государства и религии, тотальном контроле СМИ, наделению практически безграничной властью силовых структур. Также, в России, как и в нацистской Германии, закреплены традиционные гендерные роли. Гомосексуалы, как мужчины, так и женщины, подлежали физическому уничтожению гитлеровцами. В 2020 году Путин переписал Конституцию, где один из пунктов определял брак, как союз лишь мужчины и женщины. В России существует повсеместная нетерпимость, притеснения и физические расправы над геями. Во времена Гитлера гонение людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией объясняли просто – они не могут заводить детей. Любому диктатору, в тоталитарном, милитаристском государстве необходимо как можно больше воинов. Поэтому поддерживалась и продвигалась социальная политика многодетных семей, где главенствующую роль должен занимать мужчина, приносить прибыль, работать на государство, а в случае необходимости, идти на фронт. В России, очевидно, руководствуются теми же принципами.

Путинское государство, его внутренняя и внешняя политика не являются чем-то новым, уникальным. Все это уже было. В начале в Италии, при правлении Бенито Муссолини, затем в Германии, во времена диктаторства Гитлера и параллельно в СССР при Сталине, а теперь и в России. Единственное, что отличает Путина от своих предшественников, это коррупция. В этом аспекте он преуспел и вывел “кумовство” и воровство на новый, наивысший уровень. В остальном, кремлевский диктатор остается типичным приемником нацизма, который теперь имеет, пока что, неофициальное название рашизм или русизм.