Путин объяснил, почему он "выиграл" в войне за Нагорный Карабах

09:09 19 ноября Киев, Украина

Вечером 17 ноября телеканал "Россия24" лихорадочно опубликовал срочное интервью Владимира Путина, в котором он лично предоставляет подробные разъяснения того, что произошло в Нагорном Карабахе, и интерпретирует действия официального Кремля как в отношении своего партнера по организации ОДКБ, так и в отношении Азербайджана и Турции.

Сам факт и характер этого интервью уже вызывают достаточно большой интерес, поскольку очевиден тот факт, что его выход не планировался. А решение о съемке было получено телеканалом за очень короткое время перед записью. Об этом свидетельствуют несуразности самой съемки. Оператор постоянно подстраивает камеру, от чего трясется картинка и Путин в ней. Перед объективом ходит какой-то человек, якобы поправляя микрофон журналиста, который зачитывал вопросы президенту с листочка, который ему дали перед записью.

И это мы только начали с формы и не дошли до смысла сказанного. А содержание является еще более интересным для анализа инсайтов. Детальному разбору можно подвергнуть каждое слово и оговорку российского президента. Так, например, в один момент Путин, практически по Фрейду, сказал "наши американские партнеры", вместо "наши армянские партнеры". Зная его, можно предположить, что оговорка была сделана не случайно, а для того, чтобы показать, что поступательным уничтожением Никола Пашиняна Путин наказывает Армению за революцию, с помощью которой к власти в Ереване пришли люди, близкие по духу к Вашингтону.

Однако, чтобы не перенапрягать читателя тонкими деталями и комплексными пояснениями, я очень коротко расскажу о методах и средствах рефлексивного контроля за ситуацией, которые были использованы Кремлем в ходе разжигания войны между Арменией и Азербайджаном.

Во-первых, следует отметить, что российские пропагандисты, которые в ходе развития украинского кейса шли одним строем, в случае с Нагорным Карабахом разделились на две колонны.

Так, офицеры ГРУ МО РФ, работающие под прикрытием журналистов, - Александр Коц ("Московский комсомолец") и Семен Пегов (бывший корреспондент Life News Арама Габрелянова, а ныне - автор телеграмм-канала WarGonzo), с первых дней конфликта в Нагорном Карабахе активно "топили" против Азербайджана и Турции, закидывая инфопространство фейками о турецких наемниках и украинском оружии, которое якобы поставлялось в Азербайджан.

На основании фейков, спродуцированных ими и их коллегами, были "разогнаны" в медиа-пространстве история о якобы словах Эрдогана, что Крым принадлежал Османской империи и теперь может отойти Турции, а также история с обращением российского режиссера армянского происхождения Сарика к Владимиру Зеленскому с обвинениями, что президент Украины якобы причастен к "убийству армянских детей".

Таким образом, достаточно понятен тот факт, что ГРУ МО РФ заняло "проармянскую позицию" в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, фактически начав информационную войну против Ильхама Алиева. Звучали даже обещания, что российские так называемые частные военные компании (ЧВК), которые состоят из бывших зэков и других наемников, могут активно вступить в войну на стороне Еревана.

В то же время руководитель российского медиа-холдинга "RT" Маргарита Симоньян, которую связывают с ФСБ РФ, и ее муж - Тигран Кеосаян, использовали свои медийные возможности для того, чтобы "мочить" премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Этнические армяне Симоньян и Кеосаян, конечно, не могли открыто выступить на стороне Ильхама Алиева, президента Азербайджана. Однако, вместе с тем, они активно убеждали свою аудиторию, что Пашинян сам виноват в том, что Кремль не оказывает поддержки Армении как своему партнеру по договору ОДКБ (который, фактически, является аналогом северо-атлантического договора НАТО).

Владимир Путин в своем интервью ответил на вопрос о помощи ОДКБ очень хитро. По его словам, Армения так и не признала независимость территорий Нагорного Карабаха, а следовательно, по мнению Путина, с точки зрения буквы международного права, Азербайджан может претендовать на эти территории, как на свои. То есть, международно признанная территория Армении осталась неприкосновенной, а значит, Кремль не имел оснований вмешиваться в вооруженный конфликт на стороне своего партнера по ОДКБ. Каким образом все это вяжется в голове Путина - известно только ему самому. Но, как говорится, "пипл хавает".

Таким образом, можно констатировать, что основной задачей ФСБ России в этом конфликте было наказать Ереван за попытки вести независимую от Кремля политику, с чем она успешно справилась.

В своем вчерашнем интервью Путин особо подчеркнул роль Никола Пашиняна в подписании трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе и несколько раз подчеркнул относительно Пашиняна, что "он - не предатель, но армянский народ сам даст оценку деятельности армянской власти".

Интересным был и эпизод, когда Путин деликатно критиковал Пашиняна, пересказывая содержание телефонных разговоров с ним и Ильхамом Алиевым. По словам Путина, когда речь пошла о возвращении "беженцев" в город Шуши, Пашинян, якобы, увидел в этом "опасность", которой не видел Путин.

Иными словами, на протяжении всего интервью Путин выражал свою готовность сотрудничать с любым армянским правительством, однако несколько раз намекнул, что с предыдущим, которое был снесено в результате революции в Ереване, ему было комфортнее.

Отдельное место в интервью Путина занимала Турция и его отношение к ее участию в войне и в мирном процессе. В этом контексте Путин не забыл подчеркнуть, что виной всему - распад Советского Союза, после которого Азербайджан может выбирать для себя каких-либо партнеров (то есть - Анкару).

Путин подчеркнул, что оценки могут быть любыми, однако, несмотря на то, что Турция изначально была участником "Минской платформы" по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе - ее невозможно обвинить в нарушении норм международного права. В этом контексте Путин еще раз подчеркнул, что никто, и даже Армения, не признал независимости Нагорного Карабаха, а значит - Азербайджан "возвращал" свои территории.

Отдельно Путин отметил, что убеждал турецкую сторону не принимать участие в миротворческих миссиях на территории конфликта. Это свое убеждение он мотивировал тем, что память о геноциде армян со стороны турок после Первой мировой войны может стать триггером для возбуждения сложных мирных договоренностей. Таким образом, Турция будет участвовать в осуществлении контроля за прекращением огня, но не будет провоцировать армянскую сторону наличием своих воинов на линии соприкосновения.

Тем не менее, Путин подчеркнул, что драматическая история русско-турецких отношений не станет преградой для достижения и выполнения договоренностей. Таким образом, в очередной раз прибегнув к манипуляциям историей для подтверждения своей политической позиции.

Так или иначе, но можно с осторожностью констатировать, что те, кто говорил о победе Кремля в армяно-азербайджанском конфликте, были правы. Сохраняя, минимум, паритет в отношениях с коллегами по авторитарному стилю правления - Алиевым и Эрдоганом, Путин, в то же время, усиливает свои позиции в стране-члене ОДКБ из-за смены власти в Ереване, чего следует ожидать вскоре.

Так, например, вчера, также стало известно, что председатель Нацкомиссии по телерадиовещанию Армении Тигран Акопян объявил, что Ереван подпишет с Россией соответствующий договор о вещании российских каналов в Армении. По этому договору ожидается, что отдельные частоты вещания для Еревана и для всей Армении будут отданы российским телекомпаниям. Это очень показательный знак, не так ли?

Так или иначе, украинцам следует максимально тщательно изучить все уроки армяно-азербайджанского конфликта, который подогревался Кремлем годами, для получения максимальных преференций в момент его горячей фазы.

После Революции Достоинства украинцы и другие народы планеты столкнулись с невиданной до того эволюцией технологий манипуляции общественным сознанием. Залогом их успешности стало быстрое развитие средств массовых коммуникаций - социальных сетей, онлайн-медиа, а также уязвимость людей к фейковым новостям. Если мы не сможем эволюционировать достаточно быстро, чтобы понимать, как работают манипулятивные технологии, то неизбежно станем их жертвами. Данный цикл публикаций на платформе "Укринформ" призван показать на конкретных кейсах, как приемы рефлексивного контроля применяются против украинского народа.