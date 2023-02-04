Путин не собирается останавливаться на Украине

06:56 04 февраля Киев, Украина

Украина не единственная страна, которая рассматривается Путиным, как “часть земли русской”. Его диктаторские амбиции распространяются на все постсоветские государства, а также страны Европы, которые находились в сфере влияния СССР.

Одной из стран, где Путин надеется нанести свой следующий удар, может стать Молдова. Приднестровье остается оккупированной Россией территорией еще с 90-х годов прошлого века. Недавно к власти в стране пришла Мая Санду с проевропейским курсом, однако там остается достаточно большой слой населения, поддерживающий российскую политику, а также влиятельные силы, тесно сотрудничающие с Кремлем под руководством кураторов из ФСБ. Сотрудник одной из молдавских спецслужб рассказал, что Приднестровье остается труднодоступной зоной для украинских и молдавских агентов. Там располагается один из штабов ФСБ, где могут готовить диверсантов и разведывательные группы. Так как регион граничит с Одесской областью, то в случае захвата агрессором Николаева и Одессы, российские силы получат сухопутный коридор с РФ и, вероятно, получат поддержку регулярной армии оккупантов для создания второго фронта в Молдове.

Подрывной деятельностью в бывших советских республиках занимается 5-я служба ФСБ, под руководством Сергея Беседы, того самого генерала, который обещал Путину, что после вторжения в Украину, российскую армию “встретят с цветами”. Главным по сбору информации и контролю отдельных кураторов является замглавы Департамента оперативной информации (ДОИ) 5-й службы ФСБ генерал Дмитрий Малютин. Если охарактеризовать его вкратце, то это человек полностью одержимый идеей воссоздания СССР.

На своем месте Малютин отвечает за разработку оперативных планов и курирует страны бывшего Советского Союза. По данным украинских и молдавских спецслужб, после вторжения в Украину, этому человеку поручили разработать идею создания второго фронта со стороны Приднестровья.

Малютин является непосредственным начальником молдавского и приднестровского отделов ДОИ, которыми руководят Валерий Солоха и Иван Король соответственно. Король с 2014 года несколько раз в год посещал Молдову для помощи и контроля пророссийских политиков в стране. В 2016 году Малютин лично приезжал на инаугурацию Игоря Додона, который, в свою очередь, регулярно поддерживал и продолжает поддерживать связь как со Службой внешней разведки РФ (СВР), так и с ФСБ.

При содействии Малютина в Молдову регулярно приезжали политтехнологи из России – Леонид Гонин и Владимир Широкобоков с командами – которые поддерживали с генералом ФСБ связь и отчитывались о проделанной работе. Они помогали выбрать “правильного” мэра Кишинева в 2019 году, способствовали победе партии социалистов на местных выборах в том же году, в 2020 году участвовали в президентской гонке и в 2021 году работали с пророссийскими силами на внеочередных выборах.

Еще одним подчиненным Малютина, который участвует в продвижении российских интересов в Молдове, является Григорий Великих. Это заместитель руководителя фонда «Росконгресс». Он был создан в 2007 году “с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России” (организует 80% всех российских выставок в стране и за рубежом). Чем конкретно Великих занимается в Молдове - не известно. Однако его появление среди высокопоставленных молдавских политиков явно указывает на создание позитивного образа России в стране с участием местного истеблишмента.

Игорь Великих (справа) и бывший президент Молдовы Игорь Додон (в центре)

ФСБ долгое время делали ставку на Игоря Додона. Тот, в свою очередь, как на посту президента страны, так и после проигрыша на выборах 2020-го года изо всех сил старался угодить своим хозяевам. В преддверье президентской гонки, Додон обвинял нынешнего президента Маю Санду в сближении с Западом и что после ее победы “страной начнут управлять десятки тысяч зарубежных НПО с иностранным капиталом”. Однако после того, как Додон проиграл выборы, все случилось наоборот. 30 июня 2021 года был зарегистрирован «Молдавско-российский деловой союз». Возглавил его сам Додон, а основными “союзниками” стали движение «Деловая Россия» и его официальный представитель в Молдове – бизнесмен Игорь Чайка, сын полпреда РФ в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки. За время союза двух НПО, Додон успел получить 6 платежей на общую сумму около 20 млн рублей от российского бизнесмена, 3 из которых были перечислены уже после вторжения в Украину. Как только на счет экс-президента Молдовы поступали деньги, он выступал с речами в поддержку России или ругал Запад.

В последнее время, ФСБ переключились на другого одиозного молдавского политика Илона Шора, очевидно разочаровавшись в неэффективности Додона. Шор руководит одноименной партией в парламенте. Его обвиняют в воровстве из банков Молдовы 1 млрд долларов. Находится в международном розыске и скрывается в Израиле, несмотря на это, активно участвует в политической жизни родной страны.

Естественно, что кроме поддержки пророссийских политиков, сотрудники ФСБ и сами приезжали в Молдову для вербовки новых агентов и контроля подрывной деятельности. В лучших традициях Кремля, они использовали дипломатическое прикрытие. Агенты въезжают в страну группами по 2-3 человека в один день. При этом номера их паспортов обычно пронумерованы последовательными числами, также как это было с сотрудниками ГРУ Баширова и Петрова. Все эти люди не работали в диппредставительствах. Некоторые из них были прописаны в военных частях или зданиях Приграничной службы ФСБ, другие зарегистрированы в ведомственных домах спецслужб, проходили военное обучение и т.д. К слову, одним из таких “дипломатов” оказался сам Иван Король. По данным украинских спецслужб, после вторжения в Украину, Малютин стал курировать кроме Молдовы еще Одесскую и Винницкую области. По всей видимости, сотрудники ФСБ, въезжающие в страну под дипломатическим прикрытием, в последнее время могут заниматься подготовкой кадров для диверсионных атак на юг Украины из Приднестровья.

В тоже время, для реальной атаки из оккупированной части Молдовы, России необходимо было бы захватить либо всю страну, либо, хотя бы, признать Приднестровье, ведь на данный момент, даже в Кремле эту “республику” (аналог «Л-ДНР») не признают. Поэтому, план российского вторжения и открытие второго фронта РФ разрабатывался совместно с аналитической группой из спецназа «Альфа», подконтрольного ФСБ. Альфовцы рассматривали три варианта атаки на Молдову: создание коридора до Приднестровья через южную Украину с последующим признанием региона, захват всей Молдовы или же выход к границам Приднестровья без признания независимости. Все три сценария, по мнению аналитиков из ФСБ, несут в себе риски потери контроля над остальной Молдовой или, в случае полной оккупации Молдовы, “русофобского воя” с Запада и подрывной деятельности населения.

Так как план заведомо провальный, чекисты склоняются к разработке новой доктрины захвата власти в стране, примерно, как это происходило на оккупированных с 2014 года территориях Украины – блокировать официальную власть, взять под контроль выборы, усилить пророссийские настроения в обществе, устроить референдумы при поддержке “добровольческих батальонов”. Таким образом, за присоединение к России выступит, якобы, народ.

В тоже время, стоит отметить, что все планы 5-й службы ФСБ относительно Молдовы были разработаны весной 2022 года. Тогда Кремль еще не покинули надежды захватить Одессу и Николаев, а армия агрессора не была выбита из Харьковской области и Херсона. Однако новый план России, по укреплению пророссийских взглядов молдаван остается на рассмотрении руководства ФСБ, так как Кремль не отказался от своей главной идеи – воссоздания СССР.