Путин и Медведчук делят бюджет

Семья Медведчуков всегда выступала за интеграцию Украины и России. Даже после вторжения оккупантов на Восток страны и аннексии полуострова Крым, Виктор Владимирович все также продолжал сотрудничать с Россией и ездил отдыхать в оккупированную Автономную республику. Интересы “родной” страны чужды для четы Медведчуков, ведь глава страны оккупанта – крестный отец для дочери Дарьи Медведчук.

Родственные связи олигарха благоприятствуют процветанию бизнеса на российской стороне, а также продвижению прокремлевских интересов в Украине. Таким образом, Виктор Владимирович представляет особый интерес для спецслужб Украины.

В частности, украинский олигарх торгует землей в оккупированном Крыму, который находится под санкциями. Согласно законодательству, торговля земельными участками, ресурсами полуострова запрещены, покуда территория находится под властью страны агрессора. Однако Медведчуков это не останавливает.

Больше года назад, Владимир Путин издал указ о том, что в 11 из 14 регионов Крыма, иностранные граждане не имеют права владеть имуществом. Это было сделано для того, чтобы оставшиеся крымчане с украинскими паспортами начали продавать земельные участки и жилые здания россиянам. Или же меняли паспорта на российские. Целью указа было искоренить украинцев в Крыму. На вступление в силу закона давался год. За это время украинцы должны были решить ситуацию с имуществом, однако, на протяжении всего периода, с материковой части Украины было очень проблематично заехать в Крым. Российские власти препятствовали проезду граждан, у которых было имущество на полуострове. В тоже время, цены на недвижимость на оккупированной территории резко упали, в связи с указом президента РФ. Необходимо отметить, что согласно указу, по истечению отпущенного года, если иностранный гражданин по-прежнему оставался владельцем недвижимости в Крыму, земля, здания, застройки должны были перейти в собственность Российской Федерации. То есть, ситуация на границе с затрудненным пропуском украинцев был намеренной, чтобы не выкупать, а попросту отобрать недвижимость.

В тоже время, Медведчук, с его “любовью” к особнякам и береговым линиям Крыма, также являлся “иностранным гражданином”, который владел резиденциями на полуострове. После того, как указ Путина должен был вступить в силу, государственные органы РФ бездействовали. Никто не пошел отбирать недвижимость у иностранных граждан. Такой сценарий может быть возможен из-за того, что кум Путина не успел продать свои особняки. Однако недавно ситуация изменилась и он смог не только успешно избавиться от собственных резиденций, но и, вероятно, поделить часть российского бюджета с крестным отцом своей дочки.

Речь идет о 4-х “не жилых” зданиях площадью от 87,3 кв. м. до 469,8 кв. м., а также об одном земельном участке, на котором расположены эти здания площадью чуть больше 1 га. Вся недвижимость находится в ялтинском пгт Гаспра. Общая стоимость купли/продажи вышла 114 459 551 рубль, что в переводе на доллары равняется 1 547 950. Покупателем недвижимости Медведчука выступило российское государство, а именно «Санаторий Днепр», который принадлежит «Федеральной налоговой службе». Целью покупки стало: “Обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения, определенных в соответствии с решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций или о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в целях приобретения объектов недвижимого имущества в государственную или муниципальную собственность, принятым в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией”.

Размещенный заказ на российском сайте госзакупок

Список каждого здания, земельного участка их площадь; стоимость отдельного объекта; сумма стоимости всей недвижимости

Стоит также обратить внимание на даты размещения, обновления, заключения контракта и исполнения. Судя по датам, контракт был “размещен” позже, чем “обновлен”. Как будто манипуляции с ним происходили еще до его регистрации на сайте, а единственной манипуляцией этого контракта была купля/продажа. “Заключение” и “исполнения” на фоне этого выглядят достаточно “безобидно”, а именно срок передачи столь крупного и дорогостоящего объекта произошел в тот же миг, как был выкуплен. Обычно, опираясь на данные того же сайта госзакупок, между заключением сделки и передачей имущества государству, проходит от нескольких дней до нескольких лет.

Пример несоответствия дат

Такое несоответствия на сайте госзакупок может свидетельствовать о заранее заключенной сделке между кумовьями. То есть, все деньги выделяемые государством на недвижимость должны фиксироваться. Однако выкуп особняков и территории Медведчук мог произойти раньше, чем об этом появилась информация.

Возможно, именно по этой причине, указ Путина об изъятии недвижимости не привели в силу – ждали, пока кум продаст “дачу”. А когда у него это не получилось сделать, президент РФ поспособствовал, выделив для этого бюджетные средства. 1,5 млн долларов выделили для того, чтобы помочь одному человеку, в то время, как тысячи крымчан ждут помощи от оккупационных властей в решении водной проблемы и не только.

Разговоры Владимира Путина о том, что “не хватает денег” не относятся к его родственникам. Примечательно и то, что «Санаторий Денпр» (покупатель), не приобрел недвижимость для “федеральных целей”. То есть, все это, скорее всего, отойдет в частное пользование высокопоставленных налоговиков, а не станет достоянием “всероссийской здравницы” - так выражались в Кремле о Крыме, после его аннексии. В подтверждении этой теории также говорит молчаливость федеральных СМИ. В отличие от необходимой им информации, об этой сделке, как, к примеру, о "будущем санатории для людей", не говорится не слова. Налоговая служба, как и администрация «Днепра» комментариев по этому поводу также не дает.

Доказательством того, что этот участок принадлежал Медведчукам, служит информация о поставщике, то есть о продавце, найденная все в том же реестре госконтрактов:

Продавцом числится «Таврия-Инвест»

Напомним, что ООО «Таврия-Инвест», согласно "Единого реестра юридических лиц России", зарегистрирована в Крыму и с 2015 года это компания действует на территории РФ:

Информация о «Таврия-Инвест» в "Едином реестре юридических лиц России"

Компания занимается недвижимостью. Однако интерес вызывает не ее деятельность, а ее соучредители. Ими являются три киевских юрлица: ООО «ИК Спорт-Тур», ООО «ИК УкрКапитал», ООО «ИК Терра-Инвест». А вот согласно уже "Украинскому реестру юридических лиц", конечным бенефициаром компаний является Оксана Марченко, жена Медведчука. О ней и об ее миллионах мы уже проводили расследование.

В данной ситуации есть конкретная схема, как правительство РФ способствует разорению бюджета страны. Если взять во внимание тот факт, что Медведчуки и Путин являются кумовьями, то вряд ли сделки по недвижимости в аннексированном Россией Крыму проходят без ведома, а возможно и не без участия самого лидера РФ.

В тоже время, Виктор Владимирович способствует нанесению ущерба Украине. Кроме заключений сделок со страной агрессором, является лидером оппозиционного блока в парламенте “родной” страны. Не удивительно, что основной вектор политики партии направлен на возобновление более тесного сотрудничества с Россией.