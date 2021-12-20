Путем давления и манипуляций: кибербезопасность России и честные наблюдатели на выборах

Россия как страна агрессор не может поддерживать свой статус просто так. Для усиления влияния в мире, Путину необходимо действовать в трех направлениях: политика, война, сотрудничество. В основном, сотрудничество с Россией приводит к введению санкций на партнера. И если воевать Кремль может лишь со странами, где нет военных баз НАТО, то использование политики ему предоставляет доступ к более широкому списку стран. Вербовка единомышленников, подкуп высокопоставленных чиновников, дестабилизация региона. Все это излюбленные методы Путина в извечной войне против Североатлантического Альянса. Война идеологий, Востока и Запада, деспотии и демократии поделила мир на две половины. Современная война Путина с Западом это гибридная война, в которой побеждают не силой, а хитростью.

Так, в последнее время, все чаще можно услышать о фабрике троллей, Евгении Пригожине, кибератаках, российском шпионаже и о том, что Кремль вновь вмешался в выборы чужой страны. Об этом и пойдет речь в данной статье.

Не секрет, что сторонники Кремля есть не только в странах СНГ, но и на Западе. Одним из таких сторонников является Ханс-Вильгельм Дюнн, директор кибербезопасности Германии. По не понятным причинам он стал приверженцем правления Путина и уже успел зарекомендовать себя, как доверенное лицо Кремля.

С 2018 года, стало известно о дружбе Вильгельма Дюнна с Россией. Именно тогда он принял приглашение стать “независимым” наблюдателем на выборах президента РФ, на участках в Краснодарском крае. Его пригласил председатель Думы РФ. Поэтому Дюнн не являлся официальным членом ОБСЕ, которые наблюдали за выборами, а значит, его независимость весьма условна. Судя по тому, что в 2018 году он был приглашен в качестве наблюдателя лично председателем Думы РФ, то дела с Кремлем Ханс-Вильгельм вел достаточно давно.

Письмо Дюнна с благодарностью о предоставленной ему возможности стать наблюдателем на выборах РФ. Здесь он также пишет, что ознакомился с регламентом проведения и понимает, что ему необходимо будет делать.

После выборов, директор кибербезопасности Германии рассказал о прошедшем событии невероятные вещи: “Атмосфера была благоприятной, понравился уровень организации. Я думаю, что данную электоральную кампанию можно назвать поистине инновационной из-за высокой автоматизации инфраструктуры. Кроме того, мы увидели реализацию различных идей организаторов выборов, направленных на то, чтобы замотивировать людей принять участие в голосовании. Важно, что молодежь была включена в избирательный процесс”. Анализируя его комментарий, Дюнн на самом деле понял, что от него требовали представители Кремля. Отсюда и результат – 81,4% голосов «За» Путина. Политолог Андрей Шеховцов говорит, что такие зарубежные наблюдатели не редкость. Их используют не только в России. Благодаря их заявлениям, власть потом может говорить: “Выборы прошли честно, на голоса людей никто не влиял и конечно же никакой фальсификации не было. А кто не верит, может спросить у независимого наблюдателя”.

Дюнн организовал совет кибербезопасности Германии в 2012 году. В руководстве организации также состоят д-р Вернер Вайденфельд, советник Европейского союза, специализирующийся на германо-американских отношениях, глава исследовательского института Fraunhofer AISEC Клаудия Экерт и Хартмут Зибс, президент Немецкой ассоциации пожарной службы. В ассоциацию Дюнна входят и крупные немецкие компании с мировыми именами. Не смотря на это, он тесно сотрудничает с Россией, против которой то и дело выдвигают обвинения в кибератаках. Более того, Ханс-Вильгельм называет Россию лидером на мировом рынке по кибербезопасности.

В любом случае, после заслуженного доверия на выборах в России, Дюнна вновь пригласили в Москву на конференцию посвященную «Развитию парламентаризма». На нем, Ханс-Вильгельм выступил с насущными мировыми проблемами кибербезопасности, такими как «группы смерти» в социальных сетях. Судя по выступлению, участие немца было весьма символичным. А вот присутствие на деловом ужине и неофициальные беседы с представителями власти после конференции, были куда важнее. После приезда в Германию, на выступлении в Гармеш-Партенкирхен, Дюнн убеждал всех присутствующих, что необходимо наладить отношения с Россией и что обвинения Кремля в кибератаках – необоснованны. Основным аргументом Дюнна, почему связь с Россией необходимо наладить было географическое положение. Он считал, что Москва ближе к Германии, чем Нью-Йорк. Во второй день форума Дюнн подписал меморандум о взаимопонимании с организатором встречи и бывшим сотрудником спецслужб Владиславом Шерстюком. В меморандуме значилось, что Совет по кибербезопасности Германии будет сотрудничать с Россией в рамках мирных программ в IT-направлении. Сотрудничество в мирных целях с Россией утопия, поэтому не удивительно, что совет не стал афишировать подписанный с приближенными к российским спецслужбам людьми неопределенный меморандум.

Страница и меморандума подписанного Дюнном и Владиславом Шерстюком

Но в обязанности Дюнна входило не только налаживание отношений между Москвой и Берлином. Агент Кремля должен был наблюдать за выборами в странах Африки. Не сложно догадаться, что ассоциацией, от которой его отправляли, в качестве независимого наблюдателя была «AFRIC», принадлежащая Евгению Пригожину. На сайте ассоциации указано, что AFRIC — это «сообщество независимых исследователей, экспертов и активистов», которые должны распространять «объективную аналитическую информацию из первых рук». Однако, согласно проведенным расследованиям, мы уже знаем, что в «AFRIC» занимаются вербовкой высокопоставленных африканских граждан, устраивают для них предвыборную компанию и выставляют своих “независимых” наблюдателей, чтобы необходимый кандидат в итоге победил и сделал страну лояльной к действиям России. В основном “действия России” подразумевают под собой добычу природных ископаемых.

К примеру, в Зимбабве, во время выборов, Дюнн был приглашен в качестве “независимого” наблюдателя от AFRIC, невзирая на то, что на выборах присутствовало 44 представителя от Евросоюза. В «бэк-офисе» Пригожина был обнаружен внутренний стратегический документ, в котором описывалось, как должна была проходить «миссия наблюдателей» в Зимбабве. В нем говорилось, что Россия поддержит президента и поможет укрепить его власть. Также будут задействованы ресурсы фабрики троллей в социальных сетях. Для подтверждения легитимности выборов, Россия отправит иностранных наблюдателей.

За два дня до выборов, глава миссии похвалил лидера президентской гонки Мнангагва и пожелал удачи. А в 2019 году, Мнангагва на встрече с Путиным назвал его “старшим братом” и попросил помощи.

Встреча президента Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва с Владимиром Путиным

Кроме Дюнна, одним из немецких друзей России является Фолькер Чапке, политический деятель и основатель «Прусского движения», основной целью которого является возрождение Пруссии. Известно, что немец сотрудничает с Кремлем еще с 2014 года. Он, как и Дюнн выступает за налаживание отношений с Россией. На новогодний прием в 2015 году, он пригласил послов России и Китая, где раскритиковал действия США и обвинил американцев в попытках завоевать весь мир. Одним из близких друзей Чапке является российский политик и дипломат Даниил Бисслингер который отзывается о немце как об активном человеке и большом друге России. Чапке также является членом AFRIC и присутствовал на выборах в Зимбабве. Чапке выступал в качестве члена мониторинговой миссии AFRIC и после выборов дал комментарий: “Меня тронуло большое количество молодых людей, стоящих в очередях, ожидающих голосования. Это был великий день для зимбабвийцев”. После Зимбаве, он отправился на выборы в Мадагаскар, где также выступал представителем от AFRIC. А в 2018 году, Чапке подал Заявку на аккредитацию в качестве международного наблюдателя во время президентских выборов в России.

Заявка, подписанная Фольге Чапке на аккредитацию в качестве независимого иностранного наблюдателя

Стоит отметить, что Даниил Бисслингер успел поработать в качестве атташе во внешнеполитической группе в посольстве РФ в Берлине, а также стать 2-м секретарем 3-го Европейского департамента. Несмотря на свой молодой возраст, Бисслингер уже научился выделять тех, на кого можно оказывать влияние с целью продвижения интересов России, как, например, в случае с кандидатом от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» Маркусом Фронмайером. Как стало известно, Бисслингер находился в тесном контакте с президентом Совета по кибербезопасности Германии Дюнном как минимум с 2014 года. Через Бисслингера Дюнн также общался с российским военным атташе посольства Андреем Сивововым и приглашал его на личную встречу “в рамках расширения сотрудничества с Россией на различных уровнях”.

В талантах Бисслингера в качестве вербовщика сомневаться не приходится. Подобные попытки воздействия на политику зарубежных стран через так называемых «проводников кремлевского влияния» стали привычны и все чаще оказываются непрофессиональными. Проекты по вмешательству российских политтехнологов в выборы и хакерские атаки сказываются на ухудшении имиджа России и вредят выстраиванию партнерских отношений с европейскими странами на правительственном уровне. С другой стороны, Кремлю удается заводить все новых и новых союзников на Западе, которые помогают организовывать конференция, международные встречи и высказываются в защиту России на мировой арене. На данный момент их не так много, чтобы они могли хоть как то повлиять на отношение к русским, однако количество союзников Москвы растет и если так пойдет и дальше, то вскоре они станут еще одной силой, которая будет защищать агрессивные действия России.