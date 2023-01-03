ПТУ № 19 в Макеевке

Макеевское ПТУ № 19, которое стоит посреди пустыря - идеальная цель. Отдельно стоящий дом, в радиусе 300 метров от которого нет зданий или построек.

В отдельных российских телеграм-чатах уже начали появляться сообщения о том, что решение использовать его в качестве "накопителя" для мобиков было принято после того, как вагнеровцы отбили себе несколько зданий, для размещения рекрутированных зэков. После жесткого наезда на Герасимова вагнеровцы чувствуют себя там королями и ходят поджопники кадровым офицерам раздают.

Местные коммандиры стараются вагнеровцам не перечить, потому как никакой ответки после наезда на Герасимова не последовало. Никто начальника российского генштаба защищать не стал. А если уж нач ГШ отвесили безответную пилюлину, то какого-нибудь комбрига Пригожин и его подчиненные могут слепить в говно за два дня.

Поэтому, когда поступило распоряжение разместить мобиков из Самары, то подселять их в расположения вагнеровцев не стали, а выбрали отдельное здание, которое вообще не отвечало никаким условиям безопасности.

Вот так - зэков на фронте берегут больше, чем мобиков. Потому что даже зэки добровольно подписали контракт. Те, кто не захотел - остались сидеть в тюрьме. А мобиков никто не спрашивал - хотят они подыхать или нет.