ПРОШУ РЕПОСТ

17:43 14 апреля Киев, Украина

Первые сообщения об обстреле пограничного перехода Сеньковка-Новые Юрковичи появились между 12 и 1 часами ночи 14 апреля. На распространённом видео светлый день. То есть, видео было снято раньше времени. Вчера к вечеру никакой информации об этих обстрелах в информационном пространстве не появлялось.

На видео нельзя (пока) установить, попал ли под удар именно этот пограничный пункт. Его спецификой является то, что он находится в точке пересечения границ трех стран Украины, Белоруссии и россии.

В связи с тем, что эта провокация в российских медиа не "взлетела", было принято решение совершить новый провокационный обстрел. На этот раз под удар попал поселок городского типа Климово, Брянской области.

Оно находится в 35 километрах от пограничного перехода. Первые сообщения появились около 13 часов 14.04

С моей точки зрения, обе спецоперации являются провокациями со стороны "партии войны" россии, чтобы отодвинуть на второй план медийную тему потери ракетного крейсера "москва"